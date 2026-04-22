ABD Genelkurmay Başkanı, Trump'ın nükleer çantasını sanki yaramaz bir çocuğun elinden iPad'ini alır gibi çekip almış.

"Bak Donald" demiş, "bu düğme var ya seni Mars'a götürmez, hepimizi tarihe gömer..."

Sosyal medyada dolaşıma giren iddia böyle.

Sizin anlayacağınız, Trump'a nükleer kodlara erişim şifresi verilmemiş.

Şayet ABD Başkanı'nın yeteneklerini göz önüne almışlarsa kuvvetle muhtemel Beyaz Saray'ın Wi-Fi şifresini de değiştirmişlerdir.

Mezkûr iddianın gerçekliğini boş verin, şüyuu bile güzel değil mi?

Lakin, "kısıtlama" nükleer kodlarla sınırlı kalmamalı.

Trump'ın coğrafya bilgisine ve dünya haritasına erişimi de acilen engellenmeli!

Neden mi?

Nerede bir petrol yatağı, nerede bir lityum madeni görse, gözlerinde çizgi film karakterleri gibi dolar işaretleri çakıyor da ondan.

Uzun lafın kısası...

"Bakın, şu ülkede harika bir demokrasi eksikliği var, altına da biraz doğalgaz/ petrol kaçmış, gidip orayı bir 'checkout' yapalım..." demesin diye, haritalar elinden alınmalı.

