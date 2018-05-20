Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Gong, Re-pie Avrasya Fonu için çaldı

Gong, Re-pie Avrasya Fonu için çaldı

Giriş Tarihi: 20.5.2018
Gong, Re-pie Avrasya Fonu için çaldı
Türkıye'nın ilk gayrimenkul portföy yönetimi şirketi Re-pie, fonlarından Avrasya Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu için 'da gong çaldı. Re-pie Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 300 milyon TL'ye yakın portföy büyüklüğü ile 23 emeklilik yatırım fonu dahil olmak üzere toplamda 97 yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıya hizmet veriyor. Emeklilik fonları sayesinde ulaştığı dolaylı yatırımcı sayısı ise 1 milyon 300 bin kişi civarında.
Re-pie, aktif olarak yönettiği 3 gayrimenkul yatırım fonu ve 1 girişim sermayesi yatırım fonu ile toplamda 2.2 milyon metrekare varlığa sahip durumda.
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Fonu, öncelik arsa ve arazi niteliğindeki varlıklar olmak üzere Türkiye'de gayrimenkullere yatırım yapıyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gong, Re-pie Avrasya Fonu için çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN