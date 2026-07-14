Deprem için toplanan 2,5 milyon Euro kayıp

Türk halk müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon Euro'nun 2,5 milyon Euro'sunun akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Aydın, denetim raporlarına dayandırdığı iddialarında Bağcılar Cemevi yöneticisi Zeynel Abidin Koç'un adının da geçtiğini savundu.

"2,5 MİLYON EURO YOK"

Deprem yardımlarıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz?

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon Euro'nun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon Euro'nun akıbeti ise açıklanamıyor. Raporlarda bu paranın 900 bin Euro'sunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç ile bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil, denetim raporlarına yansıyan hususlar.

"ALET EDİLİYOR"

Alevi dernekleriyle ilgili eleştirileriniz de var...

Ben Aleviyim ama hiçbir zaman Alevi kimliğim üzerinden siyaset yapmadım. Bazı çevreler Aleviliği siyasi rant için kullanıyor. Özellikle Almanya'daki bazı Alevi örgütlerinin Aleviliği İslamiyet'ten ayrı göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Cemevlerinin de siyaset yapılan alanlara dönüştürülmesini doğru bulmuyorum.

CEMEVİ MEYHANEYE DÖNÜŞMEMELİ

Cemevleriyle ilgili söyledikleriniz çok konuşuldu. Niye böyle bir çıkış yaptınız?

Yaklaşık 2 yıl önce Çorum'da bir cemevinde öğle saatlerinde alkol masaları kurulduğunu gördüm. Buna çok üzüldüm. İbadethane olarak görülen mekânların bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Cemevlerinin hem siyasete hem de farklı amaçlara alet edilmesine karşıyım.

İMAMOĞLU ALEVİ TOPLUMUNA ZARAR VERDİ



Hiçbir zaman oy vermedim. İmamoğlu'nun popülist siyaset yaptığını düşünüyorum. CHP'li belediyelerde kendisine yakın isimlerin desteklendiğini, konser organizasyonlarında bunun açıkça görüldüğünü yaşadım. Bana göre hem CHP'ye hem de Alevi toplumuna zarar verdi.