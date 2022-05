Dün geceki derbide ilk 10 dakika gerilim filmi gibiydi. Yabancı maddeler yüzünden oyun iki defa durdu. Hemen sonra Larin, kale çizgisine yakın golü çıkardı. Devamında da Novak, takımını öne geçirdi. Santrayla beraber Beşiktaş penaltı kazandı, Batshuayi kaçırdı. Hemen arkasından Ferdi müthiş bir kademe ile mutlak golü önledi. İlerleyen dakikalarda oyun normale döndü. Beşiktaş daha ağırlıklı oynuyordu ve ikinci penaltıyla beraberliği de sağladı. Devre sonuna kadar da oyunu domine etti Beşiktaş. Fenerbahçe bu bölümde oyunu tutamadı. İkinci devre 15 dakikalık müthiş bir Beşiktaş baskısı vardı. Önce Larin, Altay'a takıldı. Sonra kafa vuruşu direkten döndü. Beşiktaş'ın aşırı tempodan yorulması ile birlikte 65'ten sonra Fenerbahçe dengeyi kurduğu gibi ileriye çıkışlara da başladı. Sonra İsmael arka arkaya oyuncu değişikliklerine gitti. Bu şekilde düzen de bozulmuş oldu. Oyun Fenerbahçe'nin kontrolünde beraberlikle noktalandı. İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe dün çok iyi bir sonuç aldı. Çünkü rekor eksiklerden dolayı, 4 tane ciddi maç noksanı olan oyuncu sahadaydı. Bilhassa stoperler sorunluydu. Örneğin Novak gol atsa da hazır olmadığından iki gereksiz penaltıya neden oldu. Ama yine de elinden geleni sahaya yansıttı. Takımın en iyisi mükemmel performansı ile Ferdi idi... Bunun dışında yine ciddi maç eksiği olan Nazım Sangare'yi çok beğendim. Tisserand da beklediğimden çok daha iyiydi. Altay da ikinci yarı iki kritik kurtarışla 1 puanda pay sahibi oldu. İrfan Can her zamanki gibi bitikti. Buna ilaveten her kazanılan serbest vuruşu kullanmak istemesi de büyük egoistlikti. Beşiktaş'ta Emirhan ve Serdar iyi mücadele etti. Josef de her zamanki gibi görevini yaptı. Batshuayi ise kendisine bakmadığından çok güçsüzdü. Gerçek Batshuayi asla bu değil.