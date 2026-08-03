Longevity’nin iki kilidi var

Ortalama yaşam süresi uzuyor; ama asıl soru artık şu: Uzun mu yaşayacağız? Yoksa iyi mi yaşayacağız? Buyurun cevabı birlikte okuyalım

Türkiye hızla yaşlanıyor.

Bugün her 10 vatandaşımızdan biri 65 yaşın üzerinde. TÜİK projeksiyonlarına göre 2050'lerde bu oran yaklaşık her 4 kişiden birine ulaşacak. Ortalama yaşam süresi uzuyor; ama asıl soru artık şu:

Uzun mu yaşayacağız, iyi mi yaşayacağız?

İşte modern longevity'nin iki kilidi tam da burada devreye giriyor.

BİRİNCİ KİLİT: HAYATA YIL EKLEMEK

Son yüz yılda tıp olağanüstü bir iş başardı.

Aşılar, antibiyotikler, temiz su, güvenli doğumlar, erken tanı yöntemleri, kalp-damar tedavileri ve kanser taramaları sayesinde insan ömrü tarihte hiç olmadığı kadar uzadı.

Bugün yapay zekâ, genetik analizler, biyolojik yaş testleri ve çok erken hastalık taramaları bu başarıyı daha da ileri taşıyor.

Kısacası ilk kilidin amacı belli:

Daha uzun yaşamak.

Ama bu tek başına yeterli değil.

İKİNCİ KİLİT: YILLARA HAYAT EKLEMEK

Asıl mesele artık kaç yıl yaşayacağımız değil, o yılları nasıl yaşayacağımız.

Çünkü 90 yaşına ulaşmak başarıdır.

Ama 70 yaşından sonra hareket edememek, yalnız kalmak, başkalarına bağımlı yaşamak ya da hafızamızı kaybetmek bu başarının eksik kaldığını gösterir.

Gerçek longevity;

Kas gücünü koruyabilmektir.

Hafızayı canlı tutabilmektir.

Düşmeden yürüyebilmektir.

Üretmeye devam edebilmektir.

Sosyal bağları kaybetmemektir.

Hayattan keyif alabilmektir.

İşte ikinci kilit budur.

EN BÜYÜK HEDEF: HASTALIĞI SIKIŞTIRMAK

Modern geroscience'ın en önemli hedeflerinden biri "morbiditenin sıkıştırılmasıdır."

Yani amaç ömrün son 15-20 yılını hastalıklarla geçirmek değil, sağlıklı dönemi mümkün olduğunca uzatıp hastalık dönemini hayatın en son bölümüne sıkıştırmaktır.

Başka bir ifadeyle;

Ömrü uzatmak değil, sağlıklı ömrü uzatmak...

İşte gerçek başarı budur.

SAĞLIK SADECE HASTANEDE ÜRETİLMEZ

Longevity yalnızca doktorların işi değildir.

Yürünebilir kaldırımlar...

Güvenli evler...

Kaliteli uyku...

Doğru beslenme...

Kas gücü...

Dengeli bir bütçe...

Dostluklar...

Merak duygusu...

Hayat amacı...

Bunların hepsi en az ilaçlar kadar önemlidir.

Çünkü bilim bize zaman kazandırır.

Ama o zamanı nasıl yaşayacağımıza biz karar veririz.

TÜRKİYE İÇİN YENİ HEDEF

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin sağlık başarısı yalnızca ortalama yaşam süresinin artmasıyla ölçülmeyecek.

Asıl başarı;

65 yaşındaki insanın kaç ilaç kullandığıyla değil, kaç kilometre yürüyebildiğiyle...

80 yaşındaki vatandaşın kaç hastalığı olduğuyla değil, ne kadar bağımsız yaşayabildiğiyle...

90 yaşındaki bireyin kaç yaşında olduğuyla değil, hayata ne kadar bağlı kaldığıyla ölçülecek.

Çünkü uzun ömür tek başına hedef değildir.

İyi yaşlanmak hedeftir.

OSMAN HOCA TAVSİYESİ

Longevity'nin ilk kilidi ömrünüze yıl ekler.

İkinci kilidi ise o yıllara hareket, hafıza, bağımsızlık, üretkenlik ve mutluluk ekler.

Benim önerim şu:

Takvim yaşınızı değil, kas yaşınızı, damar yaşınızı, beyin yaşınızı ve yaşam sevincinizi de koruyun.

Çünkü gerçek longevity, daha geç ölmek değil; daha uzun süre sağlıklı, güçlü ve hayata bağlı yaşayabilmektir.

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ALZHEIMER'IN GÖZDEN TEŞHİSİ MÜMKÜN MÜ?

Evet, gelecekte bu mümkün olabilir. Ama hemen gözlüğünüzü çıkarıp "Doktor bey, retinama bakın da Alzheimer var mı söyleyin" demeyin. Bugün için yalnızca göz muayenesiyle kesin Alzheimer tanısı koymak henüz mümkün değil.

