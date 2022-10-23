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Giriş Tarihi: 24.10.2022

1 milyonuncu traktörü üretti

1 milyonuncu traktörü üretti
YÜZDE 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla yılda 50 bin adete yakın traktör üretimi gerçekleştiren TürkTraktör, 1 milyonuncu aracını banttan indirdi. TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, TürkTraktör'ün ilk traktörünü 1955'te ürettiğini, 500 bininci traktörün ise 2007'de banttan indirildiğini söyledi. Özüner, şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de traktör parkının 1 milyon 300 bin civarında olduğunu düşünürsek TürkTraktör olarak 1 milyoncu üretim adetine ulaşmanın çok önemli bir kilometre taşı olduğunu görebiliriz. Türkiye'deki toplam üretimin yüzde 68'ini, toplam ihracatın da yüzde 88'ini tek başına biz gerçekleştiriyoruz."
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1 milyonuncu traktörü üretti
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