Moody's'ten flaş Türk şirketleri açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten yapılan açıklamada, yükselen petrol fiyatları ve devam eden kamu yatırımlarının GCC'de faaliyet gösteren finans dışı şirketlerin 2018'e ilişkin "durağan" görünümünü destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye ve Güney Afrika'daki şirketler için gelecek yıla ilişkin görünümün ise "negatif" olduğu belirtildi.

"TÜRK ŞİRKETLERİNİN LİKİDİTESİ GÜÇLÜ"

Türkiye'deki şirketlerin büyüme hızının, bu yıl boyunca uygulanan akomodatif mali politikaların sona ermesinin ardından 2018'de ılımlı miktarda azalabileceği kaydedilen açıklamada, "Buna rağmen değerlendirilen Türk şirketlerinin çoğunun sağlıklı bilançoları, güçlü likiditeleri, piyasalarında lider pozisyonları, zorlu ortamlarda iyi faaliyet geçmişleri var." denildi.

Açıklamada, gelecek dönemde ihracat odaklı imalat yapan Türk şirketlerinin Avrupa'da ekonomik büyümenin artmasıyla birlikte yeni ihracat fırsatları arayışında olacağı belirtilerek, turizm, konaklama ve havacılık gibi sektörlerin, güvenliğe ilişkin ortamın iyileşmesinden olumlu yönde etkilenmesinin beklendiği ancak faaliyet ortamındaki oynaklığını devam edebileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Kıdemli Analisti Rehan Akbar, "Petrol fiyatlarının artışının mali açığı azaltması, kamu harcamalarının devam etmesi, devlet tahvillerine olan destek, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nde faaliyet gösteren şirketlerin önümüzdeki 12 ay boyunca durağan görünümlerini güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Akbar, Güney Afrika'da devam eden politik belirsizlikler, işletmeler ve tüketici talebinde görülen bozulmanın ülkedeki şirketlerin "negatif" görünüme sahip olmasına neden olduğunu vurguladı.