Kuzey Kore'deki yerel seçimlerde yüzde 99.91 "Evet" oyuna mukabil yüzde 0.09'luk "Hayır" oyu çıkması sosyal medyada bir hayli şamatanın kopmasına neden oldu.

Neymiş efendim, 1956'dan beri ilk kez "Hayır" oyu veriliyormuş.

"Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un o binde 9'un peşine anında düşer" diyenden, "67 yıl sonra Kuzey Kore'de demokrasi için dev adım" diyene kadar gırla gitti.

İstihfaf edenlerin, dalga geçenlerin içinde mebzul miktarda muhterem de var.

Bunların derdi tam olarak nedir, anlamış değilim! Biraz daha kaptırsalar "İran, İsrail'den beterdir" şeklindeki veciz sözlerini, "Kuzey Kore, İsrail'den beterdir" şeklinde uyarlayacaklar neredeyse.

Kuzey Kore'de demokratik seçim yapılsa bize ne, yapılmasa bize ne!

ABD'de 1788'den beri seçim yapılıyor da ne oluyor? Cumhuriyetçi bir başkan gidiyor, yerine Demokrat bir başkan geliyor da dünyaya ne hayrı dokunuyor?

Başkanlar değişiyor da ABD emperyalizminden, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaktan, işgallerden, darbe destekçisi olmaktan, terör örgütlerini desteklemekten, vatanlarını savunanları terörist ilan etmekten mi vazgeçiyor?

Brecht'in "tahterevalli" tesmiye ettiği "dünya düzeni" oyununda bir değişiklik mi oluyor sanki.

***

seçimleriyle dalga geçmek kolay. Hem bu işlerde çok acemiler hem de kamuflaj yapacak imkânları yok."Bölgenin en ileri demokrasisi" diye pazarlanan "İsrail demokrasisiyle" dalga geçin de görelim.Tam aksine, İsrail demokrasisi gündüz gözüyle tüm dünyayla dalga geçiyor.O kadar ki her dönemde işgale devam ediliyor, her dönemde İsrailli hırsızlar Filistinlilerin evlerine çöküyor, her dönemde Filistinli mazlumlar katlediliyor ama bütün dünyaya İsrail demokrasisinin ne kadar gelişmiş olduğu masalı anlatılıyor."Çağdaş medeniyet düzeyine" ulaşmış zevzek bir kızımız da geçen gün sosyal medya hesabından, "Kuzey Kore'de Starbucks basma ve kola dökme eylemleri yoktur değil mi? Sonuçta dünyadan haberleri yok..." diye hem Kuzey Kore'yle hem de İsrail'i boykot edenlerle aklı sıra dalgasını geçiyor.Bu kızımıza göre Kuzey Kore'nin "dünyadan haberi olmamasının" ölçülerinden biri de Starbucks olmaması galiba.Evet, dünyadan haberleri yok ama dün uzaya casus uydu gönderip Beyaz Saray 'ı izlemeye aldıklarını tüm dünyaya ilan ettiler.

***

Sabra-Şatilla kasabıda Gazze soykırımcısıda seçimle iktidara geldi.İşine gelmediği zaman "Hitler de iktidara seçimle geldi" demeye bayılan demokrasi havarilerimiz aynı şeyi bir kez olsun İsrail için söyleyebilirler mi acaba?İsrail başbakanları için Hitler benzetmesini yapsınlar da görelim. Alınlarının ortasına antisemitik damgasını yesinler de biraz da biz gülelim.İşin garip tarafı şu: Kuzey Kore'deki seçimlerle dalga geçme kampanyası, Siyonist medyanın Filistin direnişine Kuzey Kore'den silah gittiğine dair iddiasıyla eşzamanlı devreye girdi.Mesela, terörist Netanyahu'ya bir dönem iletişim direktörlüğü hizmeti veren Michael Freund, Jerusalem Post'taki yazısında, "Kuzey Kore'nin kanlı parmak izleri 7 Ekim'in üzerinde" serlevhalı yazı döşenmiş.Sizin anlayacağınız, "İleri demokrasi" tesmiye edilen İsrail'e karşı diktatör Kim Jong-un Hamas'ı desteklediği algısına çalışmış.Şu hâle bakın: Gazze'de 6 bin çocuğun kanları ellerinde, Kuzey Kore'den "kanlı parmak izleri" arıyor, dalga geçer gibi.Siz hâlâ Kim'le dalga geçin bakalım.