Yeni bir çalışmada araştırmacılar, 44 binden fazla kişinin retina, yani göz dibi fotoğrafını yapay zekâ yardımıyla inceledi. Yapay zekâ yalnızca gözün arkasındaki damarların, sinir liflerinin ve optik sinirin görünümüne bakarak Alzheimer riskiyle ilişkili pek çok faktör hakkında tahminde bulunabildi.

Bunlar arasında yaş, yüksek tansiyon, sigara kullanımı, alkol tüketimi, uyku sorunları ve metabolik sağlık gibi önemli başlıklar yer alıyor. Kısacası yapay zekâ göze bakıp sadece "Kaç numara gözlük kullanıyorsunuz?" diye sormuyor; yaşam tarzınızın ve damar sağlığınızın izlerini de okumaya çalışıyor.

PEKİ GÖZ İLE BEYİN ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VAR?

Aslında retina, beynin dışarıdan görülebilen bir uzantısıdır. Gözün arkasındaki sinir hücreleri, damarlar ve sinir lifleri merkezi sinir sistemiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle beyinde başlayan bazı damar ve sinir sistemi değişiklikleri retinada da küçük izler bırakabilir. Başka bir ifadeyle gözler yalnızca ruhun aynası değildir; bazen beynin sağlık karnesini de ele verebilir. Üstelik retina sır saklama konusunda pek başarılı görünmüyor. Araştırmacılar bu yöntemin gelecekte, henüz unutkanlık başlamadan önce Alzheimer açısından riskli kişileri belirlemek için kullanılabileceğini düşünüyor. Retina fotoğrafı çekmek hızlı, ağrısız, görece ucuz ve yaygın olarak uygulanabilen bir yöntemdir. Ne iğne gerekir ne de büyük bir görüntüleme cihazının içine girmeniz. Birkaç saniyelik göz dibi fotoğrafı, ileride beyin sağlığı hakkında önemli ipuçları verebilir.

Ancak önemli bir ayrıntı var: Bu yöntem bugün için bir teşhis testi değil, bir risk tarama aracıdır. Yani yapay zekâ retina fotoğrafına bakarak "Sizde kesin Alzheimer var" diyemez. Daha çok "Burada bazı şüpheli işaretler görüyorum, ayrıntılı inceleme iyi olabilir" diyebilir. Bir çeşit dijital erken uyarı sistemi gibi düşünün. Yangını söndürmüyor ama dumanı erkenden fark edebiliyor. Alzheimer tanısında hâlâ bilişsel değerlendirmeler, hafıza testleri, kan biyobelirteçleri ve gerektiğinde beyin görüntülemeleri önemini koruyor. Özellikle p-tau217, amiloid beta 42/40 oranı, GFAP ve NfL gibi kan biyobelirteçleri, beyindeki Alzheimer süreci hakkında daha doğrudan bilgi verebiliyor. Gelecekte en güçlü yaklaşım muhtemelen tek bir teste güvenmek yerine bütün verileri bir araya getirmek olacak: Retina fotoğrafı, kan testleri, genetik risk, hafıza testleri, uyku düzeni, tansiyon, şeker metabolizması ve yaşam tarzı verileri birlikte değerlendirilecek.

Yani Alzheimer taraması gelecekte yalnızca "Unutkanlığınız var mı?" sorusundan ibaret olmayacak. Gözünüz, kanınız, uykunuz, damarlarınız ve hatta akıllı saatiniz aynı masaya oturacak. Herkes elindeki bilgiyi söyleyecek; yapay zekâ da toplantı başkanı olacak. Sonuç olarak Alzheimer'ın gözden kesin teşhisi bugün için mümkün değil. Fakat retina görüntüleme ve yapay zekâ, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce riskli kişileri belirlemede çok değerli bir yardımcı olabilir. Görünen o ki gelecekte göz doktoruna yalnızca gözlük numaramızı öğrenmek için değil, beynimizin gidişatını kontrol ettirmek için de gidebiliriz.

OSMAN HOCA TAVSİYESİ

Retina yapay zekâsı umut verici bir gelişmedir ama bugün için Alzheimer tanısının yerini tutmaz. Ailede Alzheimer öyküsü, giderek artan unutkanlık, yön bulma güçlüğü, kelime bulmada zorlanma veya günlük işlerde belirgin aksama varsa yalnızca göz taramasına güvenmeyin. Nörolojik değerlendirme, bilişsel testler ve uygun kan biyobelirteçleriyle birlikte kapsamlı inceleme yaptırın. Gözler önemli ipuçları verir ama son sözü şimdilik tek başına söyleyemez.

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KARACİĞERİMİZİN GELECEĞİ KANIMIZDA MI GİZLİ?

EN ÇALIŞKAN, EN KETUM ORGAN

Karaciğer, vücudumuzun en çalışkan ama en ketum organlarından biridir.

Günde 500'den fazla yaşamsal görevi yerine getirir. Yediklerimizi enerjiye dönüştürür, ilaçları parçalar, vitaminleri depolar, toksinleri temizler... Ama sıra dert anlatmaya gelince tam bir "eski toprak"tır.

Sessizce çalışır.

Sessizce yorulur.

Sessizce yağlanır.

