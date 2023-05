FERHAT ÜNLÜ

"Öteden beri kararsız, daha doğrusu bir fikri olan, ama henüz kesin kararını vermemiş ya da bu kararını belli etmeyen en az yüzde 10'luk seçmen diliminin 14 Mayıs 2023 seçimlerinin kaderini belirleyeceğini düşünüyorum. İşte bu seçmen kitlesi içinde hatırı sayılır oranda 'kripto Erdoğancının' olduğunu düşünüyorum.







TATAVA MESELESİ!

'Kripto Erdoğancı' derken fikrini açık açık söylemekten çekinen insanlardan söz etmiyorum elbette. Sadece kısır siyasi tartışmaları uzatmamak, zaman kaybetmemek için tartışmayanları kast ediyorum. 'Tatava yapma bas geç' diyorlardı ya hani, Mart 2014 seçimleri öncesinde, hatırlarsınız. Ki o seçim de referandum havasında geçmişti. AK Parti seçimi kazanmış ve böylelikle FETÖ ile mücadele konusunda milletten tam yetki almıştı. Tatava yapmayıp Erdoğan'a oyunu verme kararı alan, eskinin kararsızı çok seçmen var."

Bu satırlar geçen hafta bu köşede yayınlanan 'Seçimin kaderini 'kripto Erdoğancılar' belirleyecek-Volume 2' başlıklı yazıdan.



TECRÜBEMİZLE KARAR VERMELİYİZ

Bu yazının yazıldığı gün itibarıyla 2023 seçimleri için son dokuz güne girdik. Bu seçimin millet ve devlet açısından iki önemli boyutu var.

2023 sürecinin en büyük avantajı; seçim atmosferinin, milletin taleplerinin devlete yansımasına imkân sağlamış olmasıdır. Ve bu, kısa da sürmeyecek.

2024 yerel seçimleri var sırada. Oyumuz eskisinden daha değerli. Değerini en çok biz bilmeli ve bilgitecrübeyle tercih yapmalıyız.







SEÇİM ATMOSFERİ

Millet, seçim atmosferinin avantajlarını kullanarak devlete daha fazla katılmak ve ondan katkı sağlamak istiyor. Devlet ise millete karşı, özellikle de dar gelirliye daha fazla destek olması gerektiğinin farkında. Ancak bu seçimlerin, 'milletin devletten tahsilatı' sorunsalının çok ötesinde bir anlamı var.

14 Mayıs, Cumhuriyetimizin kuruluşunun Yüzüncü Yılı'na denk gelen önemli bir yol ayrımı. Millet olarak beka ve ekonomi arasında bir tercih yapmak zorunda kalsak önce güvenlik deriz. Bunu söylerken ekonomik sorunları da sonrasında çözeriz diye düşünürüz.



TÜRKİYE'NİN POLİTİK RUHU

Millet ve devlet olarak ulaşmak istediğimiz bir hedef olabilir, ancak önemli olan doğru yolu seçmektir.

Biz zaten politik bir milletiz; ama şimdi, Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı'nda seçim öncesi en politik devrimizi yaşıyoruz. Her kahvede, her evde, her dükkânda, her mahfilde seçimimizin geleceğimizi nasıl şekillendireceği konuşuluyor. Türkiye'nin politik ruhu, doğru seçimi yapacaktır.