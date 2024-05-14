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Giriş Tarihi: 14.5.2024 18:51

10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor

Hepsiburada, 13-16 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Moda Haftası ile 10 bin marka ve iş ortağına ait mağazalarında milyonlarca ürününü kapsayan, 4 gün boyunca sürecek yılın en büyük moda ve kozmetik indirim kampanyasını bugün başlatıyor.

10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor

Moda, kozmetik ve giyilebilir teknoloji ürünlerinin yer aldığı Moda Haftası'nda peşin fiyatına 12 taksit, Hepsiburada limiti ve kapıda kolay iade gibi avantajlarla bütçeyi zorlamadan alışveriş yapmak isteyenler için yerli ve yabancı birbirinden ünlü moda ve kozmetik markalarının özel indirimlerinden yararlanabilecek.

Hepsiburada, 13-16 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca moda tutkunlarını heyecanlandıracak bir moda şöleni düzenliyor. "Moda Haftası"nda, 10 bin marka ve iş ortağı mağazalarında yer alan milyonlarca ürün, e-ticaretin en büyük moda-kozmetik festivalinde yerini alıyor. Moda Haftası kapsamında erkekler ve kadınlar için giyim, çanta-ayakkabı, saat, gözlük & aksesuar, kişisel bakım, giyilebilir teknoloji ürünlerinde cazip kampanyalar Hepsiburada müşterilerini bekliyor.

Moda Haftası ile gardırobuna en trend parçaları büyük indirim fırsatıyla ekle

Tarzını yansıtmak ve en trend ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmak isteyenler, 4 gün devam edecek Moda Haftası'nda buluşuyor. Peşin fiyatına 12 taksit imkanı ile bütçeleri zorlamadan alışveriş keyfinin yanı sarı, Hepsiburada limiti ile kartsız taksitle ödeme ve kapıda kolay iade gibi avantajlar da Moda Haftası'nda kullanıcıları bekliyor. Moda tutkunları, "İyi fiyata süper görün" mottosuyla Hepsiburada'nın hayata geçirdiği bu özel moda festivalinde, tarzını yansıtacak ürünlere en uygun fiyatlarla sahip olabilecek.

Markalara Özel İndirimlerle Avantajlı Alışveriş

Erkekler ve kadınlar için geniş bir yelpazede, binlerce markanın milyonlarca ürününün yer alacağı Moda Haftasında, giyim ürünleri, saat, gözlük ve aksesuar çeşitleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri, akıllı saatler ve bileklikler gibi giyilebilir teknolojiler avantajlı fırsatlarla sunulacak. Hafta boyunca moda ürünlerinin yanı sıra çok özel markaların kozmetin ürünlerine de indirimli fiyatlarla sahip olunabilecek. Kişisel bakımına özen gösterenlerin gözde markaları da moda festivalinde yerini alacak.

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10 bin marka ve milyonlarca ürünle Hepsiburada Moda Haftası bugün başlıyor
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