Başarının arkasındaki topuk sesleri

Kadınların satın alım kararları üzerinden yükselen perakende sektörünün dev markalarına yön veren kadın yönetici ler aslında zorlu bir mücadelenin kahramanları. Çocuklarına, kendilerine, hayatlarına ayıracakları zamanı işlerini büyütmek için feda eden, zaman zaman yılgınlığa düşen ama yine de topuk sesleri susmayan perakendenin kadınları başarı hikayeleriyle de geleceğin kadın yöneticilerine rol model oluyor. Tabi işte pozitif ayrımcılık yapmadan da duramıyorlar. İşte kendi ağızlarından kadın perakendecilerin kadına bakışları ve başarma hikâyeleri..."1988 yılında İstanbul'un Kuzguncuk'ta 25 metrekarelik dükkanda başladı her şey. Bugün 27 ülke ve 508 mağaza olduk. Çalışan sayısı da 10 bini geçti. Bu rakamın yüzde 63'ü kadın. Kadınların yüzde 50'si ise yönetici kademelerinde. Tabi bu oranların yüksek olmasında markanın başında bir kadın yöneticinin olmasının payı büyük. Kadınlarda ... ve duygusal zekâ bir arada. Perakende sektörü de bunun için çok uygun. Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Weps) ilk imzalayanlardanız. Kadınlar için şirkette mor oda yaptık. O odayı kadınların eğitimi için ayırdık. Sosyal sorumluluk tarafında da aktifiz. El emeği projemizi devam ettiriyoruz. Güneydoğu'daki kadınlara işleme yaptırıyoruz. Bu ürünler 120 mağazamızda satılıyor. Bugüne kadar 2 bin 500 kadına değdik. Bunların 300'ü Suriyeli mülteci. Onları bu şekilde ekonomik hayata kattık. Koton'un 30. yılı. 12 yıllık evliyken çocuk yaptım. Çocuklarımı bakıcılarla büyüttüm. Bakıcı gitti diye saatlerce ağladığımı bilirim. Ama bir şekilde işi yoluna koydum. İki telefonla iş bitiriyoruz. Hiçbir şey aksamıyor."80 yıllık Vakko'nun ilk kadın CEO'suyum. Aynı zamanda mühendisim. Vakko ailesinin dışında da şirketin ilk profesyoneliyim. Böyle bir markanın bana emanet edilmesi çok anlamlı. YKM'ye genel müdür olarak geçmeden önce mühendis olarak bir çimento şirketinde çalışıyordum. YKM'ye geçince patronlar 'Seni çimentonun içinden çıkardık' demişlerdi. Ama bir kadın mühendis olmama rağmen perakendeye geçtikten sonra çalıştığım kurumların (YKM, Ziylan, Vakko) hep ilk profesyonel CEO'su oldum. Şu anda Vakko grubunda çalışanların yüzde 57'si kadın. Yönetimdeki kadın oranı yüzde 52. Sahip olduğum her şeyi özgüvenime borçluyum. Siz de çocuklarınızı böyle yetiştirin. Çocuklarınıza ayırdığımız zamanın içeriği çok önemli. Doğumdan sonra 20. günde işe başladım. Her zaman ihtiyaç duyulduğunda oğlum öncelikli olmuştur. Yönetim kurulundaydım bile çıkar konuşurum telefonda. Bilirim ki önemli olmasa benim toplantımı bölmez. Oğlum 'Anne seninle gurur duyuyorum. Sen benim için çalışıyorsun. Hep destek oldun" diyor. Onlar bizi çok iyi anlıyorlar. Dolayısıyla vicdan azabı duymamak gerekiyor."İş hayatına tasarımcı olarak başladım. En son çalıştığım firma İpekyol'du. Roman'ın sahibiyle evliyken İpekyol'da çalışmaya devam ettim. Sonra kendi markama transfer oldum. Tepeden inmedim. Başarı emek vererek oluyor. 32 yıldır bu şektördeyim. 2003'te Roman'a transfer edildim. Yönetim kurulundaki tek kadınım. Ama çalışanların yüzde 86'sı, yönetici kademesinin yüzde 88'i kadın. Kadınlar daha pratik ve organizeler. Hızlı adapte olabiliyorlar. Bana göre daha fazla kadın daha fazla itibar demek. 