1 milyon barajını geçti

TürkTraktör, kuruluşunun 70'inci yılında 1.111.111'inci traktörünü banttan indirerek yeni bir eşiği daha başarıyla geçti. Türkiye traktör pazarında yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı ile üretim yapan TürkTraktör, 1 milyon barajını 67 yılda aşarken, sonraki 100 binlik üretimi yalnızca iki yılda tamamladı. Türkiye traktör üretiminin yüzde 56'sını ve ihracatının ise yüzde 79'unu tek başına karşılayan şirket, traktör pazarında 17 yıldır aralıksız olarak liderliğini sürdürüyor. 2023'te 51 bin 423 adetlik rekor seviyede traktör üretimiyle tamamlayan TürkTraktör, aynı dönemde 16 bin 16 adet traktör ihracatı gerçekleştirirken, iç pazara da 35 bin 849 adet satış gerçekleştirdi.