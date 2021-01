İşaret dilinden anlayan akıllı tv

Sanal ortamda düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2021’de akıllı televizyonların sadece boyutları değil, yayınlanan medyaya göre şekli de değişti. Üstelik yapay zeka teknolojisi sayesinde ekranda yoğunlaştığınız yere göre izleme zevki artıyor

Yaklaşık 23 yıldır takip ettiğim dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES (Consumer Electronics Show) pandemi dolayısıyla online etkinliklerle devam ediyor. Tüketici elektroniğinin en önemli ürünü yeni nesil akıllı televizyonlar online düzenlenen etkinliklerde öne çıktı. 11 Ocak'ta başlayacak fuar öncesinde düzenlenen basın toplantılarında Samsung, Sony ve LG yeni televizyonlarını tanıttı. Aslında basın toplantıları her bir markanın aynası gibi oldu. Önce Samsung, engelleri ortadan kaldıran "Her yerde herkese uygun ekranlar" sloganıyla Neo QLED, Micro QLED televizyon modellerini, servislerini, cihazların birlikte uyum içinde nasıl çalışacaklarını örneklerle anlattı. Engellilere özel işaret dilinden anlayan TV tasarımları ile 'TV herkesin' sloganını nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü gösterdi. Bir gün sonra bu kez Sony, Japon Kabuki Tiyatrosu'nu mumla aratacak robotsu hareketlerle sunum yapan ürün yöneticileriyle BraviaXR TV serisini ve Android TV modelini tanıttı. Yarın ürünlerini tanıtacak LG ise basın bülteniyle Mini LED TV serisini basın mensuplarıyla paylaştı. Sonuçta her marka kendi hazırlıklarına göre tavır aldı. Bakalım yarın başlayacak Online CES etkinliğinin sonuçları nasıl olacak?

İÇERİĞİ HER CİHAZDAN PAYLAŞ



Sonuçları sizinle paylaşmadan önce online basın toplantısı deneyiminin pek tatsız olduğunu söyleyebilirim. Örneğin Sony, Japon Kabuki Tiyatrosu'ndan örnekler verir gibiydi. Aslında diğer markaların sunumuna bakarak Japonların neden geride kaldığını anlayabiliyorsunuz. Sony, İngilizce "Amazing" (İnanılmaz) kelimesiyle doldurduğu sunumda inandırıcı hiçbir detay bırakmadı. Televizyonlara kısaltma isimler vermekten vazgeçmeleri gerekiyor. İsimler, tüketicinin aklında kalmayan, sadece "Hangi üründen ne kadar sattık?" dediklerinde yanıt verebilmek için kullanılan kısaltmalara dönüştü. Uzayıp giden kısaltmalardan ve teknik terimlerden tüketicinin fazlasıyla yorulduğumu düşünüyorum. İçerik, tüketicinin kafasının karışık olduğu bir konu. Televizyon üreticileri bu konuda kısıtlı da olsa çözüm üretiyor. Ancak Sony gibi müzik ve film konusunda deneyimli bir marka neden kalıcı bir çözüm üretemez, şaşırtıcı bir durum. Diğer taraftan Türkiye, Türk Telekom gibi operatörlerin, dijital yayıncıların ve uydu platformlarının girdiği çok boyutlu rekabetin olduğu bir alan. Netflix gibi platformların başarısı, üyeliğin başlaması ve bitişinin aynı derecede kolay olmasından. Türk Telekom Tivibu Go gibi servisler yerel içerikle güçlü rakip haline geliyor. Tivibu Spor, film veya televizyon kanallarına erişim sunarken bunu her ekrandan yapması önemli avantaj sağlıyor.



