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tavuk tarifi… Fırında tavuk nasıl yapılır?

tavuk nasıl yapılır? Fırında tavuk malzemeleri nelerdir? Denenmiş, çok lezzetli fırında tavuk tarifi, püf noktaları, ayrıntılı anlatımlarıyla fırında tavuk tarifi Sofra'da

Giriş Tarihi: 7.6.2018 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 18:46 ABONE OL
Fırında tavuk tarifi… Fırında tavuk nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 8-10 adet Tavuk Baget
  • 2-3 adet Patates
  • 2 adet Soğan
  • 2-3 adet Domates
  • 6 diş Sarımsak
  • 1 yemek kaşığı Salça
  • 1/2 çay bardağı Zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı Tuz
  • 1 çay kaşığı Kekik
  • 1 çay kaşığı Kimyon

Hazırlanışı:

  • Patatesleri ve soğanları iri halkalar halinde doğrayın.
  • Tepsiyi yağlayın. Üzerine patatesleri dizin.
  • Üzerine halka soğanları ekleyin.
  • Soğan ve patateslerin üzerine tavuk bagetleri koyun.
  • Domates dilimlerini ekleyin.
  • Bir kase içinde 1,5 su bardağı suda salçayı eritin. Baharatları da ekleyip karıştırın. Ve tavukların üzerine kaşık yardımıyla dökün.
  • Sarımsakları ilave edin.
  • Önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında yaklaşık 80-90 dakika pişirin.
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