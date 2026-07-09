Küresel güvenlik ve barış mimarisinde Türkiye'nin parlayan yıldızı, NATO Ankara Zirvesi ile taçlandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "hatırına" katıldığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, TransAtlantik İttifaktaki kırılmaya adeta "tutkal oldu!"

Zirve öncesi Erdoğan'la Trump arasında gerçekleşen görüşmenin neticesi, Ankara için kritik önemdeydi. Zira, son dönemde Trump-Erdoğan lider diplomasisi sayesinde Suriye/YPG sorunu ve Halkbank dosyası çözüme kavuşturuldu.

Açıkçası, Trump için hayli hassas olan kasımdaki ara seçimler öncesinde... CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, parası ödenmiş ve Türkiye için üretilmiş olan 5 adet F35 uçağının teslim edileceğinin netleşmesi, milli muharip uçağımız KAAN için şimdilik ihtiyaç duyulan F110 tipi motorların tedarikine onay çıkması hakikaten hayati derecede mühimdi.

Türkiye'nin milli menfaatlerini pekiştiren bu gelişmelerin, bizzat Başkan Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyulan güvenle birlikte zikredilmesi ise cümle aleme verilen stratejik mesajdı!

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Erdoğan'ın, Zirvenin açılışındaki konuşması isemührü niteliğindeydi. Zirve Sonuç Bildirgesi'ne yansıyan bazı güçlü vurgular da Erdoğan diplomasisinden izler taşıyordu. "İttifakta külfet paylaşımına dair ifadeler, NATO'nun zayıf kaldığı hava ve füze savunma sistemleri ile insansız platformlarda Türkiye'nin sağlayacağı imkanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022 İstanbul Mutabakatı zemininde ateşkes ve barış anlaşmasına evrilmesine dair öneriler, Gazze Barış Planının ilerletilmesini teşvik eden söylemler, Suriye'nin yeniden imarına dair destekler, İran'ın nükleer programının barışçıl çözüme ulaştırılmasına dönük çağrılar..." Hepsi, Erdoğan farkının ve markasının güncel özetiydi.Türkiye'nin, NATO bağlamındakigölgelemek isteyen, Siyonist sermayeli kimi yabancı basın kuruluşları,tartışması açmaya çalışsa da umduğunu bulamadı!

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