MİNİ LED TV'LER İDDİALI



LG QNED, Mini LED TV'lerini sanal CES 2021'de tanıtacak. LG'nin en yeni TV'leri, LCD TV görüntü kalitesinde yeni bir seviyeyi temsil ediyor. Mini LED'lerde ışık kaynağı olarak bulunan quantum dot ve NanoCell teknolojileri sayesinde, parlaklık ve kontrast, geleneksel LCD televizyonlardan çok daha üstün hale geliyor. 2021 serisi, 86 inç'e kadar çok çeşitli büyük ekran boyutlarını kapsayan 10 yeni 4K ve 8K modeli içeriyor. Kendinden aydınlatmalı pikselleri ile LG TV serisinin zirvesine yerleşen OLED'in yanına LG QNED Mini LED TV'lerin gelişi tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturacak. Bu TV'ler, LG'nin gelişmiş Mini LED arkadan aydınlatmasıyla geliştirilmiş yeni panel yapısı sayesinde, LCD alanında sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Quantum dot ve NanoCell'i tek bir üründe birleştiren ilk TV'ler olan LG QNED TV'ler gerçek ve doğru renkler üretirken, gelişmiş LED arka ışığı ultra canlı ve gerçekçi görüntüler için daha iyi kontrast ve daha derin siyahlar sağlıyor. 120 Hz'e varan yenileme hızıyla bu TV'ler, hareketi sorunsuz ve daha doğal bir şekilde işliyor. LG'nin yenilikçi Mini LED arka aydınlatması, yaklaşık 2 bin 500 karartma bölgesi ve gelişmiş yerel karartma teknolojisi ile eşleştirildiğinde inanılmaz tepe parlaklığı ve 1.000.000: 1 kontrast oranı üreten neredeyse 30 bin kadar küçük LED'den oluşuyor. Bu, olağanüstü kontrast ve siyahlar, geniş bir renk gamı ve gelişmiş renk doğruluğu ile mükemmel HDR görüntü kalitesi ile sonuçlanıyor. Ekranın sınırlarını aşan ve kullanıcıyı etkisi altına alan şaşırtıcı derecede gerçekçi görüntüleriyle, LG QNED Mini LED'in neden yenilmesi zor bir yeni LCD TV olduğunu anlamak zor değil.



TELEFONLA TV AYNI EKRANDA





Telefonda takip ettiğiniz fitness içeriğini televizyona yansıtmak artık kolay. Samsung TV telefon içerik paylaşımını sadece bir dokundurmaya dönüştürmüş. Bu yıl Samsung TV'lerde iç mekan ışığı, dış mekan ışığı ya da USB yoluyla yeniden şarj edilebilir olan güneş enerjili uzaktan kumanda kullanılacak. 2021 QLED ve Neo QLED modellerinde artık tümüyle mevcut olan 2021 Samsung erişilebilir özellikleri, daha fazla kullanıcının TV deneyimini ev rahatlığında yaşayabilmesi için en son teknolojik gelişmelerle birlikte yapay zeka teknolojisini de kullanıyor. 2021 serisi, Caption Moving, İşaret Dili Yakınlaştırma ve Çoklu Ses Çıkışı gibi yeni özelliklerle birlikte işitme veya görme engelli kullanıcıların ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda izleme deneyimlerini iyileştirebilmelerini sağlıyor. Gelecek yıla kadar, Samsung Sesli Rehber özelliğinin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. Bu özellik, işitme veya görme engelli bireylere rehberlik edecek. Samsung ayrıca önümüzdeki yıllarda Samsung TV'lerin erişilebilirliğini daha da yükseltmek amacıyla, yeni yapay zeka destekli özellikler geliştirmeye de devam edecek. Quantum Mini LED, Samsung tarafından geleneksel bir LED'in 40'ta biri boyutunda tasarlandı. Quantum Mini LED'de ışığın dağıtımı için lens ya da LED'in sabitlenmesinde herhangi bir paket kullanılmıyor. Bunun yerine, birçok LED'in bir arada bulunduğu son derece ince mikro tabakalar kullanılıyor.



SPOR SALONU GİBİ



Samsung Health, evinizi kusursuz bir spor stüdyosuna çevirirken Smart Trainer özelliği, tıpkı kişisel spor eğitmeni gibi gerçek zamanlı olarak duruş takibi ve analizi gerçekleştiriyor. Samsung, iki yeni özellikle televizyonda oyun deneyimini de en üst düzeye çıkarıyor. Super Ultrawide GameView, oyunseverler için geniş 21:9 en boy oranının da ötesinde ultra geniş 32:9 oranda oyun imkanı sağlıyor. Genişletilmiş görüş alanı sayesinde oyuncular hiçbir hareket anını kaçırmıyor. Google Duo ile tüketiciler telefonlarını kullanarak yüksek kalite ve hızda, azami 32 katılımcıyla görüntülü konuşma yapabiliyor. Hangi işletim sistemini kullandıklarınınsa bir önemi yok. Google Duo uygulamasıyla, opsiyonel USB-bağlantılı kamera yoluyla doğrudan video görüşmesi yapmak mümkün. Samsung cihazlarındaki PC on TV, kullanıcıların kişisel bilgisayarlarını televizyonlarına bağlayabilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar televizyon ekranını ve bağlantılı bir fareyi, klavyeyi ve PC'yi kullanarak işlerini yapabiliyor veya ders çalışabiliyor. MICRO LED ile etkileyici görüntü kalitesi ve tasarımda yeni bir çağ başlıyor. Micro LED, bu yıl evlerinize geliyor. Yeni serisiyle birlikte Samsung Micro LED'i ilk kez geleneksel bir TV form faktörü haline getirerek, ultra geniş, yeni nesil bir ekranda nefes kesen deneyimleri kullanıcılarına sunuyor.