Çoğu zaman da biz durumu ancak ultrason ekranında doktorumuzun şu cümlesiyle öğreniriz:

"Karaciğeriniz biraz yağlanmış."

Karaciğer konuşabilseydi muhtemelen şöyle derdi:

"Ben bunu sana yıllardır anlatmaya çalışıyordum!"

BUGÜN GÖRÜNTÜLEME, YARIN KAN TESTİ Mİ?

Bugün karaciğer yağlanmasını değerlendirmede en sık kullandığımız yöntemler ultrason, MR ve bazı özel görüntüleme teknikleri. Gerektiğinde kan testleri ve nadiren biyopsi de devreye giriyor.

Peki ya gelecekte?

Acaba bir gün ultrasona ihtiyaç duymadan, yalnızca bir tüp kana bakarak karaciğerimizin geleceğini tahmin edebilecek miyiz?

Nature Aging dergisinde yayımlanan yeni ve oldukça dikkat çekici bir araştırma, bunun mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar on binlerce kişinin kan örneklerini inceledi. Kandaki yalnızca beş proteinden oluşan biyolojik bir imzanın, metabolik yağlı karaciğer hastalığının gelişme riskini yaklaşık 16 yıl önceden öngörebildiğini gösterdiler.

Bu gerçekten heyecan verici bir gelişme.

Ama dikkat...

ÖNGÖREBİLİRİZ DİYOR

Araştırma, "Artık yağlı karaciğeri kan testiyle teşhis ediyoruz." demiyor.

Çok daha önemli bir şey söylüyor:

Bir gün bunu yapabilmemizin mümkün olabileceğini gösteriyor.

Bilimde bazen en büyük devrimler küçük kelimelerin içinde gizlidir.

"Oluyor" ile "olabilir" arasında yıllarca süren araştırmalar vardır.

Bugün elimizde umut veren güçlü bir kanıt var. Yarın bunun günlük tıbba girip girmeyeceğini ise yeni çalışmalar gösterecek.

CHECK-FORWARD DÖNEMİ BAŞLIYOR MU?

Bugün doktorunuz karaciğerinize bakıp şöyle diyor:

"Şu anda yağlanma var."

Yarın ise belki de şöyle diyecek:

"Bugün henüz yağlanma yok. Ama kanınızdaki biyolojik imzaya göre önümüzdeki 10-15 yıl içinde riskiniz artabilir. Gelin bunu birlikte önleyelim."

İşte ben buna Check-Forward diyorum.

Çünkü bu yaklaşım, hastalığı teşhis etmekten çok, onu öngörmeyi hedefliyor.Karaciğerin bugünkü fotoğrafını çekmek yerine, geleceğinin fragmanını izlemeye çalışıyor.Koruyucu tıbbın yönü de tam olarak buraya doğru değişiyor.

YAPAY ZEKÂ BU HİKÂYENİN NERESİNDE?

Bu araştırmanın görünmeyen kahramanlarından biri de yapay zekâ.

İnsan beyninin binlerce protein arasındaki karmaşık ilişkileri tek tek analiz etmesi neredeyse imkânsız.

Yapay zekâ ise bu dev veri okyanusunda, insan gözünün fark edemeyeceği biyolojik desenleri yakalayabiliyor. Yani gelecekte doktorlar yalnızca ultrason görüntülerini değil, kandaki moleküllerin anlattığı görünmez hikâyeyi de okuyabilecek.

GELECEĞİN TIP ANLAYIŞI DEĞİŞİYOR

Eskiden tıp şu sorunun peşindeydi:

"Hastalık var mı?"

Şimdi ise bambaşka bir soru soruyor:

"Hastalık yıllar sonra oluşacaksa, bunu bugün anlayabilir miyiz?"

İşte longevity tıbbının ve koruyucu sağlığın en büyük dönüşümü de burada yatıyor.

Tedaviden...

Tahmine.

Check-up'tan...

Check-Forward'a.

Bu çalışma çok umut verici olsa da henüz günlük klinik uygulamanın bir parçası değil.

Ultrasonun yerini almış değil.

MR'ın yerine geçmiş değil.

Rutin olarak kullanılan bir tarama testi de değil.Bilim bize yalnızca şunu söylüyor:

Karaciğerimizin geleceği bir gün gerçekten kanımızda okunabilir hale gelebilir.

Ve bu yalnızca karaciğer için geçerli olmayabilir.

Kalp...

Beyin...

Böbrek...

Kas...

Hatta biyolojik yaşımız...

Gelecekte belki de tek bir tüp kanda saklı olacak.

OSMAN HOCA TAVSİYESİ

Karaciğerinizin geleceğini gösteren mucize bir kan testini beklerken bugünden yapabileceklerimizi ihmal etmeyelim. İdeal kiloya yaklaşmak, bel çevresini inceltmek, düzenli hareket etmek, kas kütlesini korumak ve Akdeniz tipi beslenmek hâlâ yağlı karaciğere karşı en güçlü reçeteler.

Çünkü geleceğin en akıllı kan testleri bile bize sadece riski gösterebilir.

O riski değiştirecek olan ise yine yaşam tarzı seçimlerimiz olacaktır.