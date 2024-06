GALATASARAY



Hamza Hamzaoğlu transferde ısrarcı olmuyor ve bir anlamda mali sorunlar yaşayan yönetimi koruyor. Bir teknik adamın bu yaklaşımını nasıl yorumluyorsunuz?

Hamza Hamzaoğlu ile gurur duyuyorum. Her teknik adam önce kendi kariyerini düşünür. Hamza Hamzaoğlu gibi geride bırakılan yıl iki kupa kazanmış bir teknik adam şimdi bol bol transfer isteyip önümüzdeki sezon da kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek isteyecekken Hamzaoğlu 'sosyalist' bir mantık ile kulübün bütçesini ve takım içi dengeleri düşünüp adeta kendi kariyerine sekte vuruyor. Ama bir futbol adamı ve Hamza hocayı neredeyse çocukluk yıllarından beri tanıyan biri olarak kendisiyle iftihar ediyor ve futbol takımlarımızın bütçelerinin tekrar sağlıklı bir yapıya ulaşması için bu tür eylemlerin artmasını diliyorum.



Felipe Melo sahada inanılmaz itici



Melo'nun durumu her sezon öncesi olduğu gibi yine yılan hikayesi... Bu konu hakkındaki fikriniz nedir?

Felipe Melo Galatasaray taraftarının çok sevdiği ama rakiplerin nefret ettiği bir futbolcu tiplemesi. Sahada inanılmaz itici. Türk hakemlerinin korktuğu bir isim! Sezon içerisinde en az 4-5 defa oyundan atılması gerekiyordu ama o hep sahada kaldı. Üstelik aldığı para da bildiğim kadarıyla 3 milyon Euro civarında. Oynadığı mevki itibarı ile bu para çok ama çok fazla . Kalırsa futbolcu olarak Galatasaray'a tabii ki faydası olur. Ama takımdan ayrılırsa da yolun sonu olmaz.



FENERBAHÇE



Her şey bir gole bakar



Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanında turu geçmek için ne yapmalı?

Shakhtar organize bir takım. Ama asla F.Bahçe'den çok daha kaliteli bir takım değil. Uzun süredir bir arada oynamış oyuncular nedeniyle takım oyunu olarak şu anda F.Bahçe'den daha öndeler. Ama bu demek değil ki Ukrayna'da turu mutlak Shakhtar geçer. Futbolda böyle bir şey yok. Üstelik ilk maçın skoru 0-0 . Bu Shakhtar lehine gibi görünse de bunun çok büyük bir avantaj olduğunu düşünmüyorum. Zira F.Bahçe'nin atacağı bir gol çok şeyi beraberinde getirir. Taktik çok önemli. İyi kapanıp rakibe alan bırakmadan ve yılmadan mücadele edilmeli. Çünkü F.Bahçe 90 dakikayı gol yemeden bitirdiğinde maç uzar. Dolayısıyla F.Bahçe takım savunmasında çok ama çok dikkatli olmalı.



Emre'yi çok arayacaklar!



Transferde çok önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe sizce transferi kapattı mı?

Kapatıp kapatmadıklarını bilmiyorum ama F.Bahçe'nin en önemli problemi orta sahada oyunu çift yönlü oynayacak bir oyuncunun olmaması. Topal ve Josef de Souza top rakipteyken iyiler. Ama adam eksilten, ileriye giden organizasyonda aktif rol oynayabilecek çok önemli oyuncular değiller. Bütün iş Diego'ya kalıyor. Zaman zaman Nani içeri girdiğinde o da etkili olabiliyor. Ama Emre Belözoğlu'nu göndermenin ne denli yanlış olduğunu önümüzdeki haftalar görürsek şaşırmayın.



Terraneo kim ki her şey ona teslim edilsin!



Aziz Yıldırım takımla ilgili her şeyi Terraneo'ya bıraktı. F.Bahçe'de alışkın olunmayan bu düzen böyle devam eder mi?

