Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ‘konser vurgunu’ ve ‘ballı ihale’ tepkisi: Millet adına hesap sorarız

Başkan Erdoğan: Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milletin parasını hoyratça eğlencelere harcıyor. Temel belediyecilik hizmetlerini bile veremeyen CHP’nin ‘çöp, çukur, çamur’ olduğunu her fırsatta anlattık

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan'daki temaslarının ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde Ankara ve İstanbul'da CHP'li belediyelerin konser vurgunu ve ballı ihale skandalları vardı. (CHP belediyelerindeki şaibeli harcamalar ve işçi grevleri nedeniyle aksayan hizmetlere dair soruya cevaben) Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde "Bizi çalıştırmıyorlar" feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP'li belediyeler her zaman için sorumsuz bir yönetim anlayışı ve kamu kaynaklarının heba edilmesinin net bir göstergesi olmuştur. Özellikle işçi grevlerinin yaşandığı, temel belediyecilik hizmetlerinin verilmediği bir ortamda, belediyelerin önceliklerini sorgulamak gerekiyor. Ancak CHP'li belediyelerde sorumluluk bilinci yok. CHP'nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP'nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz. Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor. CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Ortada büyük rakamlar var. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz.



İSRAİL'LE TİCARETİ TAMAMEN KESTİK



Ne yazık ki adı sanı duyulmayan veyahut da şöyle kasaya, tartıya çıkarsan gramı, kilosu beş para etmeyen bazı kimseler İsrail'le ilişkiler konusunda bize garip garip iftiralar atıyorlar. Maalesef bazı partiler hâlâ oralardan bir şeyler beklemeye çalışıyorlar. Şu an itibarıyla biz İsrail'le ticari ilişkileri kestik. Bundan sonraki süreçte de mümkün olduğunca biz, İsrail ile ilişkilerimizi kesmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunların elinde herhangi bir güç yok, atacakları veya attıkları adım yok ama iftiraya gelince iftira diz boyu. Biz aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Her fırsatta İsrail'in zulmünü, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini dile getireceğiz. Herkes Gazze'deki katliamları, bebeklerin, annelerin çığlıklarını unutsa bile biz unutmayacak ve unutturmayacağız. Netanyahu ve çetesi yaptıklarının hesabını mutlaka verecek. Onların peşindeyiz ve cinayetlerinin hesabını vermeden bırakmayacağız.









ENFLASYON ARTIK HEP İNİŞTE OLACAK



Enflasyon artık sürekli inişte olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Benim ekonomideki mantığım bu. İstikrarlı bir mali politika ve yapısal reformların uygulanmasıyla bu olumlu trend devam edecektir. Ekonomik adımlarımızı aynı kararlılıkla ve disiplinle sürdüreceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl enflasyonu gündemimizden çıkartacak, yeni ve büyük yatırımlara odaklanacağız. Küresel krizlere, dalgalanmalara karşı ekonomik savunmamızı güçlendiriyor, ekonomik bağımsızlığımızı koruyacak adımları atıyoruz.



ÖZGÜR ÖZEL'E: SAVCILARI TEHDİT ETMEK EŞKIYALIK



Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik. Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Siyasetçinin görevi halkına, şehrine, ilçesine hizmettir; bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değildir. Milletin imkânlarının, Kandil'deki ve Avrupa'daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız. Hele hele savcıları tehdit etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz.



TRUMP'TAN 3 TALEBİMİZ VAR



1) PKK/YPG'YE ABD DESTEĞİNİ ÇEK

2) İSRAİL'İ DURDUR

3) F-35'LERİMİZİ VER



Sayın Donald Trump seçim sürecinde suikast girişimi dahil birçok güçlükle gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi. Bu, her siyasetçinin rahat rahat başaracağı bir uğraş değildir. Trump bunu başardı. Sayın Trump ile telefonda samimi bir görüşme yaptık. O esnada aile yemeğindeydiler. Elon Musk ve Musk'ın çocuğu yanındaydı. Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder. F-35 konusu ile ilgili başkanlığı döneminde "Parayı verdiler, buna rağmen siz hâlâ uçakları vermiyorsunuz?" beyanları bulunuyor. Yeni dönemde bu meseleleri nasıl bir zemine oturtacağımıza bakacağız. Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesi konusunu değerlendireceğiz. PKK/PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalarını görüşerek, belli bir zemine oturtacağımıza inanıyorum. Trump'ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var biliyorsunuz. Trump'ın eski yönetimin hatalarını yapmayacağına inanıyoruz. Biz o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail'e "dur" denilmesini isteriz. ABD öncülüğünde bazı Batı ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için çaba sarf etmesi de orada çözümü hızlandırır.