100. yılını kutladı.

Birinci yüzyılını geride bırakırken tarihi boyunca yalnızca ekonomiye değil, ülkenin siyasi ve toplumsal hafızasına da dokundu, hatta yön verdi. Ancak bu güç, kimi yaşanmışlıklarla toplumun belirli kesimlerinde negatif algıyı da yerleştirdi.

Holdingin hikayesi, erken cumhuriyet dönemindeki korumacı gümrük duvarları arkasında, rekabetsiz ortamda büyümesiyle başladı. İç piyasaya sunulan ürünlerin kalitesine yönelik eleştiriler ve montaj sanayine dayalı büyüme modeli, ilk toplumsal mesafeyi yarattı. İlerleyen yıllarda sermayenin, siyasete müdahalesi ise bu mesafeyi daha da açtı.

Zamanla, küresel markalar ve arge ağırlıklı yatırımlarla kamuoyundaki algı aşınması iyileşme emaresi gösterdi!

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1979'daın gazete ilanları ile başlayan vedemeçleriyle şekillenen dönemden itibaren... Dünden bugüne Ankara ile inişli çıkışlı süreçlerde neler yaşanmadı, dönemin başbakanları, hatta cumhurbaşkanları neler söylemedi ki...(1983 sonrası...)(1994) "(1997) "Arada gerilimli çok başka örnek hadiseler de yaşandı. Ama iz bırakan güncel çıkışı bir cümlede hatırlamak da mümkün(2013)

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Esasen, dışarıdan bakıldığında... İş hedeflerine ulaşmak için "s, tam puan.Holdingin saygınlık çıtasını yukarıda tutmak adına,de tam puan...Ancaaak... Beklenmedik veya olumsuz durumlara karşı verilen tepki, yani "kiseBunu, arka arkaya iki olayda yakından müşahade ettik.Onursal Başkanun,İzmir'deki hastane açılışında toplumsal hassasiyetleri ihmal eden fıkra talihsizliği kadar Sağlık Grup Başkanının, o anlatımı haberleştiren gazeteciye karşı kullandığı tehdit dili de fiyaskoydu.Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanıun Günaydın muhabiri'ı hedef alan yakışıksız tepkisi...Bebek Sahili'nde yanındaki bir hanımefendiyle yürüyüş yaptığı sırada görüntülendi. Sinirlerine hâkim olamadı. Korumalarıyla çembere aldığı muhabire fotoğraflarını zorla sildirdi. Yetmedi! Koç Holding, 100. Yıl İlan Listesi'nden Sabah Gazetesi'ni çıkaracak kadar ileri gitti. Krizi yönetmek yerine büyüttü. İşi, kurumsala devretmeyerek krize kriz ekledi.Rahmi beyinölçüsündeki özründen sonra Snun da Turkuvaz Medya'yı hedef gözeten tutumunun muhasebesini yaparak, telafisi yoluna gitmesi de olması gereken kurumsallığın gereği!Neden?Çünkü...