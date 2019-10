Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusundaki YPG ve DEAŞ terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı seslerin yükseldiği merkezler, Ankara'nın ne kadar büyük bir oyunu bozduğunun işareti olarak yorumlanmalı. Askeri, siyasi ve kamu diplomasisi sahasında yürütülen mücadelenin bir benzerini yakın zamanda finansal sahada da görmüş, Londra merkezli para operasyonlarının akamete uğratılmasına tanık olmuştuk.

PKK-YPG terör örgütü üzerinden süregelen uluslararası oyunların, Türkiye ekonomisini hedef alan incelikli yönleri de bitip tükenmeden kendisini tekrar etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla başlattığı, Barış Pınarı ile devam eden stratejik hamlesinin anlam ve önemi; Ağustos 2018'de TL'ye karşı başlatılan küresel saldırı ve ardından Londra üzerinden kurgulanan kur hareketlerine karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın inisiyatifiyle alınan önlemlerin değeri bir bütünün parçaları olarak değerlendirilmeli.

Türkiye'nin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat'ın her iki yakasını terörden temizleme çabası gerek eski dünya düzeninin gerekse yeni global sistemin kritik ipuçları ile dolu.Arap sokağı diye tanımlanan ülkeler grubunun, kınama kararı alması tamamıyla Arap halklarına ilham kaynağı olan Türkiye ve lideri Erdoğan'la ilgili şahsi kaygılarının tezahürü. Düşünsenize, Erdoğan'ın siyasi karşılığı pekçok Arap başkentinde, o ülkelerin liderliğinden daha fazla.İran'ın tutumu, malumun ilamı. Uluslararası toplumdan izole, ambargo altında kıvranan haline rağmen, tarihsel kodlarının tesiri altında kalarak Türkiye ile rekabeti önceleyen beyanlarının esiri durumunda.AB ülkeleri arasında DEAŞ korkusu ile halklarını konsolide eden, sözde dış düşman tehdidi ile Ortadoğu'ya yeni nizam vermeye çalışanların üst perdeden konuşması ise sürpriz değil.ABD'de Başkan Trump'ın içerideki azil baskısını azaltma, silah lobisine karşı alternatif politikalar üretme, Amerikan halkına refah vaat etme politikası halihazırda Suriye'de bir kesişim kümesinde buluşmuş gibi. Başkan hem Türkiye'nin önemini vurgulama hem de yaptırım mesajları ile Washington'daki yerleşik sisteme karşı ağırlığını koruma arayışında.Rusya ise Türkiye ile batı Bloku ve NATO arasındaki ilişkilerin yıpranmasının yakın gelecekte farklı ittifaklara kapı aralayacağının farkında. Gelişmeler, Avrupa-Atlantik ittifakının zayıflıklarını da ortaya çıkardığı için Ruslar şu an avantajlı konumda.Şartlar bu kadar açıkken rejimden bahsetmeye şimdilik gerek bile yok.Kimin ne hesabı olursa olsun... Mühim olan Türkiye'nin milli çıkarlarını koruma ve sürdürme iradesinin sağlamlığıdır. Bu maliyet göze alınmazsa, yarınki kuşaklar on yıllar sonrasından bugüne baktıklarında bizleri acımasızca yargılar.Tam da bu nedenle alınan kararlar doğru ve gereklidir!