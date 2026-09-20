İnsanlar üretimin en değerli halkası olmaktan çıkıyor: Yıl 2026 robotlar robot üretiyor

Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz sahne artık bir fabrika görüntüsü: Robotlar paletleri taşıyor, parçaları istasyonlara götürüyor, montaj yapıyor ve başka robotların üretimine katkıda bulunuyor. Üstelik takvim 2050 değil, 2026...

"Robotlar robot üretiyor." Bu cümle birkaç yıl önce bir bilimkurgu filminin fragmanı gibi duyulabilirdi. Bugün ise Çin'deki insansı robot yarışının geldiği noktayı anlatmak için kullanılabilecek en güçlü ifadelerden biri... Çinli robot üreticisi UBTECH, insansı robotları yalnızca insanların yanında çalıştırmakla yetinmiyor; robotları üretmek için de robotlardan yararlanan bir üretim altyapısı kuruyor.

Şirketin Liuzhou'daki üretim operasyonları, insansı robotların laboratuvarlardaki gösteri nesnelerinden çıkarak gerçek endüstriyel üretimin parçası olmaya başladığının önemli göstergelerinden biri. Buradaki asıl kırılma noktası robotun tek başına ne yaptığı değil, robotların birlikte ne yaptığı.

KENDİ KENDİNE PİL TAKAN ROBOT

Paletleri taşıyan ve üretim istasyonlarını besleyen mobil robotlar, montaj süreçlerinde çalışan robot kolları, lojistiği yöneten otonom araçlar ve üretim görevlerini yerine getiren insansı robotlar aynı sistemin parçaları haline geliyor. UBTECH de Walker S2 ile bu yapıyı "grup zekâsı" ve üretim hattı düzeyinde görev paylaşımı üzerine kuruyor. Şirketin kendi açıklamalarına göre sistem; malzeme taşıma, sıralama, montaj, proses malzemelerinin taşınması ve kalite kontrol gibi farklı görevleri birbirine bağlayabiliyor. Üstelik kendi kendine pilini de değiştiriyor. UBTECH'in geliştirdiği sistemde robot yaklaşık üç dakika içinde pil değişimini otonom olarak gerçekleştirebiliyor ve ardından işine geri dönebiliyor. Böylece klasik anlamda "şarj için üretimden ayrılan robot" fikri ortadan kalkıyor. Şirket bunu 24 saat kesintisiz çalışma hedefinin temel unsurlarından biri olarak tanımlıyor.

MİLİMETRİK HASSASİYETLİ ROBOT EL

1,76 metre boyundaki bu insansı robot 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor ve 52 serbestlik derecesine sahip. Ancak onu farklılaştıran özelliklerden biri yalnızca hareket kabiliyeti değil, enerji yönetimi. Bu küçük gibi görünen ayrıntı aslında büyük bir ekonomik değişimin işareti. Çünkü fabrikada değer yalnızca bir işi yapabilmekten değil, o işi ne kadar süreyle, ne kadar az durarak ve ne kadar düşük insan müdahalesiyle yapabildiğinizden oluşuyor. Ama robotun kendi enerjisini yönetmesi, gerektiğinde pilini değiştirmesi, tekrar üretim hattına dönmesi ve bunu bir filonun parçası olarak yapması bambaşka bir ekonomik modele işaret ediyor. İşte bu nedenle mesele "insansı robotlar insan gibi yürüyebiliyor" noktasında değil. İnsan olmadan üretim sistemi ne kadar süre çalışabilir? Walker S2'nin 52 serbestlik dereceli gövdesi, 15 kilogram yük kapasitesi ve insan benzeri hareket kabiliyeti bu sorunun mekanik tarafını oluşturuyor. UBTECH ayrıca robotun hassas işlemler için milimetrenin altında hassasiyet sunan robotik eller geliştirdiğini belirtiyor.



İNSANIN YAPTIĞI İŞİN TANIMI DEĞİŞİYOR

UBTECH'in kendi verilerine göre Walker S2'nin gerçek dünyadaki performansı hâlâ geliştirilme aşamasında. Bağımsız değerlendirmeler de insansı robotların karmaşık üretim ortamlarında insan çalışanların verimliliğine henüz ulaşamadığını gösteriyor. Financial Times'ın aktardığı UBTECH verilerine göre Walker S2'nin verimliliği bazı görevlerde insanın yaklaşık yüzde 30- 50'si düzeyinde. Yani bugün fabrikadaki insan hâlâ önemli. Hatta çok önemli. Fakat değişen şey insanın değeri değil, insanın yaptığı işin tanımı

Daha önce insanın değeri fiziksel üretim kapasitesinden geliyordu.

Gelecekte ise fiziksel işi giderek daha fazla robot yapacaksa, insanın değeri; robotları tasarlamak, eğitmek, yönetmek, denetlemek, süreçleri yeniden tasarlamak ve hangi işin nasıl yapılacağına karar vermek üzerinden şekillenecek. Bu nedenle "insan zincirin en değerli halkasıdır" cümlesini bugün hâlâ kullanabiliriz.

Ama bir şartla:İnsanı artık zincirin en çok çalışan halkası olarak değil, zinciri tasarlayan ve yöneten halka olarak görmemiz gerekiyor. Çünkü üretim zincirinin geri kalan halkaları giderek otomatikleşiyor.



BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRLAR

Fakat asıl devrim tek bir robotun özelliklerinde değil, robotun başka robotlarla birlikte çalışabilmesinde. Bugüne kadar otomasyon dediğimiz şey çoğunlukla belirli bir görevi çok iyi yapan makinelerden oluşuyordu. Bir robot kol kaynak yapıyor, başka bir sistem vidalıyor, başka bir makine parçayı taşıyordu. İnsan ise bütün bu makinelerin arasındaki boşlukları dolduruyordu. Ancak burada romantik bir "robotlar insanın yerini aldı" hikâyesine kapılmamak gerekiyor. Çünkü teknoloji henüz bu noktada değil. İnsansı robotların vaadi burada farklılaşıyor. İnsan için tasarlanmış fabrik aya yeni bir fabrika kurmadan uyum sağlayabilmek.

