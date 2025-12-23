Son günlerdeki soykırımcı Netanyahu- Miçotakis trafiğinin nedeni, Gazze'nin geleceğinde Türkiye'nin vicdani ve tarihsel fonksiyonunu yok etmek.
Türkiye'yi Ege'ye "hapsetmek" maksadıyla savunma paktları kurdukları da aşikâr.
Esas dertleri mavi vatan.
Lakin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşzamanlı dev uçak gemisi hamlesiyle birlikte 39 savaş gemisi inşa edildiğini açıklaması, "Türkiye'yi sıkıştıralım" derken karşılarında "denizde çelik" gördüklerinin resmi oldu.
İsrail, sadece Atina'yı sahaya piyon gibi sürmekle yetinmiyor; Türkiye'ye karşı her yolu deniyor.
Mesela, Suriye'de Türkiye'nin önünü kesmek için Washington'da ambargo lobisi yapıyor.
Ankara şunu iyi biliyor: Amerika'sız İsrail bölgede hiçbir halt edemez.
Bundan sebep olsa gerek, ABD'yle ilişkilerini, İsrail'in Türkiye'ye karşı ABD'yi arkasına alamayacağına ayarlı şekilde yürütüyor.
***Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in geçenlerde PJAK'ın İsrailİran arasındaki savaşı nasıl fırsat bildiğini, İran'ın yenilip rejimin değişmesi sonucunda kendilerine doğacak fırsat için nasıl harekete geçtiklerini dile getirdi. Bununla da kalmadı; Tahran'a, mahut terör örgütüne dair tüm sızma girişimlerini anı anına haber verdiğimizi söyledi.
***İran'da da birileri (özellikle muhalif esnafı) "ABD ile İsrail müzakere konusunda farklı düşünüyor; ABD, İsrail'in saldırmasına izin vermez..." sanmıştı.