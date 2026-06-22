Dikkat! Demans tsunamisi geliyor

Yaşlanan dünyanın önündeki en büyük sağlık sorunlarından biri artık sadece kalp krizi, kanser ya da diyabet değil. Beyin yaşlanması, yani Alzheimer’e dikkat

Almanların saygın dergisi DER SPIEGEL'in sağlık sayfalarında bu hafta dikkat çekici, hatta biraz da ürkütücü bir başlık vardı: "Demans hastalarının sayısı 2060 yılına kadar 2 milyonun üzerine çıkabilir." Bana göre bu haber yalnızca Almanya'nın değil, Türkiye'nin de, Avrupa'nın da, yaşlanan bütün dünyanın da geleceğini anlatıyor. Ve yaşlanan dünyanın önündeki en büyük sağlık sorunlarından biri artık sadece kalp krizi, kanser ya da diyabet değil. Beyin yaşlanması, yani Alzheimer ve Demans. Hazırsanız buyurun, dikkat çekeceğim bu salgının detaylarına inelim…

SESSİZCE YÜKSELEN TSUNAMİ

DER SPIEGEL'in aktardığı analizlere göre bugün Almanya'da yaklaşık 1,3 milyon demans hastası bulunuyor. Eğer yaşam süresi uzamaya devam eder ve etkili önlemler alınamazsa bu sayının 2060 yılında 2,1 milyona ulaşabileceği öngörülüyor. Asıl korkutucu olan bakım verecek insanların azalması. Çünkü demans sadece hastayı değil, hastanın eşini, çocuklarını, torunlarını, komşusunu, doktorunu, hemşiresini, bakıcısını, sosyal güvenlik sistemini ve ekonomiyi de etkileyen büyük bir toplumsal sorundur.

HAFIZA HASTALIĞI DEĞİL

Toplumun önemli bir kısmı hâlâ Alzheimer'ı sadece "unutkanlık" zannediyor. Alzheimer sadece belleği değil, insanın bağımsızlığını da elinden alır. İşte bu nedenle Alzheimer ve demans sadece bir hafıza problemi değildir. Bir aile sınavıdır.

İYİ HABER DE VAR…

Bu kader değiştirilebilir. Bugün artık biliyoruz ki yüksek tansiyonun kontrolü, diyabetin önlenmesi, sigaranın bırakılması, işitme kayıplarının tedavisi, sosyal izolasyonun azaltılması, obezitenin önlenmesi, depresyonun fark edilmesi, hava kirliliğiyle mücadele edilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması ve eğitim düzeyinin yükseltilmesi demans riskini azaltabiliyor. Çünkü bize şunu söyler: Beyin yaşlanması sadece genlerimizin yazdığı bir senaryo değildir. Yaşam tarzımız, metabolik sağlığımız, damar sağlığımız, uyku kalitemiz, sosyal bağlarımız ve zihinsel faaliyetlerimiz de bu senaryonun önemli oyuncularıdır.

ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL!

Bugün elimizde henüz Alzheimer'ı tamamen durduran, hastalığı kökten çözen mucize bir ilaç yok. Ama elimizde çok daha güçlü, çok daha yaygın, çok daha ucuz ve çok daha erken uygulanabilir silahlar da var. Yürümek. İyi uyumak. Tansiyonu kontrol etmek. Nasıl kalbimizi korumak için tansiyonumuza, kolesterolümüze, kilomuza dikkat ediyorsak; beynimizi korumak için de damar sağlığımıza, metabolik dengemize, uyku düzenimize ve sosyal hayatımıza dikkat etmek zorundayız.

BEYİN CHECK-UP'I DÖNEMİ GELİYOR

Önümüzdeki yıllarda check-up programlarında sadece kolesterol ve şeker değil, beyin sağlığı da daha fazla yer alacak. pTau217 gibi Alzheimer ile ilişkili kan biyobelirteçleri… Çünkü demansla mücadelede en önemli silah erken tanıdır. Daha doğrusu erken farkındalıktır.

TÜRKİYE İÇİN DE UYARI ZİLİ ÇALIYOR

Türkiye de hızla yaşlanıyor. Kentleşme, yalnızlık, hareketsizlik, obezite, diyabet, hipertansiyon ve uyku sorunları giderek yaygınlaşıyor. Üstelik bizim toplumumuzda hâlâ "unutkanlık yaşlılığın doğal sonucudur" düşüncesi çok yaygın. Özellikle şu durumlarda mutlaka dikkatli olmak gerekir: Kişi aynı soruları sık sık tekrar ediyorsa… Yeni bilgileri öğrenmekte zorlanıyorsa… Karar verme yetisi zayıflıyorsa…

MÜCADELE EVDE BAŞLAR

Bana göre demansla mücadele sadece hastanelerde başlamaz. Evde başlar. Beynin en sevdiği şeylerden biri hareket etmektir. Sadece adım sayınızı değil, dost sayınızı da önemseyin.



