Sıfır Atık: Geleceğe bırakılan en büyük sağlık mirası

Türkiye’de Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ve himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir çevre projesi değil, güçlü bir halk sağlığı ve gelecek vizyonu hareketidir

Bazen büyük sağlık hareketleri hastanelerde değil, evimizin mutfağında başlar. Bir cam şişeyi çöpten ayırmakla… Bir plastik poşeti gereksiz yere kullanmamakla… Bir atığı yeniden değerlendirmekle…

Türkiye'de Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, bu nedenle yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda güçlü bir halk sağlığı ve gelecek vizyonu hareketidir.

Sayın Emine Erdoğan'ın bu konudaki istikrarlı duruşu, çevre meselesini sadece teknik bir geri dönüşüm başlığı olmaktan çıkarıp toplumsal bir bilinç alanına taşıdı. Bu çabanın en değerli yanı da bana göre şu: Sıfır Atık, insanlara çevreyi korumanın aslında kendi sağlığını, çocuklarının geleceğini ve ülkesinin yarınlarını korumak olduğunu hatırlattı.

Bugün artık biliyoruz ki çevre sağlığı ile insan sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez.

Özellikle plastik kirliliği çağımızın en sinsi tehditlerinden biri haline geldi. Kullanıp attığımız plastikler denizlere, toprağa ve havaya karışıyor. Zamanla mikroplastiklere dönüşüyor. Sonra ne oluyor?

İçtiğimiz suya giriyor.

Soluduğumuz havaya karışıyor.

Yediğimiz balıkta, sebzede, meyvede karşımıza çıkıyor.

Hatta insan kanında, akciğer dokusunda, damar plaklarında ve plasentada bile mikroplastik parçacıkları bulunabiliyor.

Yani attığımız plastik şişe aslında bizden uzaklaşmıyor. Bir gün soframıza, bedenimize, hatta hücrelerimize geri dönüyor.

Deniz kirliliği de sadece denizlerin meselesi değildir. Kirlenen deniz, bozulan besin zinciri demektir. Ağır metaller, toksik kimyasallar ve plastik kalıntıları deniz ürünleri yoluyla insan sağlığını tehdit edebilir.

Hava kirliliği ise kalbimizi, beynimizi ve akciğerlerimizi doğrudan etkileyen büyük bir halk sağlığı problemidir. Kirli hava; kalp hastalıkları, felç, kronik akciğer hastalıkları ve bazı kanser türleriyle ilişkilendiriliyor.

Kısacası mesele sadece çevreyi korumak değildir.

Kalbimizi korumaktır.

Akciğerlerimizi korumaktır.

Beynimizi korumaktır.

Çocuklarımızı korumaktır.

Longevity yani sağlıklı ve kaliteli uzun yaşam açısından baktığımızda da gerçek değişmiyor. En gelişmiş testleri yaptırabilirsiniz, en pahalı takviyeleri kullanabilirsiniz, en modern sağlık teknolojilerine ulaşabilirsiniz.

Ama kirli hava soluyan, kirli su içen, plastik yükü artmış bir çevrede yaşayan toplumların sağlıklı yaşlanması kolay değildir.

Bu nedenle Sıfır Atık Projesi, çevre duyarlılığının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Bu proje; sağlık, ekonomi, eğitim, medeniyet ve gelecek projesidir.

Bana göre mesaj çok net:

Çevreyi korumak, insanı korumaktır.

Ve bazen büyük değişimler küçük alışkanlıklarla başlar.

Bir plastik şişeyi doğru kutuya atmakla…

Bir bez çantayı yeniden kullanmakla…

Bir çocuğa doğa sevgisini öğretmekle…

Çünkü geleceğe bırakılabilecek en büyük miras; temiz hava, temiz su, temiz denizler ve sağlıklı bir dünyadır.

MİKROPLASTİKLER: SAĞLIĞIN GÖRÜNMEZ DÜŞMANLARI

Sıfır Atık Projesi'nin temel hedeflerinden biri plastik atıkları azaltmak ve plastik kirliliğinin çevre ile insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini önlemektir. Bu son derece önemli bir hedeftir. Çünkü artık biliyoruz ki plastikler yalnızca çevre sorunu değil, aynı zamanda önemli bir halk sağlığı sorunudur. Gözle göremediğimiz mikroplastikler bugün içtiğimiz suda, soluduğumuz havada, yediğimiz gıdalarda ve hatta kanımızda dolaşıyor. Bilim insanları artık şu soruyu soruyor: "Mikroplastikler çevreyi ne kadar kirletiyor?" değil… "Mikroplastikler insan sağlığını ne kadar tehdit ediyor?"

MİKROPLASTİK NEDİR?

