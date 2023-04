FERHAT ÜNLÜ

Kuruluşunun 100. yılına büyük bir depremle giren Türkiye, afet bölgesindeki yaralarını sarıyor. Seçimlerin ertelenmemesi, özellikle afet bölgesinde hazırlıkların yoğunlaşmasına neden oldu, ama seçimi erkene almanın önemli bir faydası da, deprem bölgesinde de sık sık dile getirilen "Önümüzü görelim" söyleminde ifadesini buluyor.

Bu hafta Üç Boyutlu Portre'de depremi Malatya merkezde yaşamış, evleri orta hasar almış ve şimdilerde ailesiyle birlikte şehir şehir dolaşarak hayatını sürdüren bir ağabeyimin gönderdiği notlar çerçevesinde bölgedeki hasarlı bina meselesini masaya yatıracağım.

Sözünü ettiğim kişinin adı Ruhi Abat. Fetullahçı Terör Örgütü'nün, Zirve Yayınevi Davası kumpasında yaklaşık beş yıl boyunca hapis yatırdığı, cezaevindeyken kalp rahatsızlığı yaşamış cesur, mücadeleci bir ilahiyatçı ağabeyimiz.

Notlarına, bir ilahiyatçı da olduğu için şu cümlelerle giriş yapmış Abat:

"Her şeyden önce deprem Allah'ın dünyamızın genetiğine kodladığı aktivizmin bir sonucudur. Bundan teolojik yorumlar ve sonuçlar çıkarmanın anlamsızlığı aşikârdır. Çünkü yer kürede insan yaratılmadan önce de depremler olmaktaydı. Hatta konunun uzmanları olan jeologların beyanlarına göre yerküre her an tırnak uzaması hızında hareket halindedir. Bu nedenle depremlerin insanların günahkârlık durumlarıyla bir alakası yoktur."

Sonrasındaki diyor ki Abat, deprem ile günah arasında ilahiyat açısından ille de bir illiyet bağı kurulacaksa bunun çerçevesi bina yapım sürecindeki kusurlar, günahlar olabilir. Zemin etüdü, mühendislik hizmetleri, yapı denetimi ve ruhsatlandırma açısından vesaire vesaire...



'DEVLET-MİLLET BÜTÜNLEŞTİ'

Ruhi Abat, deprem sonrasında -her türlü dezenformatik ve manipülatif kara propagandalara rağmen- devletin gayretinin, devlet-millet bütünleşmesinin takdire şayan olduğunu ve afetzedenin bunu sahada gördüğünü söylüyor. Gerisini kendisinin kaleminden okuyalım:

"Depremin olduğu gün -en azından Malatya için- gerek hava muhalefeti (yoğun kar yağışı) gerek yolların kapanmasına bağlı olarak bazı zorluklar yaşanmış olsa da depremzedeler hiç değilse yaslanabilecekleri bir hükümete sahip olmanın psikolojik rahatlığını da yaşadılar.

Ancak deprem bölgesi hasarlı binaların incelenmesi ve vasıflandırılması (ağır hasarlı, orta hasarlı ve hafif hasarlı şeklinde) noktasında daha hızlı ve daha bilimsel davranılmalıdır. Belki sürecin yavaş işlemesinde artçıların çokluğu ve büyüklüğü de etki etmiş olabilir, ama en azından mevcut binaların durumuna ilişkin daha hızlı karar verilmelidir. Çünkü hayat devam ediyor. Binalarda yapılacak bilimsel incelemeler, örneğin karot alınması, cihazlarla binaların röntgeninin çekilmesi, bütün bu sonuçlarla dijital platformlarda binaların similasyonunun yapılarak kaç şiddetinde bir depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti, kısacası bina performans analizlerinin yapılarak bahse konu binaların yıkılması ya da güçlendirme yapılıp yapılamayacağı açısından depremzedelere yardımcı olunması bölge insanının hükümetten en önemli beklentileri arasındadır."

Evet; bir afetzede ilahiyatçı, depremi yaşadığı Malatya'dan başlayarak afet bölgesinin meselelerini böyle aktarıyor. Kulak vermekte büyük fayda var.