OSMAN HOCA DİYOR Kİ…

Ben önümüzdeki 20 yılın en büyük sağlık savaşının Alzheimer ve demans cephesinde yaşanacağını düşünüyorum. Bu savaş; aile hekimlerinden belediyelere, okullardan iş yerlerine, medya kuruluşlarından sağlık politikacılarına kadar herkesin katılması gereken büyük bir toplum sağlığı mücadelesidir. Çünkü önümüzdeki yılların en önemli sorusu şu olacak: Kaç yaşında olduğumuz değil… Beynimizin kaç yaşında olduğu. Unutmayalım: Beynimiz bizim en değerli sermayemizdir.



BİR TAKVİYE

KREATİN NİÇİN BEYNİNİZİ GENÇLEŞTİRİR?

AMA çoğumuzun fark etmediği bir başka gerçek daha var: Beynimiz de yaş aldıkça enerji üretme kapasitesini kaybetmeye başlar. İşte kreatin tam bu noktada devreye girer. Hücrelerin acil enerji ihtiyacını karşılar, enerji dalgalanmalarını dengeler ve nöronların daha istikrarlı çalışmasına yardım eder.

BEYİNDE ENERJİ KRİZİ BAŞLAR

40'lı yaşlardan sonra mitokondrilerin verimi azalır.

Daha çabuk zihinsel yorulma

Konsantrasyon güçlüğü

Hafıza performansında düşüş Kreatin, fosfokreatin depolarını artırarak bu enerji açığını kısmen telafi edebilir.

UYKUSUZ BEYNE YEDEK AKÜ GİBİ ÇALIŞIR

Uykusuzluk beynin enerji rezervlerini hızla tüketir. Başka bir deyişle kreatin sizi Einstein yapmaz ama beyninizin "şarjının bitmesini" geciktirebilir. Yaşlanmanın en önemli göstergelerinden biri kas kaybıdır. Kas ve beyin sağlığı birbirine sandığımızdan çok daha bağlıdır. Kreatin, direnç egzersiziyle birlikte kullanıldığında kas kaybını yavaşlatabilir.

KİMLER RİSKLİ GRUPTA?

Vejetaryenler

İleri yaş grubu

Düşük kas kütlesi olanlar. Kreatin desteğinin etkisi bu risk gruplarında daha belirgin olabilir.

SON SÖZ

Kreatin bugün için Alzheimer veya Parkinson tedavisi değildir. Kreatin ise beynin enerji ekonomisini destekleyen en güvenilir ve en çok araştırılmış moleküllerden biridir. Çünkü yaşlanırken mesele sadece daha uzun yaşamak değil; daha güçlü kaslarla, daha hızlı düşünen bir beyinle ve daha yüksek bir yaşam enerjisiyle yaş almaktır.



BİR TEST

EVDE KAS YAŞI TESPİTİ

EĞER bana sadece tek bir sağlık testi seçme hakkı verseydiniz, hiç tereddüt etmeden o meşhur "Sandalyeden Kalkma Testi" derdim. Çünkü bu basit ve bedava test; kas gücünü, kas dayanıklılığını, bedensel dengeyi, nörolojik koordinasyonu ve biyolojik yaşlanma hızınızı aynı anda, kusursuz bir şekilde değerlendirebilir. Sizin için testi tarifliyorum.

NASIL YAPACAKSINIZ?

Testi evde tek başınıza uygulamak son derece basittir. Standart bir sandalyeye oturun ve kollarınızı göğsünüzde sıkıca çaprazlayın. Ardından, otuz saniye boyunca ellerinizi hiçbir yere dayamadan, mümkün olduğunca çok kez ayağa kalkıp tekrar oturun. Sürenin sonunda tamamladığınız o net tekrar sayısını bir kenara not edin.

NASIL OKUMALISINIZ:

60 yaş altı

20 ve üzeri: Çok iyi

15-19: İyi

10-14: Orta

10'un altı: Kas yaşı takvim yaşından büyük olabilir 60-70 yaş

15 ve üzeri: Çok iyi

12-14: İyi

8-11: Dikkat edilmeli

8'in altı: Kas rezervi düşük 70 yaş üzeri

12 ve üzeri: Çok iyi

10-11: İyi

7-9: Orta

7'nin altı: Sarkopeni riski açısından değerlendirilmeli

OSMAN HOCA NOTU…

Kas yaşını anlamak için MR'a, tomografiye ya da pahalı cihazlara her zaman ihtiyaç yoktur. "30 saniyede kaç kez sandalyeden kalkabiliyorsunuz?". Bu basit soru çoğu zaman kaslarınızın kaç yaşında olduğunu söyleyebilir. Çünkü Longevity dünyasında önemli olan ne kadar kasınız olduğu değil, o kasları ne kadar iyi kullanabildiğinizdir. Kaslarınız motorunuzdur. Sandalyeden kalkamayan motor uzun yol yapamaz.



