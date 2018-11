Ankara Koleji'nin en sevilen hocalarındandı Edebiyatçı Rüksan Günaysu..

Ben Kolej'de hiç okumadım. Ama hele öğle paydoslarında o kadar Kolej etrafındaydım ki, ünlü ve dehşetengiz muavin Miss Nasser, zil çalıp çocuklar içeri koşarken, kulağıma yapışmış "Go to the class!..

Go to the class/ Sınıfa.. Sınıfa" diye bağırmıştı.

Aklınıza yanlış bişey gelmesin. Evimiz Kolej'in yanındaydı. Benim Mülkiye'ye geliş gidiş saatlerim de, Kolej'in dağılma, toplanma saatleriyle çakışırdı işte.

Tesadüf.

Rüksan Hoca'yı önce okulda düzenlediği ve kaçırmadığım Şiir Matineleri, kurduğu Okul Tiyatrosu etkinlikleriyle tanıdım.

Sonra..

O zaman çok popüler "Liselerarası Münazara Yarışmaları" yapılırdı. Kolej ekibinin kaptanı Berk Vural takım kaptanıydı.

Benim de mahalle arkadaşım. Mahalle basket takımının da oyuncusu.

Pek çok münazara öncesi Berk ve arkadaşlarına yardımcı olunca, Rüksan Hocamı da tanımış ve adının Kolej'de hep sevgiyle anılmasının boşuna olmadığını görmüştüm.

Rüksan Hocamızı kaybettiğimizi emekli olduktan sonra kısa süre çalıştığı Robert Lisesi'nin ilanından okudum. O da ayrı dokundu.

Sen Kolejlilerin kalbinde yatıyorsun Hocam!. Ben unutmadıysam, öğrencilerin unutur mu?.