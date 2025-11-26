Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Melih Altınok Atanamayanlar, tutunamayanlar
MELİH ALTINOK
26 Kasım 2025, Çarşamba MELİH ALTINOK

Atanamayanlar, tutunamayanlar
Geçtiğimiz gün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü.
Her mesleki günde olduğu gibi yine havaya ağlaklık hâkimdi. Sosyal medyada yaptığı işle gurur duyan, mesleğini sevdiğini söyleyen öğretmene neredeyse denk gelmedim. Belki de bu ruh hâlinde olanlar sosyal medya kullanmıyorlardır; elbette o da mümkün.
Tabii ki güne damgasını vuran grup, eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerinden mezun olanlardı. Nam-ı diğer "atanamayanlar".

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin günün anlam ve önemine binaen öğretmen atamalarından bahsetti; 15 bin yeni öğretmenin atamasının gerçekleştiğini söyledi. 15 gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağı müjdesini verdi. 2003'ten itibaren yaklaşık 820-830 bin öğretmenin atamasının yapıldığını hatırlattı.
22 yıllık AK Parti iktidarının verilerine bakalım:
- Öğrenci sayısı resmi okullarda son 22 yılda % 48 arttı; öğretmen sayısı ise % 101.
- Bu sürede öğretmen başına düşen öğrenci sayısı % 46 oranında azaldı. 2002'de 1 öğretmene 28 öğrenci düşerken, 2024-2025'te bu rakam 14.9'a geriledi.

İyi bir tablo ama nereye kadar?
Doğru, devlet aygıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresince büyüdü.
2003-2025 yılları arasında toplam kamu personeli sayısında yaklaşık % 77'lik büyüme gözlendi.
Veriler bu genişlemeden öğretmenlerin de payını aldığını gösteriyor.
Ama evet, nereye kadar?
22 yılda Türkiye nüfusunun yaklaşık % 27 arttığını göz önünde bulundurursak, atamalar konusunda bugüne kadarki oranların yakalanması çok mümkün görünmüyor.

Eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerinde 500 bine yakın öğrencimiz var. Her yıl 60 bine yakın mezun veriliyor.
Söz konusu bölümlere girmeyi düşünen kardeşlerimiz bu gidişatı göz önünde bulundurmalılar. Günden güne işsizliğin gizli park alanlarına dönüşen üniversiteleri bir de bu gözle değerlendirmeliler.
Devlette atanma bekleyip hayatı erteleyen, ömürlerinin en değerli çağlarında Oğuz Atay'ın karakterleri gibi tutunamadıklarını hisseden arkadaşlar da araftan çıkmanın yoluna bakmalılar.
Rekabet sert, daha da sertleşecek ama hayat da uzun. Hepsine kolaylıklar dilerim.
