Futbolda karantina günleri başladı! Peki sporcular şimdi ne yapacak?

Avrupa'nın birçok liginden sonra Süper Lig için de erteleme kararı çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan liglerin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belirsizliğini korurken, 31 Mayıs'ta kontratı sona erecek oyuncuların geleceği de muamma. Sporcular için ise en büyük sorun liglere verilen arada formda kalabilmek. Gündemdeki bir diğer konu ise ülkelerine dönmek isteyenlerin durumunun ne olacağı. İşte detaylar...

* Liglerin ne zaman biteceği belirsiz! Kontratı 31 Mayıs'ta sona erenlerin durumu için yeni düzenleme yapılacak

* Dönüş için artık tarih yok! Herkes önümüzdeki 3 haftayı 'evinde kal' prensibi ile geçirmek zorunda

* Oyunculara bireysel programlar verilecek, tüm sporcular evlerinde antrenmanlarını devam ettirecek

Ancak en önemli konu evdeki idman kadar günlük kalorileri hesaplayıp asla kilo almamak!



Liglere dönüş için federasyonlar şu anda net bir tarih vermedi. Vermemeleri de bilimsel olarak doğru. Çünkü Avrupa ligleri de NBA de resmi bir tarih açıklamadı. Önceki gün İngilizler, 'En yakın 30 Nisan'dan önce' Premier Lig'in başlamayacağını açıkladılar. Şimdi ne olacak, madde madde bakalım:

* Bu 1 aylık dönemde futbolcular tatile çıkmıyorlar. Türkiye'deki her insan gibi önümüzdeki 3 haftayı 'Evde kal' prensibi ile yaşayacaklar. Hiçbir kulübün yabancı futbolcularına Türkiye dışına gidiş izni vereceğini sanmıyorum. Sonuçta 3 günlüğüne de gitseler dönüşte 14 gün karantinada kalacak olmaları hiçbir yabancı futbolcuya uçak bileti aldırtmaz.

* Real Madrid bu hataya düştü. Sırp santrforu Jovic, Madrid'de karantinada kalmak yerine Belgrad'a gidip kız arkadaşının doğum günü partisini sokaklarda kutladı. Olay medyada yansıdı ve şimdi ceza alacak.







* Avrupa'da ligleri tatil edilen her futbolcu gibi bizimkiler de evlerindeki fitness aletleri ile çalışmalarını sürdürecekler. Her futbolcuya bireysel program verilecektir. Evinde koşu bandı vs. olmayan futbolcu varsa onlar da 1-2 gün içinde buna sahip olurlar. Önemli bir mesele de haftanın 6 günü takım doktoru ve diyetisyenin kontrolünde olan futbolcuların şimdi evlerinde beslenmeleri. Sahada idman yapamayacak olmalarından dolayı aldıkları toplam kaloriyi düşürmeleri gerekiyor. Bunu da kulüp profesyonelleri kontrol altında tutar. Sonuçta herkes kendine iyi bakmak zorunda.

* Lig Haziran ayına sarkacağından 31 Mayıs'ta kontratı bitecek futbolcular için FIFA'dan tüm dünya genelinde bir karar çıkması bekleniyor. Bu kontratlar 'sezon sonu olarak' kabul edilecek.

* Avrupa'nın birçok ülkesinde futbolculardan yıllık ücretlerinde fedakârlık bekleniyor. Sonuçta kulüplerin 1.5-2 aylık süreçte önemli gelir kayıpları var. Bu sezon var olan kontratlarında indirime gitmeseler bile gelecek sezon karşılıklı fedakârlıklar gerekiyor.