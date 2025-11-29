Meclis Komisyonu heyetinin İmralı'ya gidişi hayli "olaylı" geçti. Hâlâ tartışmalar sürüyor.

Nefes'ten Deniz Zeyrek, heyetin İmralı'ya gittiği gün AK Partili Hüseyin Yayman'ı aradığını, Yayman'ın da kendisine "Hayır, ben gitmedim; hastanedeyim, şimdi röntgene gireceğim" dediğini yazdı.

Yayman'la konuşan diğer CHP'li gazeteciler de aynı bilgileri paylaştı.

Ne var ki daha sonra röntgene giren Yayman'ın bir şekilde İmralı'ya "ışınlandığını" öğrendik. Heyet kazasız belasız adaya gidip gelmişti.

Peki Öcalan, İmralı'ya gelen milletvekillerine ne demişti? Değmiş miydi bunca gürültüye?

DÖNÜŞLERİ DE MUHTEŞEM OLMADI

İmralı'ya alelacele gidilmişti ama görüşmenin içeriğini öğrenmek için sabırlı olmamız istendi.

Kimse konuşmayınca, bu kez Şamil Tayyar görüşmenin detaylarına dair uzun bir tweet paylaştı.

Tayyar, Öcalan'ın AK Partili Yayman ve MHP'li Yıldız'a özel ilgi gösterdiğini; DEM'li Koçyiğit'e ise adeta sekreter muamelesi yapıp "Yaz Gülistan" diyerek Kandil ve YPG'ye iletilmek üzere not aldırdığını yazıyordu.

Aynı paylaşımda Öcalan'ın, sürecin asli mimarı olarak gördüğü Bahçeli'ye selam gönderdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "temkinli" tutumuna ise ilk çözüm sürecindeki olumsuzluklar nedeniyle hak verdiğini aktarıyordu.

Tayyar daha sonra tweet'ini sildi. Sebebini de "Dostlar sürece zarar verir, gizlilik önemli deyince sildik" sözleriyle açıkladı.

'SİZ ÖCALAN'

Üç gün sonra nihayet heyetten biri konuştu. DEM'li Gülistan Koçyiğit'in sayfalar dolusu röportajında iki başlık öne çıkıyordu.

Birincisi:

Öcalan'ın heyet üyelerine "Bey" diye hitap ettiği; AK Partili ve MHP'li isimlerin Öcalan'a "Siz" diye seslendiği; Koçyiğit'in ise "Sayın Öcalan" ifadesini kullandığı.

İkincisi ve daha önemlisi:

Koçyiğit'in aktardığına göre Öcalan, görüşmede şu uyarıyı yapmıştı:

"Mutlaka başarmak gerekiyor. Başarısız olursak darbe mekaniği devreye girer."

DERS DE ALMIYORLAR

Hayda...

İmralı'dan nasıl bir barış mesajı gelecek diye beklerken, yine "darbe marbe" diye gevelemeye başladılar.

Hiç ders almıyorlar. 10 yıl önceki süreci de "darbe mekaniği" tehdidiyle sürdürmeye kalkmış, sonuçta da bildiğiniz üzere o mekanik 15 Temmuz'da başlarına geçmişti.