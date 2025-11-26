Geçtiğimiz gün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü.
Her mesleki günde olduğu gibi yine havaya ağlaklık hâkimdi. Sosyal medyada yaptığı işle gurur duyan, mesleğini sevdiğini söyleyen öğretmene neredeyse denk gelmedim. Belki de bu ruh hâlinde olanlar sosyal medya kullanmıyorlardır; elbette o da mümkün.
Tabii ki güne damgasını vuran grup, eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerinden mezun olanlardı. Nam-ı diğer "atanamayanlar".
***
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
günün anlam ve önemine binaen
öğretmen atamalarından bahsetti;
15 bin yeni öğretmenin atamasının
gerçekleştiğini söyledi. 15 gün
içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan
tarafından duyurulacağı müjdesini
verdi. 2003'ten itibaren yaklaşık 820-830 bin öğretmenin
atamasının
yapıldığını hatırlattı.
22 yıllık AK Parti iktidarının verilerine bakalım:
- Öğrenci sayısı resmi okullarda son 22 yılda % 48 arttı; öğretmen sayısı ise % 101.
- Bu sürede öğretmen başına düşen öğrenci sayısı % 46 oranında azaldı. 2002'de 1 öğretmene 28 öğrenci
düşerken, 2024-2025'te bu rakam 14.9'
a geriledi.
***
İyi bir tablo ama nereye kadar?
Doğru, devlet aygıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'
ın görev süresince büyüdü.
2003-2025 yılları arasında toplam kamu personeli sayısında yaklaşık % 77'lik büyüme gözlendi.
Veriler bu genişlemeden öğretmenlerin de payını aldığını gösteriyor.
Ama evet, nereye kadar?
22 yılda Türkiye
nüfusunun yaklaşık % 27 arttığını göz önünde bulundurursak, atamalar konusunda bugüne kadarki oranların yakalanması çok mümkün görünmüyor.
***
Eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerinde 500 bine yakın
öğrencimiz var. Her yıl 60 bine yakın
mezun veriliyor.
Söz konusu bölümlere girmeyi düşünen kardeşlerimiz bu gidişatı göz önünde bulundurmalılar. Günden güne işsizliğin gizli park alanlarına
dönüşen üniversiteleri bir de bu gözle değerlendirmeliler.
Devlette atanma bekleyip hayatı erteleyen, ömürlerinin en değerli çağlarında Oğuz Atay'
ın karakterleri gibi tutunamadıklarını hisseden
arkadaşlar da araftan çıkmanın yoluna bakmalılar.
Rekabet sert, daha da sertleşecek ama hayat da uzun. Hepsine kolaylıklar dilerim.