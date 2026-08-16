İSKENDER GÜNEN

Ligin ilk maçı… Trabzonspor bu maçta 1 puan mı aldı yoksa 2 puan mı kaybetti? Görünen o ki anlamsız bir kayıp oldu… Çünkü maça yüksek tempoyla başlayan bir Trabzonspor vardı. Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde topa sahip olan, oyunun kontrolünü eline alan ve ilk 5 dakikada 2 net gol pozisyonu yakalayan taraf Trabzon'du. Orta sahada Bouchouari ile Malinovskyi'nin oyun aklı bu bölümde öne çıktı. Fakat 20 dakikadan sonra Aral'ın orta alanda bulunması gerekirken sürekli sol tarafa yakın kalması merkezde hareket alanını daraltırken kanatlarda beklenen ikili oyunlar yeterince kurulamadı. Onuachu'nun istediği toplar bir türlü gelmedi ve etkisiz kalmasına neden oldu. Beklenilen gol sol kenardan yapılan ortada Saviolo'nun bitiriciliği ile geldi.

İkinci yarı Kasımpaşa baskıyla başladı. Savic'in hatası, Pina'nın gereksiz müdahalesiyle devam etti ve Paşa penaltı kazanarak beraberliği sağladı. Görünen o ki savunmada bireysel hatalar hâlâ ciddi bir sorun. Salah'ın oyuna girmesiyle birlikte ise Trabzon'un hücumdaki kalitesi yükseldi. Peş peşe girilen pozisyonlar var. Trabzon, geçen sezona göre hücumda çok daha fazla teknik kaliteye ve bireysel yeteneğe sahip. İlk maçın genel fotoğrafı Trabzon hücumda umut veriyor, savunmada ise alarm var. Eğer savunmadaki hatalar azaltılırsa bordo-mavililer, bu sezon çok daha güçlü bir silaha dönüşebilir.