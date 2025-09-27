Türkiye doğumlu ama Türk mü değil mi bilinmiyor. Kendisine soracak olursanız, "Britanya, Türk ve Amerikan geçmişim üzerine kurulu bir kimlik sentezim var..." diyor.

Lakin, hiçbir "senteze" ihtiyaç duymayacak derecede katıksız Türkiye düşmanı.

Bir ara Sabancı Üniversitesi'nde (2004-2008) "öğretim görevlisi" olarak çalışmış bu elemanın adı Sinan Ciddi.

Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin geliştirdiği silah sistemlerinin bölgesel gerilimi tırmandırdığını, "Mavi Vatan" doktrinini dayatarak Yunanistan'ı tehdit ettiğini, Kıbrıs'ı işgal etmeye hâlâ devam ettiğini, İsrail'in Kıbrıs Rum Kesimi'ni silahlandırmasına karşı çıktığını ve Suriye'nin bölünmesine engel olmak için her şeyi göze aldığını dile getiriyor...

Hepsinden önemlisi de terörist addettiği "Filistin direnişi" üzerinden, Türkiye'yi terörü ve teröristleri destekleyen ülke olarak yaftalamak için yırtınıyor. Bu uğurda, "İsrail gümrüğü, Türkiye'den Gazze'ye gönderilmek üzere Türkiye'den gelen 16 ton bomba yapım malzemesi ele geçirdi..." şeklindeki Siyonist tezviratı bile terennüm ediyor.

Tarzı bakımından MİT TIR'ları kumpasını ne çok andırıyor değil mi? FETÖ'nün, Türkiye'yi terörü destekleyen ülke olarak tüm dünyada mahkûm ettirmek için tertiplediği o kumpası ne yazık ki CHP de cümbür cemaat desteklemişti hani.

Sinan Ciddi herhangi biri değil.

Merkezi Washington'da bulunan Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD) Türkiye programının direktörü.

FDD portalında yayımladığı yazıda Trump-Erdoğan görüşmesinden çok rahatsız olduğunu öyle dermeyan etti ki olursa o kadar olur.

Erdoğan'a F-35 satmak, terörü destekleyen bir devleti silahlandırmak anlamına gelirmiş...

Dahası, eğer Türkiye'ye F-35'ler verilirse Erdoğan, bu son derece gelişmiş jetleri Avrupa ve Akdeniz'deki ABD müttefiklerini tehdit etmek için kullanabilirmiş...

Biraz daha kaptırsa, "Erdoğan S-400'leri Saray'ı korumak için aldı" demesi kuvvetle muhtemel.

İşin tuhafı aynı yazıyı New York Post'ta da yayımladı.

Tuhaf dedim ama aslında gayet doğal. Zira Rupert Murdoch'un sahibi olduğu, karikatür düzeyde İslamofobik olan New York Post, ABD'deki aşırı İsrailci ve neoconların bir numaralı gazetesi.

Diyeceksiniz ki, Türkiye'ye bu denli düşman olan Sinan Ciddi'nin sentez parçası şeklinde de olsa Türk kimliği nasıl olur?

Valla bilemiyorum. Her fırsatta İmamoğlu'nu desteklemesinin dışında hiçbir "emare" yok. O da ne menem emareyse artık.

Benim bildiğim, elemanın parçası olduğu FDD de ABD'de İsrail'in en güçlü think tank'lerinden biri.

Zaten FDD CEO'su Mark Dubowitz da Netanyahu'nun en has adamlarından.

Bütün kariyeri ABD'yi İran'a saldırtmaya çalışmakla geçmiş diyeyim de varın ötesini siz hesap edin.