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Mapfre’den ‘çağdaş’ konut sigortası

Giriş Tarihi: 27.4.2018
MAPFRE Sigorta, "Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası" ile sigortalılara sadece kapsamlı bir güvence sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zengin asistans hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Yaşam alanlarımız ve bu alanlarda kullandığımız eşyalar yangından su basmasına, hırsızlıktan elektrikli aletlerin bozulmasına birçok riskle karşı karşıya kalabiliyor. "Konutlar için Çağdaş Güvence Sigortası"nı sigortalıların ihtiyaçlarını dikkate alarak sürekli geliştiren ; geniş teminat kapsamı, hızlı hasar ödeme süreci, rekabetçi fiyatları ve sigortalı ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış asistans hizmetleriyle öne çıkıyor. Komşu Mali Mesuliyet teminatı ile komşu bina ve eşyalarına verilebilecek zararlar da teminat altında.
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Mapfre’den ‘çağdaş’ konut sigortası
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