AKLINIZDA OLSUN

KALBİNİZ 50, BEYNİNİZ 70 YAŞINDA OLABİLİR!

Bir doğum gününde pastanızdaki mumlar 60'ı gösteriyor olabilir. Ama ya beyniniz 70, kaslarınız 50, damarlarınız ise 65 yaşındaysa? Gelin birlikte bunun nasıl mümkün olabileceğine bakalım. Bilim insanları artık yaşlanmanın tek bir süreç olmadığını düşünüyor. Stanford Üniversitesi araştırmacılarının Haziran 2026'da Nature Medicine dergisinde yayımlanan "Plasma Proteomic Signatures of Cellular Aging Predict Human Disease" başlıklı çarpıcı yeni çalışması da bu görüşü güçlü biçimde destekliyor. Araştırmaya göre insan vücudu tek bir yaşta yaşlanmıyor; her organın, hatta her hücre grubunun kendine ait bir biyolojik saati var.

ALZHEIMER İÇİN ERKEN UYARI SİNYALİ

Araştırmacılar 60 binden fazla kişinin kan örneklerinde bulunan 7 binden fazla proteini analiz etti. Daha sonra yapay zekâ destekli modeller kullanılarak 40'tan fazla farklı hücre tipinin biyolojik yaşı hesaplandı. Sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Aynı kişinin bazı hücreleri genç kalırken bazı hücreleri hızla yaşlanabiliyordu. Bu durum, yaşlanmanın aslında tek bir olay değil, vücudun farklı bölgelerinde eş zamanlı ilerleyen onlarca farklı süreç olduğunu gösteriyor. Daha da önemlisi, bazı kişilerde bu hızlanmış yaşlanma beyin hücrelerinde ortaya çıkıyordu. Çünkü demansın belirtileri ortaya çıkmadan yıllar önce beyindeki bazı hücrelerin biyolojik yaşının hızla arttığı düşünülebilir. Eğer bu süreç erken dönemde tespit edilebilirse, gelecekte Alzheimer'ın çok daha erken evrede yakalanması mümkün olabilir. Hızlı yaşlanan kas hücreleri, güç kaybı, kırılganlık ve yaşam süresinin kısalmasıyla ilişkili bulundu. Bu nedenle longevity uzmanlarının sık sık tekrarladığı "Kas yeni gençlik sigortasıdır" sözü her geçen gün daha fazla bilimsel destek kazanıyor. Yakın gelecekte yalnızca biyolojik yaşımızı değil, beyin yaşımızı, damar yaşımızı, bağışıklık yaşımızı, kas yaşımızı ve hatta organ organ yaş haritamızı öğrenebileceğiz.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PROAKTİF TIP

Kısacası geleceğin tıbbı hastalıkları bekleyen bir tıp olmayacak. Hücrelerin yaşlanma hızını izleyen, sorunları ortaya çıkmadan yakalamaya çalışan proaktif bir tıp olacak. Belki de birkaç yıl sonra doktorunuz size şunu söyleyecek: "Kolesterolünüz normal görünüyor ama beyin hücreleriniz beklediğimizden daha hızlı yaşlanıyor." İşte o gün gerçek anlamda kişiselleştirilmiş Longevity tıbbı başlamış olacak.



HORLAMAYI MASUM BİR GÜRÜLTÜ SANMAYIN

Horlama çoğu zaman düşündüğümüz kadar masum değildir. Bazen beynin, bazen kalbin, bazen de bütün metabolizmanın attığı bir imdat çığlığıdır. Horlama sırasında hava geçişi devam ediyor mu? İşte burada uyku apnesi devreye girer.

UYKU APNESİ NEDİR?

Uyku apnesi, uyku sırasında nefesin tekrar tekrar durmasıdır. Bu sırada kandaki oksijen düşer. Beyin alarma geçer. Kalp hızlanır. Kişi kısa süreliğine uyanır. Ve bu döngü gece boyunca onlarca, bazen yüzlerce kez tekrar eder.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Çünkü uyku apnesi sadece bir uyku problemi değildir. Bütün vücudu etkileyen sistemik bir hastalıktır. Araştırmalar uyku apnesinin; Hipertansiyonla, Kalp ritim bozukluklarıyla, Diyabetle, Alzheimer riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

HORLUYORUM, APNEM DE VAR MI?

Bu nedenle aşağıdaki belirtiler varsa dikkat etmek gerekir:

Çok yüksek sesle horlama

Nefesin durduğunun başkaları tarafından fark edilmesi

Gün içinde uyuklama Bu nedenle horlamayı masum bir gürültü olarak görmeyin. Bazen o ses, gecenin karanlığında çalışan bir alarm sistemidir.