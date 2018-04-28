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Yeni limana taşınma dünyaya ilan edildi

Giriş Tarihi: 28.4.2018
Yeni limana taşınma dünyaya ilan edildi
29 Ekim'de ilk etabı açılması planlanan ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notu ile Yeni Havalimanı'na taşınması operasyonu ve IATA kodunun kullanımı tüm dünyaya resmen duyuruldu. Yayımlanan bir NOTAM ile ilk kez resmen havada değişimin tüm dünyaya duyurusu yapılarak havacılar bilgilendirildi. NOTAM'a göre 30-31 Ekim 2018 tarihlerinde 'ndan (LTBA) İstanbul Yeni Havalimanı'na (LTFM) taşınma operasyonu gerçekleştirileceği belirtildi. Taşınma 45 saat sürecek ve havalimanı 12 saat uçuşa kapalı kalacak.
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Yeni limana taşınma dünyaya ilan edildi
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