Yapay zekâ, zihinsel işlere ortak oldu

Şimdi "beden" kazanıyor. Buna embodied AI, yani fiziksel dünyada hareket edebilen yapay zekâ deniyor. Yapay zekâ artık yalnızca ekranda sorularımıza cevap vermek istemiyor. Fabrikada yürümek, nesneyi görmek, kaldırmak, taşımak, yerleştirmek ve yaptığı işin sonucunu değerlendirmek istiyor. Ve bunu milyonlarca kez tekrarlayarak öğreniyor. Bu yüzden insansı robot yarışının sonunda yalnızca daha iyi robotlar ortaya çıkmayabilir. Daha farklı fabrikalar ortaya çıkabilir. Bugünkü fabrikanın merkezinde insan vardır ve makineler ona yardımcı olur.Geleceğin fabrikasında ise makineler birbirleriyle konuşabilir, görev paylaşabilir, enerji ihtiyaçlarını yönetebilir ve üretimi sürekli optimize edebilir. İnsan ise sistemin dışında değil, sistemin üzerinde konumlanabilir. İşte bu yüzden Liuzhou'daki gelişmeye yalnızca "Çin yeni bir robot fabrikası açtı" diye bakmak eksik kalır. Burada test edilen şey aslında yeni bir üretim modeli: İnsanın yaptığı işi robotun yapması değil; üretimin giderek robotlar tarafından organize edilmesi. Ve bu gerçekten bilimkurgu gibi görünüyor. Ama takvim hâlâ 2026.



EĞİTİMDE BAŞARI KALICI ÖĞRENMEDEN GEÇİYOR

Türk Telekom iştiraki Sebit de 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere kişiselleştirilmiş yapay zekâ çözümleriyle eşlik etmeye devam ediyor. Sektör, hem küresel ölçekte hem de Türkiye'de son bir yılda belirgin bir ivme kazandı; bu durum Sebit gibi yerli oyuncuların stratejilerini de şekillendiriyor. 2026 verileri, eğitimde yapay zekâ pazarının önceki yıllara kıyasla belirgin bir sıçrama yaşadığını gösteriyor. Farklı araştırma kuruluşlarının tahminleri birbirinden ayrışsa da yönü aynı: Grand View Research'e göre küresel pazar 2026'da yaklaşık 11,4 milyar dolara ulaşırken, bu rakamın 2033'e kadar 57 milyar doları aşması bekleniyor. Precedence Research ise 2026 için 9,58 milyar dolarlık bir büyüklük öngörürken, 2035'e kadar bu tutarın 136 milyar doları geçebileceğini hesaplıyor. Bölgesel dağılımda Kuzey Amerika hâlâ pazarın en büyük payına sahipken, araştırmalar Asya- Pasifik bölgesinin önümüzdeki yıllarda en hızlı büyüyen bölge olacağını işaret ediyor. Küresel ölçekte öğrencilerin önemli bir kısmının artık üretken yapay zekâ araçlarını öğrenme sürecinin bir parçası hâline getirdiği de sektör raporlarına yansıyan bir başka eğilim.

KALICI ÖĞRENMEYE DÖNÜŞMEYEN ARTIŞ

Konunun sadece pazar büyüklüğüyle sınırlı olmadığı, uluslararası kuruluşların raporlarında da görülüyor. OECD'nin bu yıl yayımladığı Digital Education Outlook 2026 raporu, üretken yapay zekânın öğrencilerin kısa vadeli performansını artırabildiğini, ancak bu artışın her zaman kalıcı öğrenmeye dönüşmediğini vurguluyor. Aynı raporda Türkiye'nin, üretken yapay zekâyı eğitim sistemine yönelik resmî strateji veya politikayla ele alan ülkeler arasında yer aldığı da belirtiliyor. Eylül ayının başında Paris'te düzenlenen UNESCO Dijital Öğrenme Haftası'nda da "Yapay Zekâ Çağında Eğitim" teması ele alındı; 25'ten fazla ülkeden eğitim yetkilisi bir araya geldi. Türkiye'yi temsilen katılan heyet, ülkedeki yapay zekâ yaklaşımının teknolojik izolasyon değil, hangi teknolojilerin kullanılacağı ve öğretmenin sorumluluk alanının nasıl korunacağı konusunda bilinçli tercihler yapabilme kapasitesi olduğunu aktardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2029 dönemini kapsayan Eğitimde Yapay Zekâ Politika Belgesi ve Eylem Planı da bu çerçevede yürürlükte.

53 ÖĞRENCİ TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Okulların açılmasıyla birlikte başlayan LGS ve YKS hazırlık sürecinde Sebit'in sınava özel ürünleri öne çıkıyor. Vitamin LGS, yapay zekâ destekli yönlendirmeler ve bire bir rehberlikle LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik bir çözüm sunarken; lise öğrencilerini ve üniversite adaylarını hedefleyen Raunt, basılı setler, dijital içerikler ve veri analizine dayalı çalışma stratejileriyle YKS sürecine destek veriyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, 2026 LGS'sinde Vitamin LGS ile çalışan 53 öğrenci Türkiye birincisi olurken, Raunt kullanan 67 öğrenci YKS'de ilk 100'e girdi. Bu sonuçlar, kişiselleştirilmiş yapay zekâ destekli hazırlık modellerinin sınav başarısına katkısı tartışmalarında somut örnekler olarak öne çıkıyor.