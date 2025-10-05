Arka odadan arena ışıklarına

Bir zamanlar sadece hobi olarak görülen video oyun yarışmaları, bugün milyarlarca dolarlık bir endüstriye dönüştü. Espor, dünya genelinde büyük bir ivme kazanırken, Türkiye de bu dijital devrimin önemli oyuncularından biri haline geldi. Şimdi arenalara sığmayan heyecan oldu

1990'ların sonunda, Türkiye'deki ilk internet kafelerde Quake ve StarCraft oynayan gençler, sadece eğleniyorlardı. O zamanlar "oyun" kelimesi bile ciddiye alınmıyordu. Aileler endişeyle "bu çocuklar ne yapıyor o karanlık yerlerde" diye soruyordu.

2000'li yılların başında Counter-Strike patlaması yaşandı. İnternet kafelerin arka odalarında kurulan küçük turnuvalar, ilk kez "ödüllü" kelimesiyle tanıştı. Birkaç yüz liralık ödüller için saatlerce antrenman yapan gençler vardı. 2003'te Dark Passage'ın kurulması, Türkiye'de profesyonel esporun ilk adımıydı.

2010'larda ise işler değişmeye başladı. İstanbul'un dar sokaklarından birindeki küçük bir internet kafede, ekranın karşısında saatlerce pratik yapan bir grup genç, artık sadece oyun oynamıyordu - bir hayalin peşindeydi. Aileler hâlâ "bilgisayar başında vakit harcama" derken, bu gençler profesyonel espor takımlarının kapılarını çalıyordu. League of Legends ve Dota 2'nin yükselişiyle birlikte, ilk büyük turnuvalar düzenlenmeye başlandı.

2020'lere gelindiğinde ise panorama tamamen değişmişti. Pandemi, esporun patlamasına sebep oldu. O internet kafelerinin birçoğu artık modern espor arenaları olarak hizmet veriyor. Eskiden arka odalarda toplanan takımlar, şimdi binlerce seyirci önünde, milyonlarca kişinin canlı izlediği turnuvalarda yarışıyor. Ve o "vakit kaybı" olarak görülen tutkular, kariyer kapılarını açan bir meslek haline geldi. Üniversitelerde espor bölümleri açıldı, markalar milyonlarca lira yatırım yapmaya başladı.







YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Küresel espor pazarının 2025'te 2,55 milyar dolara ulaşması ve 2030'a kadar yıllık yüzde 23,23 oranında büyüyerek 7,25 milyar dolara çıkması bekleniyor. 2025 yılı itibarıyla dünya genelinde 640 milyondan fazla kişinin espor müsabakalarını izlemesi öngörülüyor.

Endüstrinin toplam gelirinin yüzde 65'ine yakınını sponsorluklar ve medya hakları oluşturuyor. Bu durum, markaların esporu ciddi bir pazarlama ve yatırım alanı olarak görmelerinin net bir göstergesi. Küresel markalar, espor takımlarına ve turnuvalara milyonlarca dolar yatırım yapıyor.

Esporun bu denli büyümesinin ardında birkaç temel faktör var: Dijital yerlilerin (Z Kuşağı ve Alfa Kuşağı) büyümesi, oyun teknolojilerinin gelişmesi, yayın platformlarının (Twitch, You- Tube Gaming) yaygınlaşması ve geleneksel spor kulüplerinin espor takımları kurması.



ULUSLARARASI ETKİNLİKLER

Türkiye, espor dünyasında önemli bir konuma sahip. Türkiye'deki espor pazarının 2025'te 14 milyon dolar gelir elde etmesi ve bu rakamın 2029'a kadar yıllık yüzde 5,48 büyüme oranıyla 17,3 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Türkiye'nin ilk profesyonel espor takımı 2003 yılında Counter-Strike oyununda kurulan Dark Passage oldu. O günden bugüne ülke, Eternal Fire ve FUT Esports gibi uluslararası başarılar elde eden onlarca espor organizasyonu yetiştirdi. 2024 yılı Türk oyun ve espor sektörü için oldukça hareketli geçti. Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) bünyesinde lisanslı oyuncular ve takımlar artış gösterirken, yurt içinde çok sayıda online ve offline espor etkinliği düzenlendi.

Türk oyuncular global sahnede de kendini gösteriyor. Türk espor oyuncuları toplamda 14,3 milyon doların üzerinde ödül kazandı. Valorant, League of Legends, Counter-Strike 2 ve Mobile Legends gibi oyunlarda Türk takımları dünya çapında başarılar elde ediyor.



