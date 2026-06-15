Osman hoca neden göbek sevmez?

Kilolu insanlardan ziyade göbekli insanların sağlığından endişe ederim. Mesele kaç kilo olduğunuz değil, o kiloyu nerede taşıdığınızdır

Bir itirafta bulunayım... Ben kilolu insanlardan değil, daha ziyade göbekli insanların sağlığından endişe ederim! Çünkü sağlık dünyasında artık biliyoruz ki mesele sadece kaç kilo olduğunuz değil, o kiloyu nerede taşıdığınızdır. Tartı bazen çok kötü bir yalancıdır. Size "80 kilosun" der ama 80 kilonun ne kadarının kas, ne kadarının su, ne kadarının da karaciğerinizin etrafında kamp kurmuş visseral yağ olduğunu söylemez. Oysa metabolik sağlığın gerçek hikâyesi tam da burada başlar. Hazırsanız buyurun, göbekle ilgili gerçeklere birlikte gözatalım. GÖBEĞİN İÇİNDE KİM OTURUYOR?

Karın bölgesindeki her yağ aynı değildir. Bir kısmı cilt altında sessiz sakin durur. Ama bir kısmı vardır ki karaciğerin, pankreasın, böbreklerin, bağırsakların etrafına yerleşir. İşte buna visseral yağ diyoruz. Ben ona daha çok "metabolik sabotaj ekibi" demeyi seviyorum. Sessiz çalışır. Gizli çalışır. Ama etkisi çok büyüktür.

YÜZDE 10 AZALIYOR

Yakın zamanda Circulation dergisinde yayımlanan önemli bir araştırma ilginç bir sonuç ortaya koydu. Visseral yağ miktarında sadece yüzde 10'luk bir azalma sağlanması, ilerleyen yıllarda tip 2 diyabet riskinde yaklaşık yüzde 28'lik düşüşle ilişkili bulundu. Üstelik insanlar sonradan biraz kilo geri alsalar bile bu koruyucu etki devam etti.

METABOLİK SAĞLIK NEDİR?

Bugün artık sadece zayıf olmak sağlık göstergesi sayılmıyor. Asıl önemli olan metabolik olarak sağlıklı olmaktır. Kan şekeri dengeli mi? İnsülin normal mi? Karaciğer rahat mı? Kaslar güçlü mü? Damarlar genç mi? İşte gerçek soru budur. Çünkü aynı kiloda iki kişi düşünün... Birinin yağı kalçasında duruyor. Diğerinin yağı karaciğerin kapısında nöbet tutuyor. Tartı ikisine de aynı puanı veriyor. Ama metabolik kaderleri tamamen farklı olabiliyor.

METABOLİK ESNEKLİK

Son yılların en önemli kavramlarından biri de metabolik esneklik. Metabolik esneklik, vücudun gerektiğinde şekeri, gerektiğinde yağı enerji olarak kullanabilme becerisidir. Yani metabolizmanın otomatik vites sistemi. Sağlıklı metabolizma gerektiğinde karbonhidrat yakar. Gerektiğinde yağ yakar. Sorun çıktığında ise sürekli aynı viteste takılır. Sonuç? Yorgunluk. Açlık krizleri. Göbeklenme. İnsülin direnci. Yağlı karaciğer...

GÖBEK VE METAİNFLAMASYON

Visseral yağ sadece yağ değildir. Aynı zamanda küçük bir iltihap fabrikasıdır. Bugün Longevity ve gerobilim dünyasında sıkça konuşulan "metainflamasyon" kavramının en önemli kaynaklarından biri de budur. Metainflamasyon nedir? Sessiz, belirtisiz ama yıllarca devam eden düşük dereceli kronik yangın halidir. Bu yangın damarları yaşlandırır. Karaciğeri yorar. Pankreası bunaltır. Kasları zayıflatır. Beyni bile etkileyebilir. Kısacası göbek büyüdükçe metabolik yangın da büyür.

YENİ TEHLİKE

Tıpta son dönemin en dikkat çekici kavramlarından biri de CKM Sendromu yani Kardiyo-Kidney- Metabolik Sendromdu. Şimdi buna daha kapsamlı bir bakış açısıyla birçok uzman "Metabolik-Hepato-Kardiyo- Renal Sendrom" demeye başladı. Çünkü bu hikâyede sadece kalp ve böbrek yok. Karaciğer de işin tam merkezinde. Göbek yağı arttıkça, karaciğer yağlanıyor, insülin direnci gelişiyor, kan şekeri yükseliyor, damarlar sertleşiyor, kalp zorlanıyor, böbrekler etkileniyor. Yani sorun tek bir organda başlamıyor. Bütün sistem birlikte yaşlanıyor!

OSMAN HOCA'NIN GÖBEKLE DERDİ NE?

