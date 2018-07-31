Zile'de TOKİ konutlarının yüzde 43'ü tamamlandı

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Zile Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden 3'üncü etap TOKİ konutlarının yüzde 43 tamamlandı.

TOKİ konutları 3'üncü etap projesinde 437 adet konut, 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi inşaatları, alt yapı ve çevre düzenlemesi yer alıyor. Projeye göre 2+1 ve 3+1 olmak üzere 10 katlı konutlar yapılacak. Toplam 11 bloktan oluşan proje 19 dönüm arazi üzerine yapılıyor.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidine, inşaatın yüzde 43 tamamlandığını ve hızla devam ettiğini belirterek, konutların daha önce olduğu gibi zamanında teslim edileceğini söyledi. Başkan Vidinel,"Şehrimize, ülkemize hizmet etme fırsatını Rabbim bize verdi. Güzel şeyler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Özellikle vatandaşların TOKİ ile ilgili beklentileri yüksek. Bu nedenle bu konuda vatandaşları bilgilendirmek istedik" dedi.

TOKİ'de güzel bir noktaya geldiklerini kaydeden Başkan Vidinel, Zile'de artan konut ihtiyacının karşılanması için bir çalışma başlattıklarını hatırlatarak,"Bu çalışmamız ile belediyemize 2 binin üzerinde başvuruda bulunuldu. Bu başvuruları değerlendirerek TOKİ başkanımıza gittik. Milletvekillerimizin de desteğiyle hızlı bir şekilde Bahçelievler mahallemizde yapımına 2017 Şubat ayında başladığımız TOKİ konutlarımız devam ediyor. Toplam 19 dönüm alanda 393 konut olarak başlanılan projede konut sayısı şuan 437 oldu. Artmasının nedeni kat artırımı yapıldı. İnşallah öngörülen sürede konut yapımları tamamlanarak hak sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşayacağız. İlçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.