Yeni limana taşınma dünyaya ilan edildi

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Ekim'de ilk etabı açılması planlanan İstanbul Yeni Havalimanı
ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. NOTAM
olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile İstanbul
Yeni Havalimanı'na taşınması operasyonu ve IATA kodunun kullanımı tüm dünyaya resmen duyuruldu. Yayımlanan bir NOTAM ile ilk kez resmen havada değişimin tüm dünyaya duyurusu yapılarak havacılar bilgilendirildi. NOTAM'a göre 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde Atatürk Havalimanı
'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleştirileceği belirtildi. Taşınma 45 saat sürecek ve havalimanı 12 saat uçuşa kapalı kalacak.