Benim göbekle meselem estetik değil. Pantolon bedeni hiç değil. Mesele biyolojik yaş. Mesele metabolik yaş. Mesele sağlıklı yaş alma. Çünkü büyük göbek çoğu zaman büyük sorunların küçük habercisidir. Göbek yalnızca bir yağ deposu değildir. Karaciğer yağlanmasının habercisidir. İnsülin direncinin habercisidir. Diyabetin habercisidir. Kalp hastalıklarının habercisidir. Ve bazen de hızlanan yaşlanmanın habercisidir.



SON SÖZ...

Tartıya bakın. Ama tartıyı aşırı önemsemeyin. Bel çevrenizi ölçün. Kas kütlenizi koruyun. Karaciğerinizi önemseyin. Metabolik esnekliğinizi geliştirin. Çünkü sağlıklı yaş almanın yolu sadece kilo vermekten değil, doğru yerden kilo vermekten geçiyor. Ve unutmayın... Göbek bazen sadece göbek değildir. Bazen metabolik sorunların genel karargâhıdır. İşte Osman Hoca'nın göbek sevmediği yer tam da burasıdır!



EV YAPIMI KALP SAĞLIĞI TESTLERİ

KALP sağlığınızı değerlendirmek için her zaman hastaneye gitmeniz gerekmez. Elbette evde yapılan testler tıbbi muayenenin yerini tutmaz ama kalbiniz ve damarlarınız hakkında önemli ipuçları verebilir. İşte sizin için önerdiklerim.

NABIZ TESTİ

Sabah yataktan kalkmadan önce nabzınızı ölçün. Dinlenme nabzının genellikle dakikada 60-80 arasında olması beklenir. Sürekli yüksek seyreden bir nabız, stres, kondisyon düşüklüğü, uyku sorunları veya bazı sağlık problemlerinin işareti olabilir.

MERDİVEN TESTİ

İki veya üç kat merdiveni normal tempoda çıkın. Göğüs ağrısı, aşırı nefes darlığı, çarpıntı veya baş dönmesi hissediyorsanız kalp-damar sisteminiz daha ayrıntılı değerlendirmeyi hak ediyor olabilir.

BEL ÇEVRESİ TESTİ

Bel çevresi sadece kilo değil, kalp sağlığı açısından da önemli bir göstergedir. Erkeklerde 94 santimetrenin, kadınlarda 80 santimetrenin üzerindeki ölçümler kardiyometabolik riskin arttığını düşündürebilir.

TANSİYON KONTROLÜ

Ev tipi güvenilir bir tansiyon aletiyle birkaç gün boyunca ölçüm yapın. Tek bir ölçüm değil, düzenli ölçümlerin ortalaması önemlidir. Yüksek tansiyon kalp hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biridir.

YÜRÜME TESTİ

10 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapın. Yürüyüş sırasında göğüste baskı, nefes darlığı, aşırı yorgunluk veya düzensiz kalp atışı hissediyorsanız bunu önemseyin.

HORLAMA VE UYKU TESTİ

Yüksek sesle horlama, gece nefes durmaları ve sabah yorgun uyanma uyku apnesinin habercisi olabilir. Uyku apnesi ise hipertansiyon, ritim bozukluğu ve kalp hastalıklarıyla yakından ilişkilidir.

NABIZ TOPARLANMA TESTİ

Bir dakikalık hızlı merdiven çıkışından sonra nabzınızı ölçün. Birkaç dakika içinde belirgin şekilde düşmüyorsa kardiyovasküler kondisyonunuz zayıf olabilir.

KALBİNİZİN MESAJLARINI DİNLEYİN

Yeni tıp anlayışı, kalp krizini tedavi etmekten çok onu önlemeyi hedefliyor. Nabzınızı, tansiyonunuzu, bel çevrenizi, uykunuzu ve egzersiz kapasitenizi takip etmek; kalbinizin geleceğini korumak için atılabilecek en basit ama en etkili adımlardan biridir.



UNUTMAYIN: En iyi kalp testi, kalbiniz hastalanmadan önce yapılan testtir. Sağlıklı bir kalp için amaç sürprizleri beklemek değil, riskleri önceden fark etmektir.



KIRMIZI IŞIK: SADECE CİLDE DEĞİL, HÜCREYE DE ENERJİ!

Son yıllarda hem dermatoloji hem de Longevity tıbbında giderek daha fazla ilgi gören kırmızı ışık tedavisi ya da bilimsel adıyla fotobiyomodülasyon, dokuları ısıtarak değil, hücrelerin biyolojik faaliyetlerini etkileyerek çalışıyor. Kısacası bu yöntemde asıl mesele sıcaklık değil, hücresel enerji üretimidir.

