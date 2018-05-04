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Başarının arkasındaki topuk sesleri Perakendenin dev markalarının arkasında güçlü kadınlar var. Ya annesini ya babasını rol model alan bu başarılı kadınlar, çocuklarına ayırdıkları zamandan bile fedakârlık edip mesai harcadıkları ve zirveye taşıdıkları markalarının yanı sıra özgüvenleri, vizyonları ve kişilikleriyle de yeni nesile örnek olacaklar