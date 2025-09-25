FATİH DOĞAN

Yıldız futbolcu işler kötü giderken sahne alıp maç kazandırandır. Sert esen rüzgârları tersine çevirip taraftara mutluluk esintileri taştandır. Son iki deplasmanını kaybetmiş, 8 eksikli Beşiktaş'ı zorlu Kayserispor deplasmanından 3 gol çıkaran Rafa Silva, yeşil çimene yıldız ayak izini bıraktı. Hatırlayalım ve hatırlatalım... Son 3 maçtır garip ve aykırı sesler dinledik!

Rafa Silva'yı oyundan çıkaran Sergen Yalçın, onu keserse şaşırmayın!

Rafa Silva sistemi bozuyor. Yıldız değil!

Beşiktaş'ta yeni dönemde Rafa Silva'yı kulübede çok görebiliriz! Çok ilginç değil mi? Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu, en büyük yıldızı Rafa Silva bazı kesimler tarafından değersizleştirilmeye çalışıldı. G.Saray alsa kırmızı halıyla, F.Bahçe alsa davul zurna, Trabzonspor alsa horonla karşılanacak Portekizli futbolcu, Kayseri performansıyla üzerine oynanan oyunları bozdu, güvenenleri onurlandırdı. Bizce algıya maruz kalan bazı Beşiktaşlıları da uyandırdı. Sergen Yalçın ve Beşiktaş kritik dönemeçte 8 eksikle gittiği Kayseri'de 4 golle çok önemli galibiyet aldı. Bu maçın psikolojik ve sosyolojik kazanımları taktik analizden çok daha önemli. Hafta boyunca ısrarla söylediğimiz gibi; Sergen Yalçın'a ve takıma sabır göstermek gerekir. Şimdi yaraları sarma ve toparlanma döneminin kapısı açıldı.