Kırmızı ve yakın kızılötesi ışık, hücrelerimizin enerji santralleri olan mitokondrilere ulaşarak hücrenin enerji para birimi olan ATP üretimini artırıyor. ATP üretiminin artması ise daha etkin hücre onarımı, daha hızlı yenilenme ve daha güçlü hücresel performans anlamına geliyor. Ayrıca damarların genişlemesini sağlayan nitrik oksit salınımını uyararak kan akışını ve doku beslenmesini iyileştiriyor.

METABOLİZMAYA DOPİNG!

Kırmızı ışık tedavisi kontrollü düzeyde reaktif oksijen türlerini uyararak doku onarımını destekleyen biyolojik yolları harekete geçiriyor. Bugün bu yöntemin en önemli etkisinin sadece saç çıkarmak veya kırışıklıkları azaltmak değil, hücresel metabolizmayı optimize etmek ve kronik enflamasyonu düzenlemek olduğu biliniyor.

Bu tedavi mitokondri sağlığını koruduğu ve hücresel enerji üretimini artırdığı için cilt gençleştirmeden kas toparlanmasına kadar geniş bir alanda Longevity desteği olarak araştırılıyor. Ancak en iyi sonuçların her zaman kaliteli uyku, düzenli egzersiz ve doğru beslenmeyle birlikte elde edilebileceğini unutmamak gerekiyor.



ALZHEIMER'DA YENİ DÖNEM:

HAFIZA KAYBINI BEKLEMEDEN TANI KOYMAK

Uzun yıllar boyunca Alzheimer hastalığını ancak unutkanlık başladıktan sonra tanıyabiliyorduk. Oysa bugün bilim dünyası çok farklı bir noktaya geldi. Artık Alzheimer yalnızca klasik hafıza testleriyle değil, beynin biyolojisini gösteren biyobelirteçlerle de tanımlanabiliyor. Dünyanın önde gelen Alzheimer uzmanlarından Dr. Ronald Petersen'in de vurguladığı gibi, hastalığın beyindeki ilk değişiklikleri klinik belirtilerden 10-20 yıl önce başlayabiliyor. Amiloid plakları, tau protein birikimleri ve nörodejenerasyon belirtileri daha kişi hiçbir unutkanlık yaşamadan ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle Alzheimer'da yeni hedef hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riski mümkün olduğunca erken dönemde belirlemektir. Özellikle son yıllarda geliştirilen pTau217, pTau181, GFAP ve NfL gibi kan biyobelirteçleri bu konuda büyük umut yaratıyor. Çünkü bu testler PET görüntülemeye veya omurilik sıvısı analizlerine göre daha kolay, daha ekonomik ve daha yaygın uygulanabilir yöntemler sunuyor. Bugün geldiğimiz noktada Alzheimer'ın geleceği yalnızca nöroloji kliniklerinde değil, koruyucu sağlık ve Longevity tıbbında şekilleniyor. Nasıl ki kalp krizi geçirmeden önce kolesterolümüze, damar sağlığımıza ve tansiyonumuza bakıyorsak, gelecekte de beyin sağlığımızı yıllar öncesinden değerlendirebileceğiz.

BEYNİ KORUYAN ALTIN YAŞAM REÇETESİ

Elbette biyobelirteçler tek başına yeterli değil. Düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, Akdeniz tipi beslenme, sosyal ilişkilerin korunması, tansiyon ve kan şekerinin kontrol altında tutulması hâlâ beyni korumanın en güçlü yolları arasında yer alıyor. Kısacası Alzheimer savaşında yeni dönem başladı. Artık amaç hafıza kaybını beklemek değil; riskleri erken saptamak, beyni daha uzun süre genç tutmak ve yaşam kalitesini korumak.

PANCAR:

TANSİYONU DÜŞÜREN BEYNİ GENÇ TUTAN SÜPER GIDA!

Pancar son yıllarda süper gıda olarak öne çıkıyor. Bunun en önemli nedeni içerdiği doğal nitratlardır. Bu maddeler vücutta nitrik okside dönüşerek damarların gevşemesine, kan akımının artmasına ve tansiyonun düşmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle sporcularda egzersiz performansını ve dayanıklılığını artırması da bu mekanizmayla açıklanıyor. Pancar aynı zamanda güçlü antioksidanlar olan betalain pigmentlerinden zengindir. Pancara koyu kırmızı rengini veren bu maddeler, oksidatif stresle mücadele etmeye katkı sağlıyor. Karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu etki gösteren betain maddesinin yanında pancar; folat, potasyum, magnezyum ve lif açısından da zengin bir kaynaktır. Ayrıca nitrik oksit üretimini artırarak yaşlanmayla birlikte azalan beyin kan akımını destekliyor ve beyin dostu besinler arasında yer alıyor. Sosyal medyadaki abartılı detoks iddiaları doğru olmasa da karaciğer ve böbrek gibi organlarımızın işlevlerini desteklediği bir gerçektir. Özetle damarlarınızın en sadık dostu nitrik oksitse, pancar da ona çalışan en güçlü yardımcıdır...