GENÇLERİN YENİ TUTKUSU

Türkiye'de genç nüfusun yüksek olması ve internet kullanımının yaygınlaşması, espor için ideal bir zemin oluşturuyor. Özellikle 15-30 yaş arası gençler arasında espor müsabakalarını izlemek ve katılmak büyük ilgi görüyor. Üniversitelerde açılan oyun tasarımı bölümleri, espor girişim merkezleri ve gaming cafe'lerin sayısının artması, sektörün profesyonelleşmesine katkı sağlıyor. Türk yayıncıların milyonlarca takipçiye ulaşması, esporun popülerliğini daha da artırıyor. Markalar da Türkiye'deki bu potansiyeli görüyor. Teknoloji firmaları, enerji içeceği markaları, telekomünikasyon şirketleri ve bankalar espor takımlarına ve etkinliklerine sponsor oluyor.







TERMİNAL KADIKÖY İSTANBUL'UN ESPOR KALBİ OLUYOR

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Terminal Kadıköy arasında bugün imzalanan stratejik protokol, İstanbul'u esporun yeni merkezi haline getirmeyi hedefliyor. TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir ve Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp bir araya geldi.

Türkiye'nin ilk resmi espor şampiyonası Terminal Kadıköy'de düzenlenecek. Tüm lig karşılaşmaları ve yayınları burada gerçekleşecek. Türkiye Espor Milli Takımı'nın müsabakaları izletilecek. TESFED Akademi - Antrenörlükten yayıncılığa kariyer eğitimleri verilecek. Watch party etkinlikleri ve influencer organizasyonları düzenlenecek.

İş birliğinin en önemli ayaklarından biri uluslararası arenada İstanbul'u öne çıkarmak. 2026 Avrupa Espor Şampiyonası ve 2027 Avrupa Oyunları hazırlıkları kapsamında Terminal Kadıköy, Avrupa'nın önde gelen espor merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.







Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp, Türkiye'deki potansiyele dikkat çekti: "2024'te 810 milyon dolara ulaşan oyun pazarımız, 47 milyonu aşan oyuncu kitlesine sahip. Konsol ve bilgisayar oyunları üretimimiz geçen yıl yüzde 133 artış gösterdi. 2025'te sektör gelirinin 750 milyon dolara ulaşması bekleniyor."

İstanbul'un merkezinde, ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alan Terminal Kadıköy, Mayıs 2025'te dönüştürüldüğü günden bu yana İstanbul'un yeni buluşma noktası haline geldi. Spor, müzik, gastronomi ve kültürel etkinliklerin bir araya geldiği bu alan, şimdi de espora kapılarını açıyor.

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir: "Terminal Kadıköy, TESFED iş birliğiyle İstanbul'da yıl boyu esporun buluşma noktası olacak; esporun vitrini haline gelecek. Güçlü bir Türkiye espor ekosisteminin varlığını herkese hissettirmek istiyoruz."







TÜRK TELEKOM GAMEON ESPOR SAHNESİNDE GÜÇ KATIYOR

İstanbul - Türk Telekom'un oyun ekosistemini güçlendirmek için hayata geçirdiği markası GAMEON, 2025 yılında e-spor dünyasında daha da görünür hale geldi. Türkiye'nin en favori ve en çok takip edilen liglerinden biri olan League of Legends'in 'Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru olan GAMEON, yerli oyun ekosisteminin güçlenmesine önemli katkılar sağlıyor. GAMEON, League of Legends Şampiyonluk Ligi'nin isim sponsoru olurken, Valorant Challengers TR: Birlik Ligi'nin yeniden iletişim sponsoru olarak üçüncü yılında da lige güç katmaya devam ediyor.



FİBER HIZIYLA OYUN DENEYİMİ

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, GAMEON'un vizyonunu şöyle açıkladı: "GAMEON ile oyuncular 1000 Mbps fiber internetle oyun performansını katlarken oyun odaklı marka avantajları, popüler oyunlardan faydalar, oyuncuya özel destek hizmeti ve daha fazlası ile oyun deneyimlerini güçlendiriyor".

GAMEON'un dijital oyun platformu Playstore, bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyunu ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyor.

Platform, sadece internet hizmeti değil; oyun ekipmanlarında indirimler, turnuva organizasyonları ve e-spor etkinlikleriyle oyuncuların bir araya geldiği kapsamlı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor. Özden, "Düzenlediğimiz turnuvalar, sponsorluklar ve etkinliklerle oyuncularla bir araya geliyor, espor ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz" diyerek GAMEON'un misyonunu özetledi.