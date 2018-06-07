Fırında tavuk tarifi… Fırında tavuk nasıl yapılır?

Fırında tavuk nasıl yapılır? Fırında tavuk malzemeleri nelerdir? Denenmiş, çok lezzetli fırında tavuk tarifi, püf noktaları, ayrıntılı anlatımlarıyla fırında tavuk tarifi Sofra'da Malzemeler: 8-10 adet Tavuk Baget 2-3 adet Patates 2 adet Soğan 2-3 adet Domates 6 diş Sarımsak 1 yemek kaşığı Salça 1/2 çay bardağı Zeytinyağı 1 çay kaşığı Tuz 1 çay kaşığı Kekik 1 çay kaşığı Kimyon Hazırlanışı: Patatesleri ve soğanları iri halkalar halinde doğrayın. Tepsiyi yağlayın. Üzerine patatesleri dizin. Üzerine halka soğanları ekleyin. Soğan ve patateslerin üzerine tavuk bagetleri koyun. Domates dilimlerini ekleyin. Bir kase içinde 1,5 su bardağı suda salçayı eritin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Ve tavukların üzerine kaşık yardımıyla dökün. Sarımsakları ilave edin. Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 80-90 dakika pişirin. Pirinç pilavı tarifi yapılışı! Nefis ve kolay tane tane pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Mercimek Köftesi Nasıl Yapılır? Mercimek köftesi tarifi Islak kek tarifi… Islak kek nasıl yapılır?