Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un, TBMM'de 467 gibi rekor oyla kabul edilmesinin moral gücünü ve etkisini sahada görüyoruz. Ama artık sembolik anlamı olan örnekleri geçtik. Sürecin en ciddi eşiklerinden birine kadar geldik. 27 Ağustos'taki yazımda belirtmiştim. Bugün bir kez daha tekrarlayayım. "Acıları çok deşmeden, şartların hassasiyetini dikkate alarak yeni bir dil inşa etmemiz gerekiyor!" Kolay değil, ama zorunlu!

Hatırlatmak gerekirse... Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandı. Fakat uygulanabilmesi belli şartlara bağlı. Nitekim, karşılaştığımız hemen herkes bize aynı soruyu soruyor:

"Bundan sonra ne olacak?"

Elbette, örgüt ne kadar hızla silahtan arınırsa, o olacak. Yani... Silahlar bırakılacak, mağaralar, barınak ve sığınaklar boşaltılacak, eğitim kampları dağıtılacak. Böylece... Yıl bitmeden, belki de daha erken bir takvimde cezaevlerinden tahliyeler, yurt dışından dönüşler başlayacak.

Tabii, yasanın kabulüyle birlikte, milletin sinir uçlarına basan bazı hadiseler de yaşanmadı değil. Sanki bir tür test döneminden geçtik. Lağvedildiğini açıklayan PKK terör örgütünün lider kadrosu, yıllardır gizledikleri bilgileri ailelerle paylaştılar. Hayatta sanılanların çoğunun öldüğünü bildirdiler. Tabanda tepkiler artınca bu kez "örgüt/çü taziyeleri" adı altındaki abartılı görüntüleri servis edip, toplumun farklı kesimlerindeki reaksiyonları tetiklediler.

Neyse ki... Milletin olgunluğu ve devletin duyarlılığı sayesinde büyük yol kazası yaşanmadan bir viraj daha dönülmüş oldu.

Şimdi, 2009 Ekim'ini de göz önünde bulundurma vakti...

O tarihteki çözüm iradesini istismar ederek örgüt kıyafeti ile ülkeye giriş yapan, konvoylar organize eden, üstü açık otobüslerden miting yapan zihniyet, ülkeye çok bedel ödetti. İşte bu tecrübeden de alınan derslerle, günümüz koşullarında o tür şovlara heves edenlere asla geçit verilmemeli.

Anlaşılan o ki... Ülkeye dönüşler de kitlesel değil, bireysel olacak, gürültü patırtı yaşanmadan hayatın akışına bırakılacak.

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