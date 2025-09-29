GÜRCAN BİLGİÇ

Tedesco'nun bütün düğmelere aynı anda basmasıyla başladı maç. 5'e 5 kurguda, neredeyse orta sahasız çıktı sahaya ve bütün maçı istediği baskıyı yaparak, Antalyaspor'u kalesine bir-iki kere getirerek geçirdi. Ezber bozan anlayışın ana fikrinde, Talisca, Asensio gibi top getirilmesi gereken ekstra oyuncuların, aslında o topu getirmekle görevlendirilmeleri vardı. İşe yaradı mı; hayır… Kadıköy'ün kendi büyüsünde sahadaki coşkuya söylenecek bir şey yok. İsmail Yüksek'in devleştiği "altı numara" performansıyla, rakibin geçiş yapmasına izin vermediler. En-Nesyri'nin bile orta sahaya yaklaşarak veya takım baskısına katılarak destek olmaya çalıştığı kora kor bir oyun da izledik. Emre Belözoğlu yetenekli kanatları iki kişilik bloklarla karşılayarak sessizleştirmek istedi. Merkezde de kalabalık kaldılar, duvarlarını ördüler. Bu davetkâr oyunun kırılma noktası bir hata yapılmasıydı. Penaltı da böyle geldi. Talisca'nın topun başına gelmesi, Kerem'den rolü alması da gerçek bir cesaret örneği. Oosterwolde'nin gol çizgisi üzerinden kornere attığı pozisyon için dönüm noktası desek, yanılmayız. Böylesine kısır ortamda geriye düşmek, sahada bir oyun peşinde olan ama bir planı olmayan Fenerbahçe için, tribünlerin de arkasından çekilmesine neden olabilirdi. Gökhan Gönül'ün denklemden çıktığı, Fred, Szymanski veya İrfan Can gibi ağır topların on bir hesabından düştüğü bir ortam var. Samandıra'da dalgalar büyük. Bu galibiyet, rüzgârı biraz hafifletir.