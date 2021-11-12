155 milyar yapılandı kasaya 46 milyar girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
, 2021'in yüzde 9'un üzerinde büyümeyle kapanacağını belirterek, "Öncü göstergeler yılın ikinci yarısında ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor. Bu büyümenin en az yüzde 65'inin yatırımlar ve net dış taleple desteklenmesini öngörüyoruz" dedi. Bakanlığının bütçe
görüşmelerinde sunum yapan Bakan Elvan, alınan tedbirlerin de etkisiyle istihdamın, 2020'nin ikinci yarısından itibaren önemli ölçüde arttığını belirterek, "2021 Ocak
-Eylül döneminde 2.2 milyon istihdam artışla salgın öncesi dönemin de üzerine çıktık. Kadın ve genç istihdamının artırılması başta olmak üzere, istihdam piyasamızdaki mevcut yapısal sorunların farkındayız" diye konuştu.
PİYASADA BELİRLENİR
Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan yanlış yorumlara da dikkati çeken Elvan, "Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi
uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir. Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız" dedi. Elvan, şöyle konuştu: "Tüm bu unsurlar, entegre bir şekilde enflasyon görünümünü şekillendiriyor. Dolayısıyla, burada, hiçbir ilgili dinamiğin göz ardı edilemeyeceği kanaatindeyim. Küresel konjonktür ve yurtiçi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." Enflasyonla mücadele konusunda bütüncül bir yaklaşıma sahip olduklarını kaydeden Elvan, "Yapılan indirim ve fiyat ayarlamalarının TÜFE'yi düşürücü etkisi yaklaşık 5.3 puan olurken, bu uygulamalar sonucunda 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik. Böylece enflasyonla mücadelede maliye politikası kararlılığını çok net biçimde gösterdik. Bu tutara doğalgaz ve elektrik alanında verdiğimiz destekler dahil değildir" ifadelerini kullandı.
DÖVİZ CİNSİ BORÇLANMA YOK
Borç stokunun yapısını iyileştirmek için yurtiçi borçlanmada döviz cinsi senetlerin payını azalttıklarını söyleyen Elvan, "2021'de yurtiçinde gerçekleştirilen döviz cinsi ödemelerin yaklaşık yarısı kadar döviz cinsi borçlanma gerçekleştirdik. Piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte, önümüzdeki yıl yurtiçinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamıyoruz" dedi. Bütçe açığındaki düşüşe bağlı olarak borçlanma miktarını azalttıklarını, 2021'de 619 milyar lira olarak öngörülen borçlanmanın 464 milyar lira olacağını belirten Elvan, "Cari işlemler açığının milli gelire oranı da yüzde 2'nin altında gerçekleşir. 2021 yılını, geçmiş dönem eğilimlerinin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatacağız. Cari dengeyi orta ve uzun vadede kalıcı olarak iyileştirme çabası içindeyiz" şeklinde konuştu.
TAKIBE DÖNÜŞÜM ORANI MAKUL DÜZEYDE
ELVAN, kredilerin takibe dönüşüm oranının eylül itibarıyla yüzde 3.5 seviyesinde olduğunu belirterek, "Bu oran makul ve yönetilebilir düzeyde" dedi. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 2020 ilk çeyreğinden bugüne kadar 357 milyar lira kredi kullandırıldığını belirten Elvan, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile 2021'de 701 bin üreticiye yaklaşık 50 milyar lira kredi kullandırdıklarını ve bu kredilerden doğan faizin, ortalama yüzde 70'ini bakanlığın karşıladığını hatırlattı. Elvan, Halkbank aracılığı ile 2021'de 185 bin esnaf ve sanatkâra yaklaşık 24 milyar liralık hazine faiz destekli kredi kullandırdıklarını anlattı.
REEL SEKTÖRE KOLAYLIK
SADECE bu yıl halka arz sayısının 46, toplanan fon büyüklüğünün de 19.5 milyar lira olduğunu anlatan Elvan, "Sermaye piyasalarımızın şirketlerimiz için alternatif bir finansman kaynağı olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıl sonuna kadar da Borçlanma Aracı Garanti Fonu'nu hayata geçirip, reel sektör şirketlerinin tahvil ve kira sertifikası ihraçlarını kolaylaştıracağız" dedi.
5.9 MİLYON MÜKELLEF BAŞVURDU
ELVAN, yapılandırma kanunundan yararlanmak üzere 5.9 milyon mükellefin başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "155 milyar lira toplam alacak yapılandırıldı. 1 Kasım itibarıyla yaklaşık 46.2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" dedi. Bakan Elvan, yürürlüğe giren vergi paketi ile esnaf ve çiftçiye vergi istisnaları getirdiklerini, doğal afetlerden etkilenen mükelleflere ilişkin mücbir sebep hali ilan ettiklerini belirtti.
EN GÜÇLÜ ÇIPA KAMU MALİYESİ
TÜRKİYE
ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu anlatan Elvan, şöyle konuştu: "2021'de salgınla mücadele kapsamındaki harcamalar ve diğer zaruri giderler nedeniyle başlangıç ödeneklerine kıyasla 160 milyar lira ilave harcama gerçekleşecek. 2021'de yüzde 4.3'lük bütçe açığı öngörmüştük. Yüzde 3.5'in altında kapatacağız. Türkiye, dünyada kamu maliyesi politikalarıyla pozitif ayrışmaya devam edecek."