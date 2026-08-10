İSKENDER GÜNEN

Salah imza attı ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor'un bu hamlesi için yorumunuz nedir?

Türk futbolu tarihi boyunca birçok sansasyonel transfere tanıklık etti ancak Salah'ın Trabzonspor forması giymesi sadece Karadeniz'de değil, dünya futbolunda deprem etkisi yaratacak türden bir hamleydi. Premier Lig ve Mısır futbolunun ikonik ismi Salah'ın Trabzon'a ayak basması, kulübün vizyonunu ve küresel vitrindeki imajını bambaşka bir seviyeye taşıdı.

Salah'ın Trabzonspor'un oyunundaki rolü ne olur? Neler bekliyorsunuz?

Salah sadece sağ kanatta çizgiye basan klasik bir kanat oyuncusu değil; modern futbolun ölümcül hücum silahlarından biri. Trabzonspor'daki ana rolü, takımın hücum aklı ve birincil skor yükünü sırtlayan lider olmak üzerine kurulacaktır. İçeri kat ederek attığı sol ayak vuruşları, rakip savunmanın dengesini bozmaya yeter. Savunma arkası koşuları, ikincil bir silah olarak öne çıkar. Çift kişilik markajlarda forvetlere geniş alanlar sağlar. Takımın mental düşüncesi için ise Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig kupaları kazanmış bir karakterin soyunma odasındaki varlığı büyük bir öz güven aşılayacaktır.

Dev transferin ardından başka bölgelere de hangi hamleler yapılmalı?

Kabul etmek gerekir ki; dünyanın en iyi kanat oyuncularından birini kadronuza katmış olsanız da futbol bir takım oyunudur. Salah'tan tam verim alınması için yönetimin acilen takımda eksik bölgeleri desteklemesi lazım. Sıkıntılı yerin başında orta alan geliyor. Oulai'nin ayrılması ve Folcarelli'nin sakatlığı sorunları büyütüyor. Savunma güvenliğini sağlayacak bir orta alan oyuncusu olmazsa olmaz. Bir de Salah'ı doğru zamanlamayla buluşturacak bir yaratıcı isim. Savunmada ise hücum hattı bu kadar güçlüyken bazen takımın boyu uzayabilir. Arkadaki boşlukları süpürecek çabuk stoper şart.

DENGELİ BİR OMURGA ŞART!

Trabzonspor'un hazırlık maçlarındaki performansını nasıl buldunuz?

Şu ana kadar hazırlık maçlarındaki olumsuz performans endişelendirmemeli ama yönetime de ciddi uyarılarda bulunmalı. Hazırlık dönemleri fiziksel yüklemelerin yapıldığı, taktiksel denemelerin denendiği süreçlerdir. Ancak maçlar, gösterdi ki savunmadan hücuma geçerken sorunlar yaşıyor. Bu yüzden orta sahanın direnci düşük kalıyor ve savunma yıpranıyor. Hücuma çıkışlarda orta saha bağlantısı ve baskı karşısında topu kullanma problemi var. Sonuç; Salah büyük heyecan yaratabilir. Ancak aksaklıklar giderilmezse, dünyanın en büyük yıldızları bile sistem eksikliği yüzünden yalnız kalır. Salah'ın etrafını örecek dengeli bir omurga şart.