Türkiye, son 5 yılda savunmadan bilişime birçok alanda başka ülkelere muhtaç olmayı ve bize nasıl bedeller ödettiğini bizzat yaşayarak gördü.

Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyor. Yol haritamız da belli; "milli ve yerli" olmak... Bu siyasal çizgiyi en somut biçimde savunma sanayiindeki gelişmeler bize gösterdi. Müttefiklerimiz bırakın uçağı, tankı, insansız hava aracını hatta tabancayı bile vermedi. Eğer son birkaç yılda Türkiye bu alana yatırım yapmasaydı bugün ne içeride ne de dışarıda terörle mücadeleyi böylesine başarılı yürütemezdi.

Bu tehdidi bugüne kadar yaşadık daha da yaşayacağız. Özellikle de küresel dünyayı yeniden şekillendiren yazılım ve bilişim alanında... Sabah'ın Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, sık sık köşesinde bu konuyu işliyor ve "Bize küresel düşünen, yöresel davranan ve töresel yaşayan yazılımlar gerek..." diyor. Çünkü en son iş yazılım tekelini elinde tutan Alman teknoloji devi SAP'ın şu tehdidine kadar vardı: "İran'la iş yaparsan SAP kullanamazsın" Benzer bir şeyi Microsoft da yaptı.

Türkiye bu tehdit altında egemenliğini sürdüremeyeceği gibi dünyanın en büyük on ekonomisi arasına da giremez.

Hele her yıl yazılım için dışarıya yaklaşık 30 milyar dolar para ödeyerek hiç yapamaz.

Devlet bunu aşmak için ciddi bir çaba harcıyor ama yetmez. İki alanda güçlü bir kampanyaya ihtiyaç var; yerli yatırımcıları harekete geçirmek ve beyin göçünü geri döndürmek.

Bir rakam var mı bilmiyorum ama dünyanın birçok merkezinde özellikle de ABD'de yetişmiş onlarca insanımız olduğundan eminim.

Bu pazar sizi, bir gün ülkeme döneceğim hayaliyle yaşayanlardan sadece biriyle, Hale Dönertaşlı'yla tanıştırmak istiyorum.

İyi bir eğitim aldıktan sonra 2003 yılından itibaren ABD'de çeşitli dallarda mühendis olarak çalışan Dönertaşlı, 2010 yılında dünyanın en önemli teknoloji şirketi Google'da Network Mühendisi olarak görev aldı. Google'ın savunma sanayiinde kullanılmak üzere tasarlanan SDN ağlarının ( Software Defined Networks - Yazılım Tanımlı Bilgisayar Ağları) ilk kurucularından. Dünyaca önemli 46 projeyi yönetti. Ve Google'ın B4, Jupiter ve TI ödüllerini aldı. 2011 yılında yılın iş insanı seçildi.

Şimdi gelelim bu başarılı insanı bu köşeye taşıyan özlemine... Aslında beyninin içinde hep vardı o özlem: "Silikon Vadisi'ni Türkiye'ye taşımak..." Bu hayalin bir parçası da üzerinde çalıştığı ve doktora tezi olarak yazdığı savunma sanayii ile ilgili projeyi Türkiye'de gerçekleştirmek.

Şöyle diyor: "Şu an savunma sanayiinde kullanılmak amacı ile tasarlanan SDN teknolojisinin son sürümü üzerinde çalışıyorum. Bu mimariyi ülkeme taşımak ve burada Türk gençleriyle hayata geçirmek, onlara emanet etmek istiyorum."

Dönertaşlı beyin göçünün geri dönüşüyle ilgili de önemli ipuçları veriyor:

"Silikon Vadisi mühendislerinin yüzde 40'ı Müslüman ve Trump'ın Müslümanlar üzerinde yarattığı vize baskıları yüzünden birçok parlak mühendis Hindistan gibi kendi memleketlerine göç etmeye başladı... Fakat onlar dünya piyasasına daha yakın ve merkezi konumda olan bir yer istiyor. Oklar, Amerika ve Avrupa'ya en yakın Müslüman ülke olarak Türkiye'yi gösteriyor."

Göçmen beyinleri yakından tanıyan Dönertaşlı, bu açıdan iddialı ve Trump'ın Müslümanlar üzerinde yarattığı Batı'dan Doğu'ya akacak beyin göçünü Türkiye'de toplayacağını ve zorunlu olmazsa ABD'ye dönmeyeceğini söylüyor.

Bu Türkiye için önemli bir fırsat... Dönertaşlı, hem bu fırsatı ve hem de bilgi birikimini 23-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan TechSummit Konferansı'nda dinleyicilerle paylaşacak.

Ben kaçırmayacağım, ilgililere de duyurulur.