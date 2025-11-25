Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, 41 dakika süren basın toplantısında şu mesajları verdi:

SORUŞTURMADA torpil işlemiyor... Kimseyi ayırt etmiyoruz... Ve bilgileri devletten aldıklarını özellikle vurgulayıp süreci sulandıranlara net bir yanıt verdi. Kendisini eleştirenlere seslendi!

BAZI bahis şirketlerinin eksik bilgi vermesi için "Bakkal dükkanı mı işletiyorsunuz?" ifadesini kullanarak 'bilgileri paylaşın' resti çekti.

İSMİ açıklanmayan 47 futbolcu için "Bunlar 1 kupon yapmış" derken soruşturmanın bu isimler üzerinden devam ettiğini ve daha aklanmadıklarını söyledi. Hatta Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal için de "Evet tedbir yok ama aklanan da yok" ifadesini kullandı. 47 futbolcunun durumu bugün belli olacak. Oyuncularla ilgili en çok merak edilen şey 4 büyük takımdan futbolcu var mı?

OPERASYONUN çok büyük olmasını bir depreme benzetti. "Futbol zarar görecek" diyerek tüm riskleri göze aldıklarını söyledi. Bu, şu demek: "Kim olursa olsun sonuna kadar gideceğiz... Artık dönmek yok."

BU bahis olayının bir virüs gibi her yeri sardığını belirten başkan; sadece teknik direktör, menajer, hakem ve futbolcuların olmadığını vurgulayarak, "Sağlık görevlisi, malzemeci, tercüman, temsilci, gözlemci, kulüp çalışanları var" dedi. Bu hafta futbolda bizi sıcak günler bekliyor! Çünkü sevkler bugün olabilir.

YILLARDIR futbolda tiyatro oynandığını söylemesi önemli bir itiraftı... Bunun için temizliğin şart olduğunu vurguladı.

BAHİSTEN dolayı futbolcu bulamayan kulüplere, gençlere şans vermelerini tavsiye etti, bu olmazsa "Kapanırsınız" dedi. Türkiye'de kulüp sayısının çok fazla olduğunu da özellikle söyledi.