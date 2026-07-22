Fakire sorarsanız, Haluk Levent bunların en masumu. En azından ne yaptıysa kişisel çıkar elde etmek için yapmış.

Kendisinin ifadesine göre zaafına (kumar hastalığına) yenik düşmüş.

Mesela "Borsada işlem yapmak gibi pis bir huyum var..." demiş.

Malumunuz "huy" bireyin kişiliğini tanımlayan psikolojik bir davranış olarak mizaca mündemiçtir. Öyle eğitimle veya başka bir yöntemle öğrenilen bir şey değildir; çoklukla doğuştan gelen bir reflekstir.

Bunların huyu mu?

Valla pis huyları yok, bizzat pisliği huy hâline getirdiler, yani pislik atmayı.

***

Haluk Levent ; usulsüzlük, hırsızlık veya dolandırıcılığı birilerini itibarsızlaştırmak veya kara çalmak için yapmadı.menfaatleri dışında bir motivasyonu yoktu.Ya bunlar?Bunlar,yani hayvanlardan da aşağı.Çünkü hiçbir hayvan başka hayvan hakkında bilerek gerçeğe aykırı söylemler geliştirerek onun zarar görmesini hedeflemez. Tamam, hayvanlar âleminde de öyleleri vardır ki başka bir hayvanı saldırgan veya suçluymuş gibi göstermeye çalışır... Fakat bunugayesiyle yapmazlar.Demem o ki, algı operatörlüğü, iftira ve yalan doğuştan gelen huylar gibi değildir. Bile isteye, yani taammüden öğrenilen kötülüklerdir.Soru şudur:

***