Bunların hepsi bana daha önce seyrettiğimiz filmleri hatırlatıyor. Geçen yıl gelen başarısızlık böyle bir uygulamayı getirdi. Terraneo kimdir ki bütün her şeyi ona teslim ediyorsun? Türk futbolunu futbolcusunu ve takımlarını nereden tanıyor? Geçen yıl Aziz Yıldırım teknik direktördü. Bu yıl ise kenardayım diyor. Ne geçen yılki gibi ol ne de bu yılki gibi.



BEŞİKTAŞ



Q7 Beşiktaş'ın el bombasıdır



Beşiktaş'ta Quaresma'nın dönüşünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Quaresma Beşiktaş'ın el bombasıdır. Yine bazı rezilliklere imza atar ve kötü oynarsa camia ona ve Beşiktaş yönetimine ağır şekilde yüklenmeye başlar. Yüklenmenin konusu da çok açık. Daha önce niye kovdun, şimdi niye aldın? Ama Quaresma Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en yetenekli 3 futbolcudan biridir. Ama daha önce de belirttiğim gibi profesyonel yaşamı ve sporcu ahlakı yönünden çok eksik. Beni rahatsız eden şu, Quaresma gibi bir futbolcuyu Porto gibi önemli bir takım çok düşük bir bonservisle niye elden çıkardı? Demek ki benzeri sorunları geçen sene Porto'da da yaşadı.



Gomez, Ba'dan daha iyi ama…



Demba Ba'dan sonra Maria Gomez ne yapar?

Bana birisi transfer döneminde Demba Ba mı kalsın yoksa o gitsin Gomez mi gelsin diye sorsaydı tercihimi tartışmasız Gomez lehine kullanırdım. Beşiktaş Gomez'i alarak önemli ve doğru bir iş yaptı. Ama Gomez Demba Ba'dan daha başarılı olur mu bir soru işareti. Çünkü futbolda 2+2 her zaman 4 etmiyor. Kariyeri yüksek diye alınan bir oyuncu bir bakıyorsunuz Süper Lig'de nal topluyor. Uyum sağlayamıyor, arkadaşlarıyla anlaşamıyor kısaca topu tutmuyor. İnşallah Gomez de böyle bir sorun yaşanmaz.



O stat Beşiktaş'ın 50 yılını kurtarır



Vodafone Arena için tarihte yine sarkma var. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Türkiye'de bu tür inşaatların tesliminde daima rötarlar olmuştur. Bunu kabul etmek gerekir. Oraya devasa bir stat yapılıyor. Çok masraflı üstelik çok detaylı. Bence Beşiktaş taraftarı başlayacak sezonu da gözden çıkartmalı. Bundan dolayı da fazla suçlu aranmasın. Çünkü bu stat Beşiktaş'ın önümüzdeki 50 yılını kurtarabilecek bir kapasiteye sahip.



TRABZONSPOR



Onur Kıvrak'ı bir dakika bile tesiste tutmam



Onur Kıvrak krizi oyuncunun özür dilemesiyle şimdilik kapandı. Bu krizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çok net konuşuyorum. Onur Kıvrak problemli bir futbolcu. Birkaç maç iyi oynadı diye kendini vazgeçilmez sanıp menajerin, teknik adamın ve belki de yönetimin üzerinde görüyor. Ben Trabzonspor yerinde olsam Onur'u bugün gönderirim. Konuşmalarına, havaalanı görüntülerine bakıyorum ben Trabzonspor yetkilisi olsam Onur'u bir dakika daha tesislerde tutmam.



Hakemler yıldız savaşlarına neden olabilir



MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu'nun hakemlere yönelik yaptığı "Gerçek yıldız sizsiniz" sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kuddusi Müftüoğlu siyasete atlamak istiyordu, atlayamadı şimdi hakemliğin patronluğuna atladı. Bir siyasetçi edasıyla konuşmaya başlamış. Neymiş efendim Türk hakemleri Türk futbolunun yıldızlarıymış. Bırakın bu işleri. Tek yıldız var o da Cüneyt Çakır. Yıldız olmak sahadaki yönetimle olur. Hakemler eğer geride bıraktığımız sezon gibi yönetimler sergilerlerse hakemlerin bırakın yıldız olmalarını belki de yıldızlar savaşına neden olurlar.