Ukrayna-Rusya Savaşı beşinci yılında. Yakın bir dönemde "savaşı bitirecek" bir anlaşma şimdilik ufukta görünmüyor.

İran-ABD/İsrail savaşının başlamasıyla, dünya gündemi bu yeni savaşa odaklanmıştı. Altı ayını dolduran savaş şu an için bir anlaşma ile sonuçlanmadı. Avrupa başta olmak üzere dünyada savaş gündemi, yeniden Ukrayna-Rusya'ya odaklandı.

Savaş, cephe savaşının ötesine geçerek, "yıpratma" savaşından neredeyse "yok etme" saldırılarına dönüşmüş durumda. Her yeni saldırıda, "savaşın başından bu yana en yıkıcı saldırı" haberleri iki taraf için giderek artıyor.

Ukrayna, son aylarda Rusya'daki askeri sanayi ve enerji tesislerine yönelik uzun menzilli saldırılarını yoğunlaştırdı. Zelenski, günlük ortalama 300'ün üzerinde olan İHA saldırılarının sayısını 1000'e çıkarmaktan bahsediyor. Ağustos'ta Ukrayna'nın en az 21 kez Rus rafinerilerini vurduğu söyleniyor. Petrol ihraç eden Moskova'nın artık kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için ithalata yöneldiği biliniyor.

Rusya da benzer şekilde savaşta cephenin ilerisine, Ukrayna içlerine, odaklanmış durumda. Ukrayna'nın enerji sistemlerini, limanlarını, lojistik merkezlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna'nın dışa bağımlı hava savunma stoklarını tüketmek, ekonomik hayatı aksatmak ve kış aylarında Ukrayna toplumunun direncini zayıflatmak için saldırıların yoğunluğunu ve yıkıcılığını artıyor.

Trump'ın yeniden göreve gelmesinden itibaren Ukrayna'ya ABD desteği azaldı. Ancak, Avrupalı müttefiklerinin desteği kesintisiz sürüyor. Avrupa'nın desteği ile Ukrayna'nın Rusya'ya verdiği hasarın giderek büyümesi, Moskova'nın öfkesini giderek yükseltiyor.

Tarafların, tekrar müzakerelere başlama ve mevcut pozisyonlarından taviz verme iradelerinin zorlaşması yeni tartışmaları ve ihtimalleri de gündeme getirdi.

Savaşla ilgili medyada son haftalarda çıkan analizlere bakıldığında, Rusya'nın daha fazla sıkıştırılarak müzakere masasına oturtulma stratejisinin ters tepeceği yorumları ağırlık kazandı. Hatta Ukrayna'nın, Avrupa desteği ile Rusya'ya yönelik saldırıları ağır maliyetlerle devam ettirdiğinde, Moskova'nın taktik bir nükleer silah kullanımı ya da NATO'nun kararlılığını sınırlı bir saldırı ile test edebileceği haberleri sıklaştı.

Geçtiğimiz haftalarda, Wall Street Journal Amerikan yetkililerine dayandırdığı haberinde, Rusya'nın NATO ülkelerinden birine saldırma ihtimalinin yükseldiğini belirtti. Bu haberin üzerinden çok geçmeden CIA Başkanı John Ratcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Rusya tarafı görüşmeyi, iki istihbarat teşkilatının görev alanına giren "hassas konuların" ele alındığı şeklinde duyurdu. Trump ise "yarı rutin bir görüşmeydi" dedi. ABD medyası ise CIA direktörünün Rusya'ya ilettiği temel mesajlarından birinin, "Rusya'nın herhangi bir NATO ülkesine saldırmaması" olduğunu duyurdu.

Burada kritik soru şu: Washington'un, savaşın seyri ve Moskova'nın niyetini ve hazırlıklarını bilmesi "olacak olanı" değiştirebilir mi?

Kendisi açısından savaşın yükü daha ağır bir seyir izlediğinde Rusya'nın tepkisi ne olur? Son dönemde gündeme gelen, taktik bir nükleer silah kullanımı ya da NATO'nun bir ülkesine saldırma ihtimali nedir?

Avrupa, "Ukrayna'yı bir yük değil Avrupa'yı güvende tutmanın ön cephesi" olarak gördüğü için bir çıkış stratejisinden daha çok silah yardımlarını artırmanın yollarını arıyor. Savaşın en başından itibaren, böyle davrandığı için Türkiye'nin öncü olduğu müzakere masası devrilmiş ve barış şansı erken bir dönemde heba olmuştu. Avrupa, mevcut stratejinin isabetini ve farklı çıkış yollarını daha fazla kendi içinde müzakere etmesi gerekir.

Trump'ın savaşı sonlandırmaya dönük görüşmeleri de, yine Avrupa'nın içindeki uzlaşma zorluğundan ve Putin'in mevcut pozisyonundan taviz vermemesinden dolayı sonuçsuz kalmıştı.

Türkiye'nin arabuluculuğunda savaşı sonlandırmaya dönük müzakere masasının bir kez daha kurulması ihtimal dahilinde. Önümüzdeki Salı günü Kırgızistan'da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi yapılacak. Bu zirve marjında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ikili bir görüşme yapacak. Bu görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili müzakere masasının tekrar kurulması teklifi de gündeme gelecektir