Eski Papa Francis'in son planı Türkiye'yi ziyaret etmekti. Ömrü yetmedi. Yerine gelen Papa Leo, selefinin vasiyetini yerine getirip Türkiye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da özel bir törenle ağırlanan Papa, akşam saatlerinde İstanbul'a uçtu.

Papa bugün Sultanahmet Camii'ni ziyaret edip Hıristiyan topluluklarla buluşacak. Ayasofya Camii ise bildiğiniz üzere tadilat nedeniyle kapalı. Ama dert değil. Zira Papa, helikopterle Hıristiyanlığın en önemli dini merkezlerinden olan İznik'e gidecek.

Papa'nın Türkiye programı, yarın İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenecek ayinle sona erecek. Papa, 30 Kasım'da Türkiye'nin ardından Lübnan'a geçerek resmi ziyarette bulunacak.

***

dini liderinin,Müslüman dünyanınen özgür ve prestijli ülkesiolan Türkiye'de ağırlanmasıgüçlü bir mesaj.Sokaklarındanin tırmandığıHıristiyan dünyası,Türkiye'deyaşandığınıgörme fırsatı bulacak.Kadri pek bilinmeyen İznik de Papa'nın ziyaretiyle dünyaca tanınacak.Bu ilgi, 325 yılındaki Birinci Konsil'in yapıldığı düşünülen Bazilika'dakiiçin de şüphesiz bulunmaz fırsat.Hepsi bu.diyorsunuz...

***

Evet, görüyorum, birileri Papa'nın ziyaretiniolarak ilan etti bile.Yeniden Refah Partisi Milletvekili Mehmet Aşıla, "İznik'ten Sultanahmet'e uzanan kutsal vatan topraklarımızda, yabancı bir dini otoritenin resmi törenlerle karşılanıp ağırlanması bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesine meydan okumaktır. Papa'nın gelmesini kim istedi, neden İznik? Bu sorunun ya bir cevabı yok ya da cevaplamaya cesaret edilemiyor" diyor mesela.Son Haçlı seferinde Yeniden Refah'la ittifak yapan diğer grup ise"Rahibeler İznik'e doldu. Osmanlı'nın da Atatürk'ün de izin vermediğine AKP izin verdi" diye söyleniyorlar.Aşıla'nın "Cevabı yok" dediği soruyu da emekli amiralgöğüslüyor.diyor.Ardındangibi,vururcasınayükleniyor ama kimevurduğu pek belli değil gibi:"Hangi yetkiyle bunu yaptın Papaz? Aynısını bir Türk imam yapsa ortalık ayağa kalkardı! Laiklik diye bağıranların hepsi nedense papaz söz konusu olunca sessiz."