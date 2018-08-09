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Devlete özel portalı

Kamu ında erişimin kolaylaştırılması amacıyla elektronik kamu istihdam portalı kuruluyor.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
Devlete özel istihdam portalı
Bu sayede kamuya personel alımında bürokratik işlemler azalacak. Yüksek nitelikli işgücü açığını kapatmak için özel eğitim programları düzenlenecek. Bugüne kadar 1.6 milyon kişiye ekmek kapısı açan toplum yararına işlerde özel sektör de devreye girecek. Yurtdışında eğitim alan gençlerin devlette işe girmesi konusunda da yeni bir sınav sistemi kurulacak. Yeni sistem teknolojik gelişmelere uygun işgücü arz ve talebini en kısa sürede eşleşmesini sağlayacak. Dijital dönüşüm uyum sağlayacak işgücünü yetiştirecek programlar devreye girecek. İşgücüne meslekler arası geçiş kolaylaşacak. Teknolojik gelişmelerin işgücü piyasasına etkisi konusunda özel bir çalışma yapılacak.
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Devlete özel istihdam portalı
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