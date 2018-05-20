Gong, Re-pie Avrasya Fonu için çaldı

Türkıye'nın ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketi Re-pie, fonlarından Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu için Borsa İstanbul
'da gong çaldı. Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 300 milyon TL'ye yakın portföy büyüklüğü ile 23 emeklilik yatırım fonu dahil olmak üzere toplamda 97 yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıya hizmet veriyor. Emeklilik fonları sayesinde ulaştığı dolaylı yatırımcı sayısı ise 1 milyon 300 bin kişi civarında.
Re-pie, aktif olarak yönettiği 3 gayrimenkul yatırım fonu ve 1 girişim sermayesi yatırım fonu ile toplamda 2.2 milyon metrekare varlığa sahip durumda.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Fonu, öncelik arsa ve arazi niteliğindeki varlıklar olmak üzere Türkiye'de gayrimenkullere yatırım yapıyor.