Mikroplastikler çapı 5 milimetreden küçük plastik parçacıklarıdır. Daha da küçük olan nanoplastikler ise mikrometrenin altında boyutlara sahiptir ve hücrelerin içine kadar girebilir. Bu parçacıklar;

Plastik şişelerden

Ambalajlardan

Sentetik tekstil ürünlerinden

Kozmetik ürünlerden

Lastik aşınmalarından

Plastik poşetlerden

Deniz ve kara atıklarından kaynaklanır. Zamanla parçalanırlar ancak tamamen yok olmazlar.

BEDENİMİZE NASIL GİRİYORLAR?

Mikroplastikler insan vücuduna üç temel yoldan girer:

Solunum yoluyla

İçme suyu yoluyla

Besinler aracılığıyla Özellikle deniz ürünleri, şişelenmiş sular, işlenmiş gıdalar ve plastik ambalajlı ürünler önemli kaynaklar olarak kabul edilmektedir.

HANGİ ORGANLARDA BULUNDU?

Son yıllarda yapılan araştırmalar mikroplastiklerin şu dokularda bulunabildiğini gösterdi:

Kan

Akciğer

Karaciğer

Böbrek

Kalp damarları

Beyin

Testis

Plasenta

Yani artık mikroplastikler yalnızca çevrede değil, insan bedeninde de dolaşıyor.

BEYİN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Hayvan çalışmalarında mikroplastiklerin:

Beyin iltihabını artırdığı

Oksidatif stresi yükselttiği

Hafıza fonksiyonlarını bozabildiği

Öğrenme kapasitesini azaltabildiği gösterildi. Nanoplastiklerin kan-beyin bariyerini aşabildiğine dair bulgular da giderek artıyor. Bu nedenle bazı bilim insanları gelecekte mikroplastiklerin nörodejeneratif hastalıklarla ilişkisini daha yoğun araştıracaklarını belirtiyor.

KALP VE DAMARLARA ETKİLERİ

Mikroplastikler damar duvarlarında iltihabi süreçleri artırabilir. Araştırmalar gösteriyor ki;

Damar sertliği

Endotel hasarı

Pıhtılaşma eğilimi

Kalp-damar hastalığı riskinde artış ile ilişkili olabileceklerini düşündürüyor. Bazı çalışmalarda damar plaklarında mikroplastik parçacıkları saptanmıştır.

AKCİĞERLERE ETKİLERİ

Havadaki mikroplastikler akciğerlere ulaşabilir. Olası sonuçları neler?

Kronik inflamasyon

Solunum fonksiyonlarında azalma

Astım benzeri belirtiler

Akciğer dokusunda hasarı özellikle yüksek maruziyetli meslek gruplarında dikkat çekmektedir.

BAĞIRSAKLARA ETKİLERİ

Bağırsaklar mikroplastiklerin en sık temas ettiği organlardan biridir. Araştırmalara göre;

Bağırsak geçirgenliğinde artış

Mikrobiyota dengesinde bozulma

Düşük dereceli kronik inflamasyon

Bağışıklık sisteminde düzensizlik ile ilişkili olabileceklerini göstermektedir.

DENGESİYİ NASIL BOZUYORLAR?

Bu konu özellikle önemlidir. Çünkü birçok plastik ürün yalnızca plastikten oluşmaz. İçlerinde BPA, ftalatlar ve çeşitli endokrin bozucu kimyasallar bulunabilir. Bu maddeler neler?

Östrojen benzeri davranabilir.

Testosteron üretimini azaltabilir.

Tiroit hormonlarını etkileyebilir.

İnsülin duyarlılığını bozabilir.

Üreme fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu nedenle mikroplastikler ve plastik katkı maddeleri günümüzde "endokrin bozucular" arasında değerlendirilmektedir.

ÜREME SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Araştırmalar plastik maruziyetinin;

Sperm sayısında azalma

Sperm kalitesinde düşme

Testosteron seviyelerinde bozulma

Yumurtalık fonksiyonlarında etkilenme

Gebelik komplikasyonlarında artış ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Son yıllarda insan testis dokularında mikroplastik bulunması dikkat çekici bir gelişme olmuştur.

HÜCRESEL DNA HASARI

Bilimsel veriler hâlâ gelişmektedir ancak birkaç mekanizma öne çıkmaktadır. Mikroplastikler:

Kronik inflamasyonu artırabilir

Oksidatif stresi yükseltebilir.

Hücresel DNA hasarına yol açabilir.

Endokrin sistemi bozabilir.

Kanserojen kimyasalları taşıyabilir. Bu mekanizmaların uzun dönemde bazı kanser türlerinin gelişimine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir. Bugün için "mikroplastikler doğrudan kansere neden olur" demek mümkün değildir. Ancak kansere zemin hazırlayan biyolojik süreçleri destekleyebilecekleri konusunda ciddi bilimsel kaygılar bulunmaktadır.