14 yaşında ikizlerim var. Şimdi onlar bana vakit ayırmıyorlar. Kızım da oğlum da her zaman bilirler ki istedikleri zaman bana ulaşabilirler.Kariyerime Arthur Andersen'da denetimci olarak başladım.Stefanel'e İdari İşler Müdürü olarak geçtim. 2001'de Stefanel Genel Müdürü oldum. Halen Brooks Brothers ve Edwards markalarının olduğu RMK Classic'te CEO'yum. İki dönem Tescilli Markalar Derneği Başkanlığı yaptım. Mali müşavirim. İki kız çocuğu annesiyim. Perakende sektörü kadın doğası ile benzerlikler taşıyor. Perakendenin hizmet anlayışındaki ilgi, empati, nezaket, detay ve titizlik kadının doğasıyla çok uyumlu. Kadın yönetici olmanın tüm dünyada zorlukları var ancak kendi adıma ben bunların doğru yönetebilen her kadın gibi avantaj ve dezavantajları şirketime faydaya dönüştürdüm. Kadının mutlaka çalışması, üretmesi ve öteki kadınlara iş imkanı yaratması gerektiğini düşünüyorum. Son dönemde dahil olduğum Yönetim Kurulunda Kadın Programı ile de ülkemizde yönetim kurullarında kadınların daha aktif rol almasını amaçlıyoruz.Yoğun çalışan bir anneyim. Ev ve iş hayatı dengesini iyi kurduğumu söyleyebilirim. Aynı anda hem çocuklarımla vakit geçiriyor hem de onların hayalleri ile ilgileniyorum. Hayatımda tüm hatalarımdan çok fazla öğrenimim oldu, pişman olmak yerine dersler alıp daha iyisini yaptım."Fiba Perakende Grubu'nu 20 yıl önce kurduk. O sırada bankada şube müdürüydüm. Banka genel müdürlüğü düşünürken Hüsnü bey (Özyeğin) beni çağırdı. M&S haklarını aldıktan sonra seni genel müdür olarak atıyoruz dedi. Her şey bir yana Özyeğin'in işini iyi yapan insana verdiği değer, güven ve destek her şeyden önemliydi. İşveren böyle olursa başarılı kadın her yere gelir. Şu anda 2 bin 500 çalışan ve 180 mağazayı yönetiyorum ve diyorum ki 'İyi ki bankacılıkta kalmamışım.' Kadın çalışan sayısında Fiba Grubu Türkiye'de ilk sıralarda. Perakende Grubu'nda kadın yönetici oranı yüzde 67. Grubumuzda kadın erkek ayrımı yok. Yükselme tamamen performans ve beceriye dayalı. Zaman mefhumu olmayan, bayramlarda çalışan, yılbaşının ertesi günü mağaza açan bir şirketin başarılı olmasının arkasında bu kadınlar var.Şirketi 1974te annem ve dayım kurdu. 44 sene önce Kazlıçeşme gibi erkek egemen bir yerde annem tek kadın olarak full time çalışmış. Çalışan ve üreten bir kadının kızı olarak da böyle bir rol modelim vardı. Şu anda merkez ofisimizde çalışanların yüzde 54'ü kadın. Genç kızların yüreklendirilmesi işi benim de en önemli gündemlerimden biri. Keşke biz de başka kızlar için rol model olsak. Kadına şans verilirse inanılmaz başarı hikayeleri çıkıyor. 2 kızım var. Benim normalim bu zaten. Annem de çalıştı ben de çalışıyorum. İşte olmam gerektiğini biliyorlar ve sorun olmuyor.Şirketin yönetim kurulunda kurucuların kızları da var. Remzi Gür, Hasan ve Hüseyin Doğan'ın kızları yönetimde. Ben Hasan Doğan'ın kızıyım. Ben kızlara değer verilen bir ailede büyüdüm. Babamın şakalarında bile özgüven bardı. 'Bu evin kralı benim ama yetki annen ve sizde' derdi. Abim de var ama babam kız ve erkek çocuklara eşit eğitim fırsatı verdi. 5 yıl Unilever'de çalıştım. Ardından Gürmen başladı. Amcam Hüseyin Doğan birlikte çalışmayı çok istedi. Şu anda çalışanların yüzde 52'si kadın, üstelik erkek giyim firması olmamıza rağmen.