İŞİNE GELENİ DERİNLİKLİ DUY İŞİNE GELMEYENİ ENGELLE





Rahmetli dedem için babaannem söylerdi, "İşine geleni duyuyorsun, işine gelmeyeni duymuyorsun" diye. İşte yeni nesil akıllı kulaklıklar bunu yapmayı başarmış gibi görünüyor. Ancak bunu kullanıcının ses kalitesi ve güvenliği için yapıyor. Yeni HUAWEI FreeBuds Studio, gürültü önlemede ortama göre sorunu çözüyor. Yeni kulaklıklar, yüksek çözünürlüklü müziğin tüm zengin detaylarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi yaratmak için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Yenilikçi TAT çift katmanlı ses yalıtımına ve 40 dB'ye kadar gürültü giderme etkisi sağlayan akıllı dinamik ANC'ye sahip. Rahmetli dedemin kullandığı teknolojiye biraz daha yakından bakarsak, dahili IMU ortam sensörü ve mikrofon sistemi ile kulaklıklar, kullanıcının ses ortamını doğru bir şekilde algılayarak daha iyi gürültü giderme için ortama uyum sağlayabilen üç ANC modu sunuyor. HUAWEI FreeBuds Studio, farkındalık modunu ve ses modunu destekleyerek kullanıcıların çevrelerinden haberdar olmalarına veya kulaklıklarını çıkarmadan net bir konuşma yapmalarına olanak tanıyor. Yeni altı mikrofonlu çağrı gürültü azaltma sistemi, sesi çok yönlü olarak yakalayıp, seslere etkili bir şekilde odaklanarak arka plan gürültüsünü kesiyor. Örneğin vapurda ya da metroda hangi durakta olduğunun anonsunu duyman gerekiyorsa, bu sesi duymanı sağlıyor. İşine geleni duymaktan kastım tamamen bu. HUAWEI FreeBuds Studio, 360 derece çok yönlü Bluetooth sinyal kapsama alanı sunan, sektörün ilk çift antenli kulak üstü kablosuz kulaklığı. Havalimanı gibi güçlü sinyal paraziti olan yerlerde bile çift anten tasarımı, daha güçlü bir sinyale sahip başka bir anteni akıllıca tanımlayıp otomatik olarak geçebiliyor.

DAHA HAFİF



FreeBuds Studio şarj olduğunda, ANC açıkken 20 saate kadar veya ANC kapalıyken 24 saate kadar müzik çalabiliyor. Sadece 10 dakikalık şarjla FreeBuds Studio, ANC açıkken beş saat veya ANC kapalıysa sekiz saat müzik çalabiliyor. Apple AirPods ile kabaca bir karşılaştırma yapınca Huawei Free Buds Studio'nun daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Kulak kapakları basit çizgiler ve dairelerle tasarlanan kulaklık, birinci sınıf bir görünüm için metalik mat bir dokuya sahip. Profesyonel akustik bileşenleri sayesinde FreeBuds Studio, zengin ayrıntılarla Hi-Fi ses sunmak için 4 Hz-48 kHz'lik geniş bir frekans yelpazesini destekliyor. FreeBuds Studio, özelleştirilmiş bir diyafram sürücüsüne sahip. Diyafram, daha geniş bir frekans aralığı ve daha yüksek hassasiyet sağlarken, Huawei'nin kendi geliştirdiği L2HC kablosuz ses kodek teknolojileri 960 kbps'ye kadar ses aktarım hızı sağlıyor. Bu teknoloji, HUAWEI FreeBuds Studio'nun ses dosyalarının orijinal yüksek kaliteli seslerini tüm ayrıntılarıyla yeniden üretmesini sağlıyor.