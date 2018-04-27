Son Dakika Haberi: Cumhuriyet tarihinin ilk şeker fabrikasının kazananı belli oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Alpullu Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lira ile Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, Erser Grup Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Sınırlı Sorumlu Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ ve Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. İki elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 149 milyon 500 bin lira, artırım aralığı da 500 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 150 milyon lirayla Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.