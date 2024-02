Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride 22 yıllık iktidara ve 17 seçim kazanmasına rağmen her seçimde olduğu gibi bu seçimde de halka gidiyor ve adım adım Anadolu'yu dolaşıyor. Sokağa iniyor, miting meydanlarında Türkiye'nin dününü, bugününü anlatıyor, yarınına ilişkin hayallerini, kaygılarını milletle paylaşıyor. Bunu da öyle kuru kuruya yapmıyor; ulusal günlerde olduğu gibi mitinglerini de büyük oranda ya bir fabrika veya tesis açılışıyla ya da bir temel atma töreniyle taçlandırıyor.

Dün de Kütahya'daydı ve yine Türkiye'nin ihracatı açısından önemli bir fabrikanın temel atma törenine katıldı. Kütahya fazla konuşulmasa da AK Parti'nin kalesi bir şehir... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'te Kütahya'daki oy oranı yüzde 70.38... O gün düzenlenen mitingi coşkulu kılan da bu güçlü halk desteği. Kütahya'da özel bir Erdoğan sevgisi var ve bunu da şehrin her sokağında hissetmek mümkün.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sahici sevgiyle Kütahyalılara seslenirken, "Öncelikle sizlere geçen mayıs ayından bir teşekkür borcumuz var" diyor ve sözü belediye başkanlığı seçimlerine getiriyordu:

"Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adaylarımızı Cumhur İttifakı olarak ortak göstermedik. Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hayırlı yarış olarak gördüğümüz bu centilmence rekabetin şehrimiz için en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum."



DÜNYA MARKASINA DOĞRU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı, yeni açılacak seramik fabrikasıydı. Seramik denince de akla hiç kuşkusuz adı markaya dönüşen Kütahya ve en bilinen markası NG Kütahya Seramik geliyor.

Nafi Güral, doğduğu şehre bugüne kadar seramik ve porselenden turizme çok sayıda şirket kazandıran öncü işadamlarından. Bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı "100. Yıl Fabrikaları"yla bir ilke daha öncülük ediyor. Yatırım bedeli 140 milyon Euro olan fabrika sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı fabrikalarından. Yeni nesil bir seramik fabrikası. Seramikte Türkiye'yi dünya ligine taşıyan NG Kütahya Seramik'in yeni nesil yöneticisi Dr. Erkan Güral, açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü hatırlatıyordu:

"Sayın Cumhurbaşkanım, ne mutlu bana ki, 2017 yılında, 15 Temmuz Fabrikamızın açılışında, zatıâlinize şu anda bulunduğumuz araziyi göstererek yeni bir fabrika daha yapma sözümü yerine getirmiş bulunmaktayım. Şimdi size tüm misafirlerimizin huzurunda NG Ailesi olarak bir söz daha vermek istiyoruz. Yeni bir fabrika yatırımını daha kısa süre içinde hayata geçirerek ülke ekonomisine kazandıracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılışta yatırım yapmanın bölge ve Türkiye için ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak şöyle diyordu:

"Kütahya'daki bu ivme, Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışın bir işaretidir. Bugün yatırım bedeli 140 milyon Euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de sürpriz açıklama yaptı:

Artık bundan sonra milletimize karşı sorumluluğumuz Türkiye Yüzyılı bayrağını zirveye çıkarmaktır. Allah'ın izniyle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da tamamladıktan sonra emaneti gençlere teslim edip köşemize çekileceğiz."



AK PARTİ İLE MHP YARIŞACAK

Kısa bir süre de olsa Kütahya'nın siyasi nabzını tutmaya çalışıyorum. Şehrin meydanı birbirine rakip partilerin seçim ofisleri ve afişleriyle donatılmış. Renkli bir hava var. AK Parti'nin açık ara önde olduğu bir il. Ancak bu kez, Cumhur İttifakı ortağı MHP'yle de yarışacak. Seçim AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu ve MHP adayı Alim Işık arasında geçecek. Diğer partilerin kazanma şansı yok, oy artırmak için yarışacaklar.