İsrail'de 27 Ekim'de seçimler var. Netanyahu'nun iktidar bloku kamuoyu araştırmalarında geride gözüküyor. Seçimlere kadar, soykırımcı yönetim desteğini artırmak için Türkiye'yi farklı söylem ve yöntemlerle hedef haline getirmeye devam edecektir. Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine yönelik kararlı adımlarla yürüttüğü ve her geçen gün kritik eşiklerini geride bıraktığı süreci sabote etmek için elinden geleni yapmayı deneyecektir. Türkiye'yi kışkırtmak için Suriye'ye zaman ayarlı saldırılarını sürdürmeye çalışacaktır.

Türkiye karşıtlığında organize olmuş yapıları, Terörsüz Türkiye ve bölge hedefini manipüle etmek için doğrudan ya da dolaylı yollarla kullanacaktır. Dezenformasyon yöntemleri ile Türkiye'deki toplumsal hassasiyetleri harekete geçirmeyi deneyecektir. İsrail'in Türkiye karşıtlığında, sadece Suriye'nin ve bölgenin istikrarına yönelik politikaları yoktur. İsrail'in Türkiye'yi hedef göstermesinin asıl amaçlarından biri, gelecekon yıllara yönelik planları yer almaktadır.

Türkiye'nin küresel ve bölgesel ağırlığı giderek artmaktadır. Gelecek on yıllardakigücü, kapasitesi ve bölgeseldüzene katkısı çok daha güçlüolacaktır. Dolayısıyla da, bölgesel istikrar, kapasite ve devletler arasındaki işbirlikleri derinleştiğinde, İsrail bunu kendi yayılmacılığınınönünde bir engel olarak görmektedir. Bu bağlamda İsrail, sadece Türkiye'nin bugününden değil geleceğinden endişe etmektedir.

Türkiye bu aşamaya mücadele ederek geldi.

2010 sonrasında Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücünün arttığını ve devlet kapasitesinin geliştiğini gören odaklar, bugüne kadar Türkiye'nin ilerlemesini durdurmanın her yol ve yöntemini denediler. Gezi Parkı şiddet eylemleri ile siyasi istikrar hedef alınmıştı. MİT TIR'ları kumpası, Türkiye'yi uluslararası toplumdan izole etmek için planlanmıştı. 17-25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimi ile devletin kurumsal kapasitesi çökertilmeye çalışılmıştı. 6-7 Ekim olayları ile bir iç çatışma zemini aranmıştı. Hendek-çukur terörü ve DEAŞ'ın şehir eylemleri, Suriye iç savaşının Türkiye'ye taşınma girişimiydi. 15 Temmuz darbe girişimi, devletin tamamen işlevsizleştirilmesi ve çökmüş bir devlet modeline dönüştürülmesi için yapılmıştı. Ekonomik müdahalelerle; devlet kapasitesinin güçlenmesini engellemek, savunma sanayii yatırımlarının durmasını sağlamak ve kalkınma adımlarını aksatmak amaçlanmıştı. Bu müdahalelerin ortak stratejik amacı Türkiye'yi durdurmaktı. Türkiye tüm bu müdahale süreçlerinden güçlenerek çıktı. Savunma refleksine hapsolmadı. Kapasite artırdı, hedeflerinden vazgeçmedi. Bu süreçte iç bütünlüğünü korudu. Bölgesel denklemde etkisini ve gücünü artırdı. Askeri caydırıcılığını güçlendirdi.

Türkiye bundan sonra da mücadelesini daha güçlü sürdürecektir. Bunun yöntemini, zamanlamasını ve icrasını kendi planına göre kararlaştıracaktır. Önüne çıkarılan ya da çıkarılacak engelleri Türkiye'nin bertaraf etme gücü, düne göre çok daha sağlam bir konumdadır. Bu bağlamda Türkiye, terörsüz bölge hedefinden ve istikrarlı bölgesel düzen çabalarından vazgeçmeyecektir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliğiiçin gerekli olan her adımı atacaktır. Ülkeler arasında ekonomik ve güvenlik konularında işbirliğini derinleştirmeye devam edecektir. Terörsüz bölge hedefi, bugün somut stratejik bir imkâna dönüşmüştür. SDG'nin kendini feshetmesi, terörsüz bölge hedefinde önemli bir eşiktir.

Bölgesel düzen inşası hedefinde, İsrail'in tuzaklarına gelmeyecektir. Hatta İsrail seçimlerine kadar Netanyahu'yu doğrudan muhatap bile almayacaktır. Kendi hedefine odaklanacaktır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge ve istikrarlı bölgeseldüzen hedefinde zaman Türkiye'nin lehinedir.