PLASTİKLERİ AZALTIN

Tek kullanımlık plastikleri azaltın.

Cam ve çelik ürünleri tercih edin.

Plastik şişelerde beklemiş su tüketimini azaltın.

Sıcak yiyecekleri plastik kaplarda saklamayın.

Plastik kapları mikrodalgada kullanmayın.

İşlenmiş gıdaları azaltın.

Evinizi düzenli havalandırın.

Denizleri, toprağı ve su kaynaklarını koruyan çevre politikalarını destekleyin.



SON SÖZ…

Mikroplastikler modern yaşamın görünmez misafirleri haline geldi. Ancak görünmez olmaları zararsız oldukları anlamına gelmiyor. Bugün çevreyi korumak yalnızca doğayı korumak değildir. Beynimizi korumaktır. Kalbimizi korumaktır. Hormonlarımızı korumaktır. Çocuklarımızın geleceğini korumaktır.

Bu nedenle Sıfır Atık yalnızca bir çevre hareketi değil, aynı zamanda bir sağlık hareketidir. Çünkü temiz çevre olmadan sağlıklı bir gelecek de mümkün değildir.

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KASLARINIZ SADECE HAREKET ETMEZ, KONUŞUR DA!

Eskiden kasları sadece yürümemizi, koşmamızı ve ağırlık kaldırmamızı sağlayan mekanik yapılar sanıyorduk. Bugün ise biliyoruz ki kaslarımız aynı zamanda güçlü birer endokrin organ.

Egzersiz yaptığımızda kaslarımız miyokin adı verilen haberci moleküller salgılar. Bunların arasında IL-6, irisin ve BDNF gibi çok önemli maddeler vardır.

Bu miyokinler;

Beyinle konuşur, hafızayı ve öğrenmeyi destekler.

Karaciğerle konuşur, kan şekeri kontrolüne yardım eder.

Yağ dokusuyla konuşur, yağ yakımını artırır.

Bağışıklık sistemiyle konuşur, iltihabı azaltır.

Kalp ve damar sistemiyle konuşur, damar sağlığını korur. Kısacası yürüyüşe çıktığınızda sadece kaslarınızı değil, beyninizi, kalbinizi, bağışıklık sisteminizi ve metabolizmanızı da çalıştırmış olursunuz. Bu nedenle egzersiz bir "kas geliştirme programı" değil, aslında tam bir vücut gençleştirme tedavisidir.

UNUTMAYIN: Kaslarınız ne kadar güçlüyse, vücudunuzun geri kalanıyla yaptığı "sağlık sohbeti" de o kadar etkili olur. Hareket ettikçe sadece kalori yakmaz, hücrelerinize iyi haberler gönderirsiniz.





MAGNEZYUM L-TREONAT BEYNİ 7.5 YAŞ GENÇLEŞTİREBİLİR Mİ ?

Sorunun kısa cevabı: Evet, yeni bir çalışmada buna benzer bir sonuç bildirildi. 2025 yılında yayımlanan, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada; 18-45 yaş arasındaki 100 sağlıklı yetişkinde günde 2 gram magnezyum L-treonat (Magtein®) kullanımı 6 hafta sonunda:

Genel bilişsel performansı artırdı.

Çalışma belleğini geliştirdi.

Reaksiyon süresini iyileştirdi.

Kalp hızı değişkenliğini (HRV) artırdı.

Araştırmacıların kullandığı "bilişsel yaş" hesaplamasına göre beyin performansında ortalama 7.5 yıllık gençleşmeye eşdeğer bir iyileşme sağladı.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var.. Beyin gerçekten 7.5 yıl gençleşmedi. Araştırmacılar çeşitli nörokognitif testlerden elde edilen sonuçları kullanarak hesaplanan "bilişsel yaş" skorunda yaklaşık 7.5 yıllık bir iyileşme saptadılar. Yani bu sonuç bir MR görüntüsü veya biyolojik yaş ölçümü değil, performans temelli bir hesaplamadır.

Magnezyum L-treonatın en önemli özelliği, diğer birçok magnezyum formundan farklı olarak kan-beyin bariyerini daha etkili geçebilmesi ve beyin magnezyum düzeylerini artırabilmesidir. Bu nedenle özellikle hafıza, öğrenme, dikkat ve uyku alanlarında ilgi çekmektedir.

Sonuç olarak, Magnezyum L-treonat mucize değildir ama şu an için bilişsel performans konusunda insan çalışmalarından en güçlü veriye sahip magnezyum formlarından biridir. Özellikle uyku sorunu, stres yükü ve zihinsel performans düşüklüğü yaşayan kişilerde umut verici görünmektedir.