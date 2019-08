ŞEBNEM BURSALI

Kelimeleri türlü anlamlarda kullanabilir, farklı cümlelerle ifade edebilirsiniz ama rakamları eğip bükmek mümkün değil. 2 kere 2 nasıl ki 4 ediyor ise; ekonomik göstergeleri rakamlar bazında ele alırken de bu kadar netsiniz. Cuma günü açıklanan rakamların, cumartesi gününe yansıyan yorumları da bu bağlamda çok ama çok önemliydi. Çünkü; cari dengenin yıllık bazda ilk kez 538 milyon dolar fazla vermesinin Türkçe ifadesi; dünya piyasalarında Türkiye üzerine kafaların karıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde, en büyük referans olmasıdır. Reel piyasa temsilcilerinin yorumuyla;

"Türkiye'nin dünyadan döviz ihtiyacının sıfırlandığı" anlamıdır...

Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yeni Ekonomi Programı'nın tam anlamıyla başarısı olarak yorumlanmalı bu sonuç. Çünkü hem disiplin ve denge hem piyasaları ve aktörleri rahatlatma politikasının profesyonelce yürütülmesinin meyvelerinin alındığını gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedefi çok açık; "Bu başarının kalıcı hale gelmesi." Özetle şöyle diyor Bakan Albayrak:

"Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengeleme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı arttırarak 17 yıldır ilk kez yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz.

Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." Gelinen bu noktanın anlamı; rakamsal karşılığından çok daha büyük. Çünkü;

Türkiye 2013 yılından bu yana sistemli bir küresel saldırı altında. Gezi olaylarından tutun da 17-25 Aralık darbe girişimi, 15 Temmuz darbe kalkışması, kur üzerinde oynanan ve reel bir karşılığı olmayan ekonomik saldırılar ve tüm bunlar olurken Suriye'deki iç savaştan kaynaklı bölgemizdeki beka ve güvenliğimize yönelik tehlikelere karşın sınır ötesi dahil yürüttüğümüz operasyonlara rağmen; elde edilen bu başarının anlamını çok daha fazla arttırıyor.

Krize yatırım yapanlar, her seferinde güçlü bir siyasi irade ve başarılı bir ekonomi yönetimi ile ve elbette bu milletin ferasetiyle püskürtüldü. Dışa bağımlı bir ekonomi yerine yerli ve milli hamleler, bir bir sonuçlarını veriyor artık. Bunu değersizleştirmeye çalışan, karşı çıkan her kim ise; buradan açıkça söylüyorum ki; vatan hainidir.

Türkiye'nin ödemeler dengesinde en önemli kalemlerden biri olan enerji ithalatının;

2.8 milyar dolarla Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyelere gerilemesi ve enerji kaleminde haziran ayında verilen net açığın 2.3 milyar dolarla 26 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi bile atılan adımların ve politikanın doğruluğunu gösteriyor.

Doğu Akdeniz'de ABD, Çin, Yunanistan, İsrail, AB ülkeleri ve diğer tüm aktörlere kafa tutarak hakkını arayan ve doğalgaz ve petrol kaynaklarına ulaşılması halinde Türkiye'nin en önemli cari açığının kapatılıp, oluşacak kaynakla yapılabilecekleri düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor.

İşte bu yüzden; bizlere bayram gibi bir bayram yaşatan herkese teşekkür borcumuz var...

NOT: Tüm Türk halkının